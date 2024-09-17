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Как самостоятельно продать недвижимость в ипотеке для погашения кредита: инструкция

Ипотека
17 сен 2024
3K
Как самостоятельно продать недвижимость в ипотеке для погашения кредита: инструкция
Содержание

Собственники ипотечного жилья, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут самостоятельно продать недвижимость для погашения кредита. Закон, который разрешает заемщикам самостоятельно продавать заложенное имущество для того, чтобы расплатиться с банком, вступил в силу 11 сентября 2024 года.

Рассказываем, как продать недвижимость в ипотеке самостоятельно.

Что меняет закон

Правительство внесло изменения в Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Согласно нововведениям, собственники могут самостоятельно продать недвижимость, которая в залоге у банка, с целью последующего погашения кредита.

Раньше для продажи недвижимости, обремененной ипотекой, нужно было закрыть кредит. А при наличии проблем с его погашением реализовать имущество можно было на площадке банка — в ходе публичных торгов или аукциона и по сниженной цене.

Как самостоятельно продать недвижимость в ипотеке

Если вы решили продать недвижимость, которая находится в залоге у банка, погашать ипотеку до сделки не нужно. Законодательные изменения как раз позволяют закрыть её деньгами, вырученными с продажи.

Новый порядок продажи залоговой недвижимости распространяется только на граждан, взявших ипотеку не в предпринимательских целях.

Продать недвижимость можно как с использованием сервисов банка, так и с помощью других сервисов для сделок с объектами недвижимости. Но сделать это можно только с согласия банка.

  1. Направьте заявление в банк с уведомлением о намерении самостоятельно продать имущество. Важно: заявление должно быть подписано всеми собственниками недвижимости и созаемщиками по кредиту.
  2. Банк рассмотрит обращение в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.
  3. В случае положительного рассмотрения заявления банк даст согласие на самостоятельную реализацию. Согласие действует 4 месяца от даты обращения.
  4. За эти 4 месяца собственнику нужно провести сделку, полностью погасить кредит и переоформить право собственности на покупателя.

Если ипотека в Сбере, направить заявление можно онлайн — в чат с менеджером в личном кабинете сопровождения ипотеки на Домклик. Также подать заявление можно в офисах банка.

Порядок проведения расчетов между продавцом и покупателем

Цена недвижимости для продажи не может быть меньше установленной банком. Минимальная продажная цена определяется как сумма, равная объему требований банка по кредитному договору на день окончания срока самостоятельной реализации. Она будет указана в согласии.

Расчеты между покупателем и продавцом могут проводиться любым безопасным способом — например, с помощью аккредитива с последующим переводом на счет погашения ипотеки, указанный банком.

После закрытия кредита банк запустит процедуру снятия обременения с недвижимости.

Подробнее о снятии обременения после погашения ипотеки:
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Как рассчитывается цена для продажи недвижимости

Банк рассчитывает сумму минимальной продажной цены исходя из наличия или отсутствия просроченной задолженности по кредиту на дату получения заявления.

То есть цена будет рассчитана с учетом всех неисполненных обязательств по кредиту на день окончания срока самостоятельной продажи недвижимости (включая долг по ипотеке, проценты и возможные просрочки, штрафы, пени, неустойки).

Пример:

Вы подали заявление в банк 20 сентября 2024 года. По закону вы должны реализовать недвижимость до 20 января 2025 года.

Предположим, что остаток долга по ипотеке на 20 января 2025 года будет 5,7 млн рублей. Поэтому цена недвижимости должна быть не меньше 5,7 млн рублей, плюс проценты, а также штрафы, неустойки, пени (при наличии).

Если вы продали недвижимость раньше, например, в октябре, то цена продажи изменится: она будет больше — в зависимости от остатка долга по кредиту.

Актуальную сумму задолженности по кредиту всегда можно посмотреть в личном кабинете Домклик или в Сбербанк Онлайн.

Когда банк не даст согласие на самостоятельную продажу недвижимости

Банк не даст разрешение на продажу недвижимости в ипотеке, если:

  • на заложенное имущество уже наложено взыскание, либо нотариусом совершена исполнительная надпись о наложении обременения;
  • возбуждена процедура внесудебного банкротства либо возбуждено дело о признании собственников имущества несостоятельными (банкротами);
  • на заложенное имущество наложено обременение несколькими созалогодержателями;
  • заложенное имущество является предметом предшествующей и последующей ипотек;
  • ранее вам уже было предоставлено согласие, но заложенное имущество не было реализовано в срок, либо вы отказались от самореализации.

Инструкция
Курс недвижимости
Комментарии2
С
Сергей К.
02 окт 2024

Хочу продать дом в ипотеке

Домклик
07 окт 2024

Сергей К.здравствуйте. В статье мы как раз рассказали о том, как правильно это сделать.

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