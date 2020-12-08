Как правильно рассчитать ипотеку
- Выберите: новостройка или вторичка
- Пользуйтесь ипотечным калькулятором
- Оцените свою платежеспособность
- Определитесь с суммой кредита
- Рассчитайте сумму первоначального взноса
- Подумайте, на какой срок вы будете брать ипотеку
- Помните о дополнительных расходах
- Ищите недвижимость после одобрения заявки на ипотеку
- Подать заявку на ипотеку
Купить свое жилье и сохранить финансовое благополучие — две основные задачи для тех, кто задумывается об ипотеке.
Это легко решить, если перед подачей заявки учесть и продумать основные пункты. Рассказываем, как взять ипотеку и не пожалеть об этом.
Выберите: новостройка или вторичка
От этого зависит и стоимость жилья, и программы кредитования, а значит — ставки на ипотеку.
Обычно квартиры в строящихся домах дешевле, чем в уже построенных. Особенно если покупать их на стадии проектирования или начала строительства. Программ кредитования на покупку новостройки также больше, а ставки по ним — ниже.
Вторичное жилье обычно стоит дороже, программ кредитования на такую недвижимость меньше, а ставки несколько выше. Но дешевле — не всегда выгоднее. И у вторичного жилья, и у новостроек есть свои особенности, которые нужно учитывать при выборе, и только тогда принимать решение.
Вопрос о том, какая ипотека выгоднее и почему, разбираем в подробной статье
Пользуйтесь ипотечным калькулятором
Найти подходящие решения именно для вас по всем пунктам ипотечного кредита поможет ипотечный калькулятор. С его помощью можно рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, выбрать оптимальную ипотечную программу, узнать ставку и даже скачать график платежей.
Также вы можете воспользоваться бесплатной услугой персонального подбора ипотечной программы. После ответа на несколько вопросов вам будут представлены все подходящие ипотечные программы с рассчетом необходимого дохода, ежемесячного платежа, процентной ставки и списком услуг, снижающих ставку по кредиту.
Но надо помнить, что все расчеты будут предварительными. Итоговые условия можно узнать только после одобрения банком недвижимости.
О том, как пользоваться калькулятором ипотеки, читайте в нашей статье
Оцените свою платежеспособность
Чтобы выплачивать ипотеку, не нужна огромная зарплата. Главное — ваш доход должен быть стабильный, и его должно хватать на ежемесячный платеж по кредиту. При этом у вас должны оставаться средства на другие обязательные расходы. Хорошо, когда ипотечный платеж не превышает половины вашего ежемесячного дохода.
Это важно и для банка, ведь банк дает вам в долг деньги других вкладчиков, которые он должен вернуть им с процентами. И если при рассмотрении вашей заявки банк не будет уверен, что вы сможете стабильно и без задержек выплачивать кредит, он просто откажет вам в ипотеке.
Например: Олег решил взять квартиру по программе «Новостройка» за 3 млн рублей, на 15 лет, для первоначального взноса у него есть 10% от стоимости недвижимости — 300 000 рублей. Предварительный расчет на ипотечном калькуляторе покажет, что ежемесячный доход Олега при таких условиях должен быть не меньше 33 216 рублей, а платеж составит 25 803 рубля в месяц.
Олег не уверен, что сможет каждый месяц выплачивать эту сумму без задержек. Он увеличвает срок выплаты ипотеки до 20 лет и смотрит недвижимость подешевле — за 2 700 000 рублей. С новыми условиями необходимый доход снизился до 25 842 рублей, а ежемесячный платеж до 20 075 рублей.
Так, меняя условия, Олег смог подобрать для себя наиболее комфортный вариант выплаты ипотечного кредита.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку, читайте в нашей статье
Определитесь с суммой кредита
Обычно, чем больше сумма ипотечного кредита, тем больше переплата по процентам и сумма первоначального взноса.
При положительном решении по заявке, банк одобрит вам максимально возможную сумму кредита, исходя из вашего дохода. Но это не значит, что обязательно использовать все средства. Вы можете взять только необходимую часть из одобренной суммы.
Например: Олег опять рассчитывает ипотеку по программе «Новостройка» за 3 млн рублей на 15 лет с первоначальным взносом 10% от стоимости недвижимости. Банк одобрил ему большую сумму, и он решил купить квартиру подороже — за 3,5 млн рублей.
Вместе с суммой кредита выросла и сумма ежемесячного платежа, а также минимального первоначального взноса — с 300 000 до 350 000 рублей.
Рассчитайте сумму первоначального взноса
Оформить ипотеку без первоначального взноса нельзя. Минимальный первоначальный взнос по кредитным программам СберБанка — 15% от стоимости недвижимости.
Чем больше первоначальный взнос — тем выгоднее. В СберБанке есть программы, в которых первоначальный взнос от 20% обеспечивает скидку на ставку по ипотеке.
Например: Олег снова рассчитывает ипотеку по программе «Новостройка» за 3 млн рублей на 15 лет с первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости. Ставка составляет 8% годовых. Олег занимает деньги у родственников и рассчитывает кредит на тех же условиях, но с первоначальным взносом 20% — ставка уменьшилась до 7,6%.
Также от размера первоначального взноса зависит и ваш общий долг перед банком — чем больше первоначальный взнос, тем меньше сумма кредита, соответственно, меньше платить за проценты.
О том, как первоначальный взнос влияет на ставку по ипотеке, читайте в нашей статье
Подумайте, на какой срок вы будете брать ипотеку
Меньший срок — меньшая переплата, но выше ежемесячный платеж. Больший срок — большая переплата в итоге, но меньше сумма ежемесячного платежа.
Помните о дополнительных расходах
При оформлении ипотеки не обойтись без дополнительных расходов, поэтому лучше учитывать их сразу.
Обязательной статьей расхода станет страхование недвижимости — банку необходима гарантия, что в форс-мажороной ситуации он получит заемные средства обратно.
Есть и необязательные расходы. В перспективе они помогут вам сэкономить деньги и время, обезопасить себя и купленную недвижимость.
Подробнее обо всех дополнительных расходах при покупке квартиры в ипотеку, читайте в статье
Ищите недвижимость после одобрения заявки на ипотеку
Так вы сможете рассчитать свой бюджет на покупку недвижимости, основываясь на одобренной банком сумме и собственных накоплениях.
После одобрения заявки у вас будет еще 90 дней на то, чтобы найти недвижимость, согласовать ее с банком и подготовиться к сделке.