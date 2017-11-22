4 причины отказа в ипотеке
Как правило, для отказа у банка есть несколько основных причин: плохая кредитная история, наличие других кредитов, недостаточный доход или сведения, указанные заемщиком банку, оказались недостоверными.
Банк не объясняет причину отказа, но можно проанализировать конкретную ситуацию и предположить, почему так вышло.
1. Плохая кредитная история
При рассмотрении заявки на кредит, банки анализируют кредитную историю потенциального заемщика и созаемщиков. Нарушение условий кредитного договора — просрочка платежа, уклонение от платежей или судебные разбирательства по кредитным договорам, приводят к испорченной кредитной истории.
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Например, если у клиента было несколько просрочек сроком до 5 дней, то кредитная история уже не идеальная, но и не настолько плохая, чтобы получить отказ в ипотеке. Более длительные просрочки по кредитам — это уже испорченная кредитная история. Клиент зарекомендовал себя как неблагонадежный заемщик, и банк с большой вероятностью откажет в ипотеке.
Если же кредит не был выплачен вообще и проводились судебные взыскания — будет однозначный отказ.
Что делать?
Если вы не по своей вине просрочили кредитный платеж, предъявите в бюро кредитных историй соответствующие документы: справку из больницы о нахождении там, с места работы о задержке зарплаты и т.д. И напишите заявление с просьбой скорректировать вашу кредитную историю.
Также рекомендуем проверить:
- Просрочки по имеющимся кредитам или кредитным картам
- Задолженности по уплате штрафов или налогов
- Наличие исполнительных производств в отношении вас
- Сведения о банкротстве
- Открытые судебные разбирательства
2. Недостаточный доход
Для получения ипотеки доход должен быть стабильным и достаточным для регулярных выплат по ипотеке. При этом у клиента должны оставаться деньги на питание, содержание неработающих членов семьи, оплату коммунальных услуг, налогов и другие обязательные расходы.
Например, у клиента зарплата 45 000 руб., а платеж по ипотеке за выбранную квартиру составит 36 000 руб. На необходимые расходы останется 9 000 руб – это меньше прожиточного минимума на человека, поэтому банк откажет в ипотеке.
Что делать?
Чтобы увеличить шансы на одобрение большей суммы, вы можете привлечь созаёмщиков. Их доходы также учитываются банком при определении суммы кредита.
Рассчитать платеж по ипотеке можно на калькуляторе ДомКлик.
Попробуйте изменить параметры кредита — поискать жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить размер первоначального взноса. Также можно увеличить срок ипотеки — чем больше срок, тем меньше будет размер ежемесячного платежа.
3. Наличие других кредитов
Банк может отказать в ипотеке, если у клиента есть другие кредиты. Принимая решение о выдаче кредита, банк анализирует, насколько комфортно будет клиенту осуществлять выплаты. Если финансовая нагрузка заемщика будет слишком велика, есть риск, что он не сможет исправно выплачивать все свои кредиты вместе с ипотекой.
Например, в данный момент клиент уже имеет несколько кредитов в других банках, а также является владельцем двух кредитных карт. Ежемесячно он выплачивает по кредитам 30 тыс. руб. при зарплате в 70 000 руб. Платеж по ипотеке составит ещё 30 000 руб. ежемесячно. Таким образом, выплаты по кредитам составят более 70% дохода, а на постоянные расходы у клиента останется 10 000 руб. в месяц – этого недостаточно, чтобы обеспечивать себя и семью.
Что делать?
Для увеличения вероятности одобрения мы можем порекомендовать погасить действующие кредиты и закрыть кредитные карты, если они у вас есть, или снизить лимит по ним. Учитывайте, что информация о погашении кредитов в бюро кредитных историй обновляется примерно 30 дней.
4. Недостоверные сведения
Сотрудники банка проверяют все полученные от клиента данные. Попытка обмануть банк обернется отказом в ипотеке.
Например, если клиент не указал некоторые действующие кредиты, банк может расценить это как намерение обмануть банк и поставит отказ по заявке.
Что делать?
Указывайте только правдивую информацию о себе. Заранее предупредите руководителя, отдел кадров, бухгалтерию и родственников о возможном звонке из банка.
Также рекомендуем проверить действительность паспорта и других предоставленных вами документов на момент подачи заявки.
Коротко
Узнать свою кредитную историю можно в бюро кредитных историй или в Сбербанк Онлайн в разделе «Кредиты».
Желательно, чтобы платеж по ипотеке составлял не более 50% вашего ежемесячного дохода. Рассчитать платеж по ипотеке можно на калькуляторе ДомКлик.
Если финансовая нагрузка заемщика слишком велика, есть риск, что он не сможет исправно выплачивать все свои кредиты вместе с ипотекой. Поэтому имеет смысл закрыть имеющиеся кредиты перед подачей заявки на ипотеку.
Указывайте только правдивую информацию о себе. Попытка обмануть банк обернется отказом в ипотеке.
Кредитная политика банка время от времени меняется. А значит банк может изменить своё решение. Вы можете повторно обратиться с заявкой на получение кредита через два месяца после отказа.
И помните, что Уолту Диснею для основания Диснейленда пришлось выслушать 303 отказа от различных банков, прежде чем он добился желаемого.