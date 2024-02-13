Снять и сдать: как работает субаренда недвижимости
- Что такое субаренда недвижимости
- В чем разница между субарендой и поднаймом
- Как сдать недвижимость в субаренду
- Какую недвижимость можно сдавать в субаренду
- Какую недвижимость нельзя сдавать в субаренду
- В каких случаях можно сдать недвижимость в субаренду, не говоря об этом собственнику
- Договор субаренды
- Субаренда как бизнес
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Получать арендный доход можно не только от недвижимости, которая есть в собственности. Сдавать можно и те площади, которые арендуешь сам, — этот механизм называется субарендой.
Вместе с юристами и экспертами разбираемся, что такое субаренда простыми словами, какую недвижимость можно и нельзя сдавать и как это делается.
Что такое субаренда недвижимости
Что такое субаренда квартиры простыми словами — это аренда в аренду. Имущество, которое арендуется, передается также на правах аренды третьему лицу с согласия его владельца. Фактически, говорит адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин, это передача права пользования объектом, который не принадлежит передающему на праве собственности.
Такие отношения оформляются письменным соглашением между первичным арендатором (его еще называют субарендодателем) и вторичным — субарендатором.
«Арендатор по первоначальному договору аренды становится арендодателем по договору субаренды. В субаренду можно сдавать практически любое недвижимое имущество с согласия собственника», — разъясняет юрист юркомпании «Генезис» Алена Лежнева.
В чем разница между субарендой и поднаймом
Иногда такую цепочку арендных отношений называют поднаймом — обычно в случае, если договор касается жилья. Юридически чаще всего разграничивается субаренда объектов недвижимости как договор между юридическими лицами и поднаем, когда все стороны отношений —физлица.
«В целом поднаем схож с субарендой, хотя и имеет свои существенные особенности. Важнейшим условием его заключения является соблюдение нормы общей площади жилого помещения на одного человека (в Москве это 18 кв. м), — рассказывает адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин. — А если в поднаем передается жилое помещение в коммунальной квартире, занимаемое по договору социального найма, помимо согласия наймодателя, также требуется согласие всех нанимателей и проживающих с ними членов семей».
Договор аренды или договор найма жилья: в чем разница и как составить
Как сдать недвижимость в субаренду
Сдача недвижимости в субаренду чаще всего используется как способ дополнительного заработка или экономии на арендных расходах, говорит юрист юрфирмы «Арбитраж.ру» Екатерина Кузьмина. «Благодаря субаренде имущества в случае, если арендатор не использует часть помещения, он может снизить свои затраты на аренду», — поясняет она.
Чтобы сдать квартиру в субаренду, за редким исключением, требуется согласие собственника объекта. Юридически новые отношения оформляются договором субаренды, который в общих чертах обычно повторяет положения первичного договора, но с определенными нюансами.
Принципиально важно, чтобы договор субаренды по срокам укладывался в рамки первичного договора. Кроме того, субарендатор не может получить больше прав, чем первичный арендатор, который в обязательном порядке должен оставаться ответственным перед собственником.
«В субаренду, как правило, включают зеркальные условия, которые согласованы в первоначальном договоре аренды. Обычно условия по срокам уведомлений, возврату объектов сокращают, чтобы не допустить формальной просрочки перед собственником, дополнительно увеличивая стоимость арендной платы и размера штрафных санкций», — поясняет Андрей Саунин.
Какую недвижимость можно сдавать в субаренду
Механизм субаренды распространяется практически на любые объекты или части этих объектов. Так можно поступать:
- с жильем, включая частные дома и коттеджи;
- с земельными участками большинства типов;
- с офисами;
- торговыми площадями;
- апартаментами;
- имущественными комплексами;
- другими объектами коммерческой недвижимости.
Их можно передавать в субаренду частично или целиком, если в первичном договоре аренды не указано обратного.
«Чтобы закрепить невозможность сдачи недвижимости в субаренду, достаточно в договоре аренды, обычно после перечисления прав арендатора, предусмотреть условие о том, что арендатор не вправе передавать арендуемый объект в субаренду», — разъясняет адвокат Илья Бахилин. Но чаще всего субаренда прямо не запрещена, однако требует письменного согласия собственника, подчеркивает член совета директоров, руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate (ранее — JLL) Екатерина Белова.
Директор департамента брокериджа коммерческой недвижимости RRG Светлана Ярова советует тем, кто размышляет, сдавать ли квартиру в субаренду, во избежание споров и конфликтов обговорить этот момент с собственником заранее и включить пункт о возможности субаренды в договор, установив таким образом четкие правила: что можно, а что нельзя.
Какую недвижимость нельзя сдавать в субаренду
В основном отношения субаренды регулируются теми же нормами Гражданского, Земельного и Лесного кодексов, что и обычная аренда. Но добавляется несколько специфических дополнительных пунктов. Помимо согласия собственника, сроков и ответственности, прописанных в договоре, есть ограничения по типу объектов недвижимости.
Илья Бахилин из КА «Юков и партнеры» отмечает, что в субаренду нельзя отдавать публичные лесные участки, а также участки, которые переданы субъектам малого и среднего предпринимательства и включены в перечень государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.
Исключениями также выступают государственные и муниципальные лесные участки, которые переданы в аренду по результатам торгов, и объекты недвижимости, расположенные в особых экономических зонах. Проверить категорию земель и перечень обременений на них, как и на другие объекты недвижимости, можно в Росреестре. Нельзя сдавать в субаренду и любое имущество, в отношении которого первоначальным договором аренды установлен запрет на сдачу его в субаренду.
Пункт о запрете содержится в изначальном договоре аренды. Если такой пункт есть, обычно в договоре прописываются и санкции за его нарушение. В основном это штрафы или досрочное расторжение договора собственником. Встречаются, говорит Светлана Ярова, и договоры, где предусмотрен только запрет. Это ошибка при составлении, и повлиять на первичного арендатора в случае, если он отдаст объект в субаренду против воли собственника, будет довольно сложно.
В каких случаях можно сдать недвижимость в субаренду, не говоря об этом собственнику
Во-первых, субаренда квартир возможна, если в изначальном договоре аренды прописана такая возможность без дополнительного согласия от собственника. Во-вторых, исключения действуют для субаренды земельных участков.
«Без согласия собственника, а лишь с его уведомлением, заключать договоры субаренды могут любые арендаторы земли, кроме субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорит Алена Лежнева. Но и в этом случае, добавляет Илья Бахилин, в договоре может быть дополнительно прописано согласование с собственником.
Если такого пункта там нет, достаточно просто уведомить владельца недвижимости. Так, например, арендатор предприятия может пересдать в субаренду участок в госсобственности или муниципальной собственности.
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Договор субаренды
Договор заключается в простой письменной форме на срок, не превышающий время договора аренды между первоначальным арендатором и новым арендатором (субарендатором). В общих положениях он очень похож на обычный договор аренды.
Что должно быть в договоре субаренды
В нем должны быть указаны:
- стороны—первоначальный арендатор и субарендатор;
- предмет договора, в который наряду с точным определением передаваемого объекта (квартира под субаренду, конкретный офис в деловом центре, помещение с координатами и т.д.) также входят и обязанности сторон по содержанию имущества, использованию его по назначению, по внесению арендной платы, а также по возврату данного имущества по окончании срока субаренды;
- сам срок договора субаренды;
- размер арендной платы;
- реквизиты первичного договора аренды и имя собственника;
- факт согласия собственника на сдачу имущества в субаренду.
Такой договор, если он заключен на срок от года, подлежит государственной регистрации, как и обычный договор аренды.
На что обратить внимание при составлении договора
Илья Бахилин называет ряд особенностей договора субаренды:
- Субарендатор не может получить больше прав и ответственности, чем первичный арендатор. Поэтому не допускается включать в договор субаренды пункт о том, что субарендатор несет ответственность за состояние недвижимости перед собственником. Эта ответственность остается за первичным арендатором. Именно первичный арендатор отвечает и за своевременное поступление оплаты собственнику, и за коммунальные платежи, и за эксплуатационные расходы.
- В договоре стоит сослаться на первичный договор аренды, особенно если он прямо предусматривает право арендатора на субаренду. Указываются реквизиты и стороны этого первичного договора. Также в договоре субаренды нужно указать, что субарендодателем получены согласие собственника и его ФИО или наименование, если это юрлицо. В случае с земельными участками в договоре достаточно упомянуть, что собственник извещен.
- В договоре субаренды можно предусмотреть более короткий, чем первичная аренда, срок субаренды. Более длительные сроки указывать незаконно.
- Можно предусмотреть сдачу не всего арендуемого объекта, а лишь его части. В этом случае в договоре максимально детально описывается, какая конкретно часть передается. Например, номер офиса, комнаты, размер площади. Можно приложить к договору план с обозначением схемы субарендуемого объекта, что особенно актуально для частей земельных участков.
- В договоре можно упомянуть, что сдаваемый объект не находится в субаренде у других лиц.
Образец договора субаренды части нежилого помещения
Образец договора субаренды нежилого помещения
Субаренда как бизнес
Субаренда как бизнес — довольно распространенное явление, говорит Алена Лежнева.
«В плюсе остается как собственник, который гарантированно получает стабильный доход от сдачи недвижимости в аренду на долгосрочный период, так и арендатор, который, сдавая недвижимость третьему лицу и назначая цену выше установленной в качестве арендной платы по первоначальному договору аренды, также получает прибыль от сдачи арендованного имущества в субаренду», — поясняет эксперт.
В основном этот бизнес распространен именно в коммерческом сегменте — большинство таких сделок заключается арендаторами-юрлицами. Что касается квартир, чаще всего при совместном найме стороны обходятся без оформления специального договора. Подобрать подходящий объект коммерческой недвижимости можно на Домклик.
«На рынке коммерческой недвижимости через субаренду работает целый ряд бизнесов, которые подразумевают наличие фактически управляющей компании, ведущей проект, например фудхоллы, гастромаркеты, универмаги, — рассказывает Светлана Ярова. — Также в парках развлечений, аквапарках, термах, фитнесах работает целый ряд бизнесов-сателлитов, которые связаны с главным оператором субарендными отношениями».
Субаренда возникает и там, где арендатор покрупнее, к примеру, супермаркет, получает в аренду площадку и делает ее удобной для работы других арендаторов, пользующихся его трафиком. Это могут быть кофейни, островки с игрушками, гаджетами, ювелирными украшениями — посетители супермаркета заглядывают туда, после того как оплатят свои покупки на кассе.
«Удобные и модные коллаборации для поддержки бизнесами друг друга также могут строиться на основе субаренды, — добавляет Светлана Ярова. — Пекарня и аптека, алкомаркет и мясная лавка, кофе и гаджеты — уже привычные глазу покупателей форматы симбиоза операторов, которые также по своей сути являются субарендными».
Во всех перечисленных случаях первичными арендаторами обычно выступают юридические лица, говорит Алена Лежнева, поэтому от доходов с субаренды они должны платить налог в размере 18% — безотносительно того, кому сдается недвижимость: компании или физлицу.
«Если же недвижимость пересдается физическим лицом, нужно оформить индивидуальное предпринимательство, а если речь о жилье — выбрать между ИП и самозанятостью», — добавляет эксперт.