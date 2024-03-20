Услуга «Получение транша»: инструкция
С 22 января 2024 года в личном кабинете обслуживания ипотеки Домклик у заемщика появилась услуга для записи на получение следующей части кредита — транша — по программе «Индивидуальное строительство».
В рамках услуги заемщик подтверждает предыдущий этап строительства для получения следующего транша кредита, а также может записаться в офис банка для его получения.
В инструкции подробно рассказываем о том, как правильно воспользоваться услугой и подтвердить этап строительства.
С 5 февраля 2024 года для подтверждения строительства используется приложение «Рососмотр».
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Этапы кредитования и необходимые документы для получения транша
Приобретен участок
Для получения транша предоставьте выписку из ЕГРН с зарегистрированным переходом права и обременением в пользу ПАО Сбербанк (если земельный участок приобретался) или зарегистрированное обременение в пользу ПАО Сбербанк (на основании договора ипотеки, если земельный участок был в собственности).
Запишитесь в офис банка в удобное время для получения транша на строительство/возведение фундамента.
Построен фундамент
Для получения транша необходимо:
- предоставить осмотр выполненных работ по строительству/возведению фундамента в мобильном приложении «Рососмотр»;
- загрузить в личный кабинет Домклик документы, подтверждающие оплату услуг/работ/материалов (предусмотренные законодательством РФ).
Требования к фото и видео, этапы предоставления
- Подъезд к участку (дорога);
- вид фундамента с четырех сторон (спереди, сзади, справа и слева);
- источник электричества (фото источника электроснабжения: дизель, генератор, подведенное центральное электричество и т.п.);
- обзорное видео дороги и строительного объекта;
- иные фотоматериалы/документы по требованию банка.
Общие требования к фото и видео
- Фото должны быть в хорошем качестве (цветными, четкими, без размытия, сделаны в светлое время суток);
- фото должны быть выполнены со всех ракурсов строящегося объекта недвижимости;
- фото должны отображать текущий этап строительства;
- по фото должно быть понятно, какие строительные материалы использовались.
В личном кабинете Домклик необходимо:
- загрузить договор подряда со всеми приложениями, в том числе смету и техническое описание объекта строительства;
- загрузить промежуточный акт приема-передачи выполненных работ по строительству/возведению фундамента (акт должен содержать реквизиты договора подряда — номер, дата, перечень используемых материалов и выполненных работ);
- загрузить документы, подтверждающие целевое использование предыдущего транша (платежное поручение о переводе денег подрядчику (при наличии), чеки и квитанции о покупке стройматериалов или приходный кассовый ордер от продавца стройматериалов);
- ввести номер ID осмотра из мобильного приложения «Рососмотр» в соответствующее поле;
- отправить заявку на рассмотрение в банк (и в мобильном приложении «Рососмотр» и в личном кабинете Домклик).
Дождитесь решения банка. Если решение положительное, запишитесь в офис банка на получение транша.
Если кредит отвечает требованиям онлайн выдачи, менеджер свяжется с вами и выдача транша пройдет дистанционно. Вам останется только подтвердить выдачу кодом из СМС.
Возведены стены, кровля и коммуникации
Чтобы получить транш, предоставьте осмотр выполненных работ по строительству/возведению стен, крыши и коммуникаций в мобильном приложении «Рососмотр», а также загрузите в личный кабинет Домклик документы, подтверждающие оплату услуг/работ/материалов (предусмотренные законодательством РФ).
Требования к фото и видео, этапы предоставления
- Подъезд к участку (дорога);
- построенный дом с четырех сторон (спереди, сзади, справа и слева);
- подключение коммуникаций в доме или наличие их подводов к дому (водоснабжение/отведение, отопление или газ (при наличии), электроснабжение).
Канализация и водоснабжение
- Фотографии колодцев/скважин;
- фотографии заведенных труб в доме/разводка по дому;
- дополнительно на видео можно голосом пояснить, как осуществлено подключение дома.
Если подведенное электричество отсутствует, предоставьте:
- фотографии электрического щита с счетчиком размещенного в доме/на столбе в пределах земельного участка, на котором располагается строящийся жилой дом;
или
- договор с ресурсной компанией о подключении электричества и подтверждение оплаты договора по подключению (платежные и иные документы в соответствии с законодательством РФ);
или
- договор с СНТ/ДНП и т.д. об обеспечении подключения электричества и платежные документы, подтверждающие оплату подключения (платежные и иные документы в соответствии с законодательством РФ);
- фотографии всех внутренних помещений построенного дома;
- обзорное видео дороги и строительного объекта;
- иные фотоматериалы/документы по требованию банка.
Общие требования к фото и видео
- Фото должны быть в хорошем качестве (цветными, четкими, без размытия, сделаны в светлое время суток);
- фото должны быть выполнены со всех ракурсов строящегося объекта недвижимости;
- фото должны отображать текущий этап строительства;
- по фото должно быть понятно, какие строительные материалы использовались.
В личном кабинете Домклик необходимо:
- загрузить договор подряда со всеми приложениями, в том числе смету и техническое описание объекта строительства;
- загрузить итоговый акт приема-передачи выполненных работ по строительству готового жилого дома (акт должен содержать реквизиты договора подряда — номер, дата, перечень используемых материалов и выполненных работ);
- загрузить документы, подтверждающие целевое использование предыдущего транша (платежное поручение о переводе денег подрядчику (при наличии), чеки и квитанции о покупке стройматериалов или приходный кассовый ордер от продавца стройматериалов);
- ввести номер ID осмотра из мобильного приложения «Рососмотр» в соответствующее поле;
- отправить заявку на рассмотрение в банк (в мобильном приложении «Рососмотр» и в личном кабинете Домклик).
Дождитесь решения банка. Если решение положительное, запишитесь в офис банка на получение транша.
Если кредит отвечает требованиям онлайн выдачи, менеджер свяжется с вами и выдача транша пройдет дистанционно. Вам останется только подтвердить выдачу кодом из СМС.
Построен дом
В личном кабинете Домклик загрузите:
- выписку из ЕГРН на жилой дом и земельный участок с отметкой об обременении в пользу ПАО Сбербанк;
- отчет об оценки жилого дома и земельного участка;
- полис страхования конструктивных элементов жилого дома.
Как создать осмотр в приложении
Шаг 1. Установите приложение «Рососмотр».
шаг 2. Зарегистрируйтесь в приложении, указав:
- фамилию, имя и отчество;
- номер телефона;
- пароль.
📱Обязательно разрешите использование геолокации — так приложение будет работать без ошибок.
Шаг 3. В разделе «Мои осмотры» нажмите кнопку «Добавить осмотр».
❗️Осмотр в мобильном приложении нужно проводить непосредственно на земельном участке, где идут строительные работы.
Шаг 4. Выберите компанию «Домклик» и сценарий, по которому нужно провести осмотр.
❗️Для фиксации фотоматериалов создайте осмотр, соответствующий этапу подтверждения хода строительства. Например, «Фундамент» или «Дом».
Шаг 5. Заполните форму и нажмите кнопку «Продолжить».
Дальше следуйте шагам на экране и поэтапно снимайте фото или видео.
После выполнения всех шагов осмотра, его нужно отправить на проверку эксперту и перейти в личный кабинет Домклик для ввода номера ID осмотра — он находится сверху слева под номером оферты.
Как передать осмотр в банк
После создания осмотра в приложении «Рососмотр», его нужно передать в банк. Для этого:
Шаг 1. Зайдите в личный кабинет Домклик, авторизовавшись по Сбер ID.
Шаг 2. Выберите услугу «Получение транша».
Шаг 3. Выберите кредитный договор, по которому нужно записаться на выдачу следующего транша.
Шаг 4. Выберите этап строительства, по которому нужно предоставить подтверждение.
Если на этапе сделки эти документы не были загружены, их нужно обязательно загрузить перед отправкой осмотра в банк:
- договор подряда, подписанный с обеих сторон;
- акт приема-передачи этапа строительства;
- заявление о планируемом строительстве;
- документы, подтверждающие целевое использование предыдущего транша;
- дополнительные документы по запросу банка.
Шаг 5. Внесите в соответствующее поле номер ID осмотра из приложения «Рососмотр».
Шаг 6. Нажмите кнопку «Отправить заявку в банк».
Готово! Статус услуги вы можете отслеживать в разделе «Обслуживание ипотеки» — «Заказы».
Осмотр отправлен в банк. Что дальше?
Банк проверит отправленный осмотр и проинформирует о возможности получения следующего транша. Если документы будут приняты, в разделе «Заказы», напротив услуги «Получение транша», появится кнопка «Записаться в офис банка».
Если в полученных материалах и документах банк найдёт несоответствия, он может отказать в выдаче. В таком случае повторное рассмотрение будет возможно после устранения замечаний.