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Услуга «Получение транша»: инструкция

Ипотека
20 мар 2024
59K
Услуга «Получение транша»: инструкция
Содержание

С 22 января 2024 года в личном кабинете обслуживания ипотеки Домклик у заемщика появилась услуга для записи на получение следующей части кредита — транша — по программе «Индивидуальное строительство».

В рамках услуги заемщик подтверждает предыдущий этап строительства для получения следующего транша кредита, а также может записаться в офис банка для его получения.

В инструкции подробно рассказываем о том, как правильно воспользоваться услугой и подтвердить этап строительства.

С 5 февраля 2024 года для подтверждения строительства используется приложение «Рососмотр».

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Этапы кредитования и необходимые документы для получения транша

Приобретен участок

Для получения транша предоставьте выписку из ЕГРН с зарегистрированным переходом права и обременением в пользу ПАО Сбербанк (если земельный участок приобретался) или зарегистрированное обременение в пользу ПАО Сбербанк (на основании договора ипотеки, если земельный участок был в собственности).

Запишитесь в офис банка в удобное время для получения транша на строительство/возведение фундамента.

Построен фундамент

Для получения транша необходимо:

  • предоставить осмотр выполненных работ по строительству/возведению фундамента в мобильном приложении «Рососмотр»;
  • загрузить в личный кабинет Домклик документы, подтверждающие оплату услуг/работ/материалов (предусмотренные законодательством РФ).

Требования к фото и видео, этапы предоставления

  • Подъезд к участку (дорога);
  • вид фундамента с четырех сторон (спереди, сзади, справа и слева);
  • источник электричества (фото источника электроснабжения: дизель, генератор, подведенное центральное электричество и т.п.);
  • обзорное видео дороги и строительного объекта;
  • иные фотоматериалы/документы по требованию банка.

 Общие требования к фото и видео

  • Фото должны быть в хорошем качестве (цветными, четкими, без размытия, сделаны в светлое время суток);
  • фото должны быть выполнены со всех ракурсов строящегося объекта недвижимости;
  • фото должны отображать текущий этап строительства;
  • по фото должно быть понятно, какие строительные материалы использовались.

 В личном кабинете Домклик необходимо:

  • загрузить договор подряда со всеми приложениями, в том числе смету и техническое описание объекта строительства;
  • загрузить промежуточный акт приема-передачи выполненных работ по строительству/возведению фундамента (акт должен содержать реквизиты договора подряда — номер, дата, перечень используемых материалов и выполненных работ);
  • загрузить документы, подтверждающие целевое использование предыдущего транша (платежное поручение о переводе денег подрядчику (при наличии), чеки и квитанции о покупке стройматериалов или приходный кассовый ордер от продавца стройматериалов);
  • ввести номер ID осмотра из мобильного приложения «Рососмотр» в соответствующее поле;
  • отправить заявку на рассмотрение в банк (и в мобильном приложении «Рососмотр» и в личном кабинете Домклик).

Дождитесь решения банка. Если решение положительное, запишитесь в офис банка на получение транша.

Если кредит отвечает требованиям онлайн выдачи, менеджер свяжется с вами и выдача транша пройдет дистанционно. Вам останется только подтвердить выдачу кодом из СМС.

Возведены стены, кровля и коммуникации

Чтобы получить транш, предоставьте осмотр выполненных работ по строительству/возведению стен, крыши и коммуникаций в мобильном приложении «Рососмотр», а также загрузите в личный кабинет Домклик документы, подтверждающие оплату услуг/работ/материалов (предусмотренные законодательством РФ).

Требования к фото и видео, этапы предоставления

  • Подъезд к участку (дорога);
  • построенный дом с четырех сторон (спереди, сзади, справа и слева);
  • подключение коммуникаций в доме или наличие их подводов к дому (водоснабжение/отведение, отопление или газ (при наличии), электроснабжение).

Канализация и водоснабжение

  • Фотографии колодцев/скважин;
  • фотографии заведенных труб в доме/разводка по дому;
  • дополнительно на видео можно голосом пояснить, как осуществлено подключение дома.

Если подведенное электричество отсутствует, предоставьте:

  • фотографии электрического щита с счетчиком размещенного в доме/на столбе в пределах земельного участка, на котором располагается строящийся жилой дом;

или

  • договор с ресурсной компанией о подключении электричества и подтверждение оплаты договора по подключению (платежные и иные документы в соответствии с законодательством РФ);

или

  • договор с СНТ/ДНП и т.д. об обеспечении подключения электричества и платежные документы, подтверждающие оплату подключения (платежные и иные документы в соответствии с законодательством РФ);
  • фотографии всех внутренних помещений построенного дома;
  • обзорное видео дороги и строительного объекта;
  • иные фотоматериалы/документы по требованию банка.

Общие требования к фото и видео

  • Фото должны быть в хорошем качестве (цветными, четкими, без размытия, сделаны в светлое время суток);
  • фото должны быть выполнены со всех ракурсов строящегося объекта недвижимости;
  • фото должны отображать текущий этап строительства;
  • по фото должно быть понятно, какие строительные материалы использовались.

 В личном кабинете Домклик необходимо:

  • загрузить договор подряда со всеми приложениями, в том числе смету и техническое описание объекта строительства;
  • загрузить итоговый акт приема-передачи выполненных работ по строительству готового жилого дома (акт должен содержать реквизиты договора подряда — номер, дата, перечень используемых материалов и выполненных работ);
  • загрузить документы, подтверждающие целевое использование предыдущего транша (платежное поручение о переводе денег подрядчику (при наличии), чеки и квитанции о покупке стройматериалов или приходный кассовый ордер от продавца стройматериалов);
  • ввести номер ID осмотра из мобильного приложения «Рососмотр» в соответствующее поле;
  • отправить заявку на рассмотрение в банк (в мобильном приложении «Рососмотр» и в личном кабинете Домклик).

Дождитесь решения банка. Если решение положительное, запишитесь в офис банка на получение транша.

Если кредит отвечает требованиям онлайн выдачи, менеджер свяжется с вами и выдача транша пройдет дистанционно. Вам останется только подтвердить выдачу кодом из СМС.

Построен дом

В личном кабинете Домклик загрузите:

  • выписку из ЕГРН на жилой дом и земельный участок с отметкой об обременении в пользу ПАО Сбербанк;
  • отчет об оценки жилого дома и земельного участка;
  • полис страхования конструктивных элементов жилого дома.

Как создать осмотр в приложении

Шаг 1. Установите приложение «Рососмотр».

шаг 2. Зарегистрируйтесь в приложении, указав:

  • фамилию, имя и отчество;
  • номер телефона;
  • пароль.
Важно!

📱Обязательно разрешите использование геолокации — так приложение будет работать без ошибок.

Шаг 3. В разделе «Мои осмотры» нажмите кнопку «Добавить осмотр».

Важно!

❗️Осмотр в мобильном приложении нужно проводить непосредственно на земельном участке, где идут строительные работы.

Шаг 4. Выберите компанию «Домклик» и сценарий, по которому нужно провести осмотр.

Важно!

❗️Для фиксации фотоматериалов создайте осмотр, соответствующий этапу подтверждения хода строительства. Например, «Фундамент» или «Дом».

Шаг 5. Заполните форму и нажмите кнопку «Продолжить».

Дальше следуйте шагам на экране и поэтапно снимайте фото или видео.

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После выполнения всех шагов осмотра, его нужно отправить на проверку эксперту и перейти в личный кабинет Домклик для ввода номера ID осмотра — он находится сверху слева под номером оферты.

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Как передать осмотр в банк

После создания осмотра в приложении «Рососмотр», его нужно передать в банк. Для этого:

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет Домклик, авторизовавшись по Сбер ID.

Шаг 2. Выберите услугу «Получение транша».

Шаг 3. Выберите кредитный договор, по которому нужно записаться на выдачу следующего транша.

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Шаг 4. Выберите этап строительства, по которому нужно предоставить подтверждение.

Если на этапе сделки эти документы не были загружены, их нужно обязательно загрузить перед отправкой осмотра в банк:

  • договор подряда, подписанный с обеих сторон;
  • акт приема-передачи этапа строительства;
  • заявление о планируемом строительстве;
  • документы, подтверждающие целевое использование предыдущего транша;
  • дополнительные документы по запросу банка.
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Документы при строительстве с подрядчиком

Шаг 5. Внесите в соответствующее поле номер ID осмотра из приложения «Рососмотр».

Шаг 6. Нажмите кнопку «Отправить заявку в банк».

Готово! Статус услуги вы можете отслеживать в разделе «Обслуживание ипотеки» — «Заказы».

Осмотр отправлен в банк. Что дальше?

Банк проверит отправленный осмотр и проинформирует о возможности получения следующего транша. Если документы будут приняты, в разделе «Заказы», напротив услуги «Получение транша», появится кнопка «Записаться в офис банка».

Если в полученных материалах и документах банк найдёт несоответствия, он может отказать в выдаче. В таком случае повторное рассмотрение будет возможно после устранения замечаний.

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