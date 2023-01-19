Пенсионная ступень в Сбере: что это такое
Часть срока выплаты ипотеки может приходиться на пенсию. В этот период материальное положение заёмщиков меняется. Рассказываем о том, как в Сбере учитывается наступление пенсии, что такое «пенсионная ступень» и для чего она нужна.
Что такое «пенсионная ступень»
«Пенсионная ступень» — это специальный график платежей для клиентов, которые достигнут пенсионного возраста до выплаты ипотечного кредита.
Первоначально такой график с учётом пенсионной ступени будущий заёмщик может увидеть на этапе расчёта на ипотечном калькуляторе, переключив кнопку «Учесть выход на пенсию».
Платежи сформируются исходя из расчетных сумм доходов заемщика до выхода на пенсию и после: до выхода на пенсию платежи по ипотеке будут выше, так как выше доход; после выхода на пенсию платёж уменьшится из-за снижения уровня дохода соответственно.
Таким образом, кредит будет погашаться быстрее, что снизит общую переплату за весь срок.
Кому нужна «пенсионная ступень»
«Пенсионная ступень» поможет тем, кто берет ипотеку, рассчитывая, что выплатит кредит уже на пенсии, так как зачастую выплата ипотечного кредита занимает много времени.
Зачем нужна «пенсионная ступень»
Распределение платежей с учётом дохода
До выхода на пенсию человек зарабатывает больше — платежи по ипотеке выше, после выхода на пенсию доходы обычно падают — платежи уменьшаются соответственно.
Увеличение максимальной суммы кредита
Максимальная сумма кредита может быть увеличена за счет того, что срок кредитования можно увеличить и распространить на пенсионный период.
Уменьшение ежемесячных платежей
Сумма ежемесячных платежей снижается при увеличении срока ипотеки.
Снижение общей переплаты по процентам по ипотеке
Общая переплата по кредиту меньше, так как основное погашение производится до выхода на пенсию.
Пример расчета
Представим, что Анатолий и Варвара мечтают о собственном доме, и чтобы рядом река и лес. Они накопили 1 000 000 рублей и решили купить дом и участок земли общей стоимостью 5 000 000.
Оставшуюся сумму 4 000 000 хотят взять в ипотеку на 30 лет (досрочно закрыть ее они могут и раньше).
Муж Анатолий
Жена Варвара
Доход до пенсии
50 000
30 000
Доход после пенсии
15 000
12 000
При условии, что пенсионный возраст обоих супругов наступит через 20 лет после получения ипотеки, то до пенсии ежемесячный платеж супругов по ипотеке составит 37 000 рублей. После выхода на пенсию — 27 000.
Ответы на популярные вопросы
Как применяется пенсионная ступень
Банк автоматически и индивидуально для каждого заёмщика рассчитывает необходимость ступени.
Может ли не быть ступени
Да, если банк посчитает, что доход после выхода на пенсию будет достаточным для суммы равномерного платежа.
Сочетается ли «пенсионная ступень» с другими льготами и программами
Да, опция «пенсионная ступень» комбинируется со всеми другими льготами и программами (кроме программы «Военная ипотека»).
«Военная ипотека» выдается на ограниченный срок, до наступления пенсионного возраста. Подробнее о том, как работает программа для военнослужащих, читайте в нашей статье «Как получить военную ипотеку».
Можно ли получать налоговый вычет, если использовать «пенсионную ступеньку»
Да. Налоговый вычет не зависит от пенсионного возраста. Главное условие для получения налогового вычета — платить НДФЛ.
В общей сложности за квартиру и проценты по ипотеке можно вернуть до 650 тыс. рублей в течение нескольких лет. О том, как это сделать, читайте в материале «Как получить налоговый вычет 650 000 рублей, если у вас ипотека».