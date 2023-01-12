Какие документы нужны, чтобы взять ипотеку без первого взноса в Сбере
- Что такое ипотека без первого взноса в Сбере
- Основные документы для получения ипотеки без первого взноса
- Если недвижимостью владеют или владели оба супруга
- В случае раздельного владения имуществом супругами
- Если один из владельцев залоговой недвижимости — несовершеннолетний
- Как подать заявку на ипотеку без первого взноса на Домклик
В статье расскажем, какие документы понадобятся, если вы решили взять ипотеку без первоначального взноса в Сбере под залог недвижимости. Инструкция от журнала Домклик.
Что такое ипотека без первого взноса в Сбере
Ипотека без первого взноса в Сбере возможна, если оформить кредит под залог имеющейся недвижимости для покупки другого жилья. Залоговая недвижимость при этом остается у вас в собственности. Залогодателями могут быть также иные лица, например, родственники или друзья.
Если вы хотите приобрести жилье дороже уже имеющегося, это возможно при передаче в залог банку двух объектов: имеющегося и приобретаемого.
Основные документы для получения ипотеки без первого взноса
Основные документы, которые точно будут нужны для получения кредита без первого взноса под залог имеющейся недвижимости:
1. Документы, подтверждающие трудоустройство и доход
Подойдет выписка из трудовой книжки и справка 2-НДФЛ. Если вы зарплатный клиент Сбера, подтверждать доход не нужно. Банк и так видит регулярные начисления от вашего работодателя, с которым у него есть договор.
2. Проект договора приобретения недвижимости, которую вы хотите купить
Проект договора лучше составить вместе с юристом.
3. Документы на недвижимость, передаваемую в залог Сберу
Это может быть договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, решение суда, договор передачи прав или приватизация.
4. Паспорта РФ всех владельцев залоговой недвижимости
Например, если квартирой владеют оба супруга, понадобятся паспорт и мужа, и жены.
5. Отчет об оценке стоимости залоговой недвижимости
Отчет об оценке стоимости недвижимости — это документ, составленный независимой оценочной компанией в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». Отчет действителен для предоставления в банк в течение 6 месяцев с даты составления отчета. Заказать отчет об оценке можно онлайн на Домклик.
6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
Выписку из ЕГРН может заказать любой человек или юридическое лицо, достаточно знать точный адрес объекта. Получить выписку из ЕГРН можно несколькими способами:
- на сайте Росреестра
- на сайте Федеральной кадастровой палаты
- на портале «Госуслуги»
- в многофункциональном центре (МФЦ) «Мои документы»
Если выписка из ЕГРН не была предоставлена, то Сбер запросит необходимые сведения самостоятельно.
Если недвижимостью владеют или владели оба супруга
Понадобится нотариально удостоверенное согласие супруга или супруги на передачу жилого помещения в залог.
Если на момент приобретения права собственности собственник объекта недвижимости в браке состоял, но на момент совершения сделки изменилось его семейное положение, представляются следующие документы:
- если один из супругов умер — свидетельство о смерти
- если брак расторгнут и с момента расторжения брака прошло 3 года и более — паспорт с отметкой или свидетельство о расторжении брака, или выписка из решения суда о расторжении брака
- если брак расторгнут и с момента расторжения брака прошло менее 3 лет — решение суда о разделе совместно нажитого имущества или нотариально удостоверенное соглашение о разделе совместно нажитого имущества
Согласие НЕ требуется в следующих случаях:
- в соответствии с п.1 ст. 36 Семейного кодекса РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью
- в случае наличия брачного договора, устанавливающего режим раздельной собственности на имущество супругов
Если на момент приобретения недвижимости залогодатель в браке не состоял — нотариально удостоверенное заявление залогодателя о том, что на момент приобретения он не состоял в браке.
В случае раздельного владения имуществом супругами
Пригодится брачный договор или иной документ, в котором закреплено раздельное владение недвижимостью.
Подробнее о том, что такое брачный договор и зачем он нужен при сделках с недвижимостью.
Если один из владельцев залоговой недвижимости — несовершеннолетний
В этом случае дополнительно понадобится разрешение органов опеки и попечительства. Разрешение должно содержать:
- указание лица, которому дается разрешение
- наименование сделки, на совершение которую дается разрешение
- описание объекта недвижимости, сделка с которым будет совершена
В том числе в документе в обязательном порядке должно быть отражено разрешение на залог, а также может быть указано разрешение на возможное последующее отчуждение объекта недвижимости.
Как подать заявку на ипотеку без первого взноса на Домклик
Сделать предварительный расчет ипотеки без первого взноса и подать заявку можно на странице Ипотека без первоначального взноса.