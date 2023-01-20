Безопасность на Домклик: главные правила и рекомендации
В третьем квартале 2022 года мошенники увели с банковских счетов россиян почти 4 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России в отчете «Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».
Чаще всего пострадавшие сами сдают мошенникам все козыри на руки. Неприятностей можно избежать, если соблюдать простые правила. Рассмотрим, каким образом действуют мошенники и как можно защититься от них.
Звонок из «службы безопасности» или от «менеджера»
Вам звонит незнакомец, который представляется «сотрудником службы безопасности» или «менеджером».
Частые уловки мошенников:
- Мошенник сообщает, что якобы «выявлена подозрительная операция» или «в системе произошел сбой». Он просит ваши конфиденциальные данные: CVV- или CVC-код, код из СМС или пароли от Домклик. Это нужно якобы «для сохранности ваших данных и денег».
- В целях конфиденциальности мошенник может предложить включить программу-робот, которая якобы защитит ваши конфиденциальные данные» (вы при этом можете слышать легкий шорох или посторонние звуки).
- Для убедительности мошенник называет вас по имени и просит перевести деньги «на защищённый счет, который закреплён за персональным менеджером». Аргумент — «это нужно для безопасности, потом вы сможете вернуть деньги». Естественно, никаких денег потом не вернуть.
Также в последнее время участились случаи мошенничества с недвижимостью. Злоумышленники могут позвонить продавцу с просьбой о переводе средств, когда сделка уже зарегистрирована в Росреестре, а деньги перечислены на его счёт.
Как защитить свои данные
Чтобы защитить свои данные и свои деньги помните о важных вещах:
- Запишите номер банка в адресную книгу своего телефона. Сейчас в СберБанке и Домклик используется единый номер 900. Если звонок будет с неизвестного номера — он отобразится как неизвестный.
- Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты данных сотрудники Домклик делают самостоятельно.
- Работник Домклик никогда не будет просить вас назвать данные от карты или интернет-банка. Сразу заканчивайте разговор, если услышали такое предложение.
- Отличный способ выявить мошенника — сослаться на занятость и сказать, что вы сами перезвоните в Домклик. Мошенник либо бросит трубку, либо будет уговаривать вас этого не делать и предложит перезвонить самостоятельно.
- Обязательно отслеживайте параллельно во время разговора операции по карте. Сообщения с кодом не могут вам навредить, если вы не передавали их никому. Что-то беспокоит — звоните по номеру 900.
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Странные СМС
Когда-то вы оформили ипотеку в Сбербанке и теперь благополучно выплачиваете ее. Или были созаемщиком в сделке. Или вообще никогда не оформляли ипотеку и не участвовали в сделках. Но вдруг однажды вам пришло странное СМС.
Оно может быть следующего формата:
- Сообщение с кодом подтверждения для подписания документов и регистрации на сайте Домклик.
- Сообщение с уведомлением об оформлении страхового полиса на Домклик тоже с кодом регистрации.
- Сообщение с кодом для списания денежных средств с карты незнакомого человека.
Сообщения могут прийти с разных номеров, но их объединяет одно: вы их абсолютно не ждали. Вы не имеете отношения к данным услугам, не покупали ничего с помощью Домклик. Или оформляли какую-нибудь услугу, но это было несколько месяцев назад. Как правило, после СМС следует звонок (см. выше).
Как защитить свои данные
Несколько простых советов, как избежать проблем и не попасть на удочку мошенников:
- Игнорируйте звонки с подозрительных номеров (современные сматрфоны часто помечают такие номера как спам).
- Никому и никогда не пересылайте содержимое подозрительных сообщений, в отправителе которых вы не уверены.
- Не переходите по неизвестным ссылкам и не сообщайте подозрительным лицам коды из СМС.
Онлайн-мошенничество
Онлайн-мошенничество — еще один популярный вид обмана. Ниже — две самые популярные схемы, по которым работают мошенники.
Низкая цена в объявлении и просьба аванса
Вы зарегистрировались на Домклик в поиске загородного дома своей мечты. Или ищете квартиру в аренду. Находите идеальный объект: недалеко от центра, низкая цена, отличный ремонт. Вы дозваниваетесь до «продавца». Выясняется, что цена и правда низкая. Собеседник на том конце провода предлагает вам «забронировать» подходящий объект.
Объект вроде бы хороший, звонки поступают часто, «владелец» якобы утомлен постоянными однообразными расспросами — вот и уговаривает вас забронировать понравившийся вам домик, а потом уж подъехать и посмотреть.
Как правило, клятвенные обещания вернуть деньги в случае отказа следуют сразу же после просьбы оплатить «затраты во времени». Бронь, залог, аванс, предоплата — мошенники называют этот платеж по-разному, но суть одна: денег вам никто не вернет. Возьмите за правило никогда не переводить незнакомым людям любую сумму и жалуйтесь на любые объявления, где у вас вымогали деньги.
Сайт с похожим названием и дизайном
Злоумышленники могут использовать страницы, внешне похожие на наш сайт, чтобы получить ваши личные данные. Даже логотип и дизайн Домклик мошенники могут позаимствовать. Не переходите по ссылкам, предоставленными вам незнакомыми людьми — посредством спам-рассылки по электронной почте или из незнакомой СМС-рассылки.
Если вы всё-таки перешли по ссылке, полученной от незнакомца, обратите внимание на адресную строку. Сайт Домклик и ресурсы, связанные с ним, всегда будут иметь в URL сочетание «.domclick.ru/». Другие ссылки с большой вероятностью могут оказаться мошенническими, так как они не связаны с Домклик!
Как защитить свои данные
Помните и соблюдайте несложные правила безопасности, которые помогут вам защитить себя и свои деньги:
- Недвижимость с низкой ценой — это обман в 99% случаев. Жалуйтесь на такие объявления! На сайте или в приложении Домклик на страничке каждого объявления есть кнопка «Пожаловаться». Смело нажимайте и объясняйте суть жалобы — служба модерации все проверит и примет меры.
- Владелец объявления не отвечает: ни в течение дня, ни на следующий день, ни даже через несколько дней. На звонки нет ответа, телефон может быть все время занят или вообще выключен. Стоит пожаловаться также и на это объявление — мы будем разбираться, почему ответа нет и актуально ли объявление вообще.
- Не переходите ни по каким ссылкам от неизвестных людей. Не вводите никаких реквизитов карты и помните — оплата должна производиться только тогда, когда вы полностью уверены в получателе денег.
- Проверяйте название сайта в адресной строке. Сайт Домклик и ресурсы, связанные с ним, всегда будут иметь в URL сочетание «.domclick.ru/».
Любой человек на сайте Домклик, вымогающий у вас деньги, предлагающий перейти по незнакомым ссылкам, позвонить по неизвестным номерам или же оплатить услуги «бронирования» жилья, заслуживает проверки службы модерации Домклик. Важно помнить также, что мошенничество — это уголовное преступление, за которое можно сесть в тюрьму.
Как Домклик борется с мошенниками
В 2022 году Домклик изменил условия размещения объявлений в ряде городов. Нововведения затронули отдельные категории недвижимости в 14 городах: Екатеринбург, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Уфа, Тюмень, Челябинск, Иркутск, Пермь, Владивосток, Хабаровск, Казань и Архангельск. Публикация объявлений о продаже квартиры или комнаты на вторичном рынке, а также о продаже по переуступке прав в указанных городах теперь осуществляется на платной основе.
Новые условия размещения объявлений позволили повысить актуальность базы объявлений и улучшить качество клиентского опыта. Главная цель нововведений — сократить количество неактуальных объявлений от недобросовестных продавцов, намеренно указывающих недостоверные данные.
Еще одна мера безопасности — прохождение пользователями (физическими лицами) идентификации через Сбербанк ID перед публикацией объявления на Домклик. Это правило работает на территории всей России.Домклик блокирует недобросовестных пользователей, если они указывают заведомо ложные данные в публикуемых объявлениях.
Также на Домклик есть функция «Поиск риелтора», с помощью которой можно проверить специалиста по подбору недвижимости, а также узнать его рейтинг, подробную информацию об опыте работы и размещённых объявлениях.
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