Нужен ли подвал в частном доме
Решение о необходимости строить подвал в частном доме зависит от ряда факторов — местоположение, климатические условия, местные строительные нормы и потребности владельца. Эту часть дома можно использовать для размещения коммуникаций, в качестве зоны хранения или даже для обустройства жилого помещения. При этом строительство подвала серьёзно увеличивает смету проекта, что не всегда оправдано.
Разбираемся вместе с экспертом, когда можно и нельзя делать подвальное помещение в частном доме, для каких целей оно может потребоваться и что учесть при строительстве.
Подвал, погреб или подпол — в чём разница
Подвалом обычно называют помещение, которое расположено ниже уровня земли (полностью или наполовину). При этом функциональное назначение и особенности таких сооружений могут быть разными.
Подпол. Как правило, это небольшое помещение, расположенное под кухней или кладовой. В подпол можно попасть, не выходя из дома, через специальный люк (дверца в полу с лестницей вниз). Стандартная высота такого помещения — до 1,5 м. Из-за того, что подпол не опускается глубоко в землю, температура здесь обычно держится на уровне 12–14 градусов тепла. Основное предназначение — хранение консервации, фруктов, домашнего вина.
Погреб. Яма с закрытым верхом, которую можно расположить под домом, сараем, гаражом либо отдельно. Основное отличие от подпола — высокие укреплённые стены (до 1,9 м), что позволяет обеспечить условия для длительного хранения продуктов — овощей, фруктов, домашних заготовок. Средняя температура — 5 градусов тепла.
Подвал (подвальный этаж). Как правило, занимает всё пространство под домом и делится на несколько комнат перегородками. Стены подвала являются фундаментом всего здания. Вход в эту часть дома может быть отдельным или располагаться внутри, на первом этаже. Подвальный этаж можно использовать для разных целей, например, как отапливаемое жилое помещение. Минимальная высота стен в таком случае составит 2,5 метра.
Стены подвала обычно углубляются в землю минимум на половину. Если помещение находится выше (большая часть стены расположена над планировочной отметкой земли), то это уже не подвал, а цокольный этаж, зачастую с окнами.
Зачем нужен подвал
Наличие подвала в загородном доме может повысить его функциональность и комфортность, предоставив дополнительное пространство для различных нужд.
Распространённые варианты применения подвальных помещений:
- Размещение технических коммуникаций. В подвале можно сделать котельную или прачечную (помните, как в фильме «Один дома»), а также разместить оборудование для кондиционирования воздуха. Это позволит обеспечить более эффективное использование пространства на главных этажах.
- Дополнительное жилое помещение. Подвал можно преобразовать в игровую комнату, спортзал, мастерскую, кинотеатр или дополнительную комнату для гостей. При желании в подвальном помещении можно обустроить баню или сауну.
- Хранение. Часто подвал используют как дополнительное пространство для хранения сезонных вещей, инструментов, консервации и других предметов, освобождая место на основных этажах дома.
Помимо основного предназначения, наличие подвального помещения в доме имеет несколько преимуществ:
- Изоляция от нежелательных условий. Подвал может служить укрытием от непогоды, торнадо, ураганов и других стихийных бедствий.
- Улучшение энергоэффективности. Наличие такого помещения помогает сохранить в доме тепло зимой и прохладу летом, что способствует снижению энергозатрат на отопление и кондиционирование воздуха.
Когда можно и нельзя строить подвал в частном доме
Строительство подвала в частном доме целесообразно при наличии нескольких факторов:
1. Большой перепад высот в пятне застройки
2. Размещение дома на склонах и возвышениях
3. Ограниченная площадь участка
Главный критерий — это наличие и высота грунтовых вод. Соответственно, высокие грунтовые воды либо расположение участка в низменности на глинистых грунтах можно отнести к неблагоприятным факторам для строительства подвала.
Минусы подвального помещения в доме
- Существенное увеличение стоимости проекта дома за счёт привлечения спецтехники, необходимости проведения дополнительных работ по обустройству гидроизоляции и вентиляции
- Для таких помещений часто характерна избыточная влажность, что может способствовать развитию плесени и появлению неприятного запаха
- В некоторых районах подвалы могут подвергаться риску залива водой в результате наводнений или проблем с дренажной системой
- Подвальное помещение требует регулярного ухода и обслуживания, включая контроль влажности и целостности стен
- Подвальный этаж может стать местом для скопления вредных газов (например, радона) или быть доступным для насекомых и грызунов.
Часто ли сейчас заказчики включают подвал в проект дома
В домах средней ценовой категории подвалы–цокольные этажи — явление нечастое, так как строительство подземной части обходится значительно дороже последующих этажей.
Цокольные этажи чаще возводят в более дорогих домах, так как земельные участки в этом сегменте стоят значительно дороже. В подземной части располагают технические помещения для обслуживания бассейнов, инженерное оборудование дома, прачечные и другие вспомогательные помещения.
В домах средней ценовой категории целесообразнее установить автономный погреб заводского производства. Его можно отдельно обустроить на участке (не под домом). Такой погреб герметичен и предназначен специально для хранения продуктов. Он выполняется из пластика, за счёт чего его строительство обходится значительно дешевле.
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