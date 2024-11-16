Как правильно организовать систему хранения на балконе: советы, идеи и законы
- В чем отличие балконов и лоджий
- Оправдывает ли остекление свою стоимость
- Плюсы и минусы утепленных и неутепленных вариантов
- Какие документы и разрешения необходимы для перепланировки
- Как организовать хранение на балконе
- Как правильно зонировать пространство
- Какую мебель выбрать
- 8 отличных идей хранения на балконе
- Заключение
Часто лоджия или балкон становятся складом ненужных вещей. Как организовать систему хранения на балконе, о принципах обустройства и зонирования — расскажем вместе с экспертами.
Балконы и лоджии бывают застекленными и открытыми, с отоплением или без него. От этого нужно отталкиваться перед тем, как организовать хранение вещей.
В чем отличие балконов и лоджий
Балкон — выступающая часть, опирающаяся на конструкции дома. В классическом понимании балкон оборудован перилами и открыт с трех сторон, но часто его застекляют.
Лоджия встроена в здание и открыта только с одной стороны. Остальные стороны закрыты стенами или частью фасада. Поэтому лоджию, особенно застекленную, часто используют как дополнительную комнату, обустраивают там кабинет или место отдыха.
Хранить вещи можно и на балконе, и на лоджии. Но есть нюансы:
- Открытый балкон — лакомый кусок для грабителей, особенно на нижних этажах. Его нужно застеклить или вообще не оставлять там вещи.
- Лоджия лучше защищена от ветра, снега и дождя, даже не застекленная.
- На открытом балконе перепады температуры ощущаются остро — он не подходит для хранения книг и документов, электроники, краски, одежды.
- Лоджия обычно более просторная и вмещает больше вещей.
Оправдывает ли остекление свою стоимость
Причина не стеклить балкон может быть не только в экономии бюджета. Приводим аргументы за и против:
До 2022 года остекление не считалось перепланировкой. Теперь считается, и, согласно статье 25 Жилищного кодекса РФ, для этого нужно получить разрешение.
Перед тем как принять окончательное решение об остеклении, подумайте, что вы хотите в итоге видеть в данном помещении, как будете там проводить время.
Плюс — изучите особенности вашего дома, уточните, можно ли сделать желаемый вариант остекления и не нарушить этим нормы и правила. Если ответ положительный, то узнайте, какие виды доступны (не всегда можно поставить панорамное окно, необходимо предварительно согласовать цвет рамы и так далее).
Плюсы и минусы утепленных и неутепленных вариантов
Если утеплить балкон по максимуму, можно обустроить в нем игровую зону для детей или рабочий кабинет. Для этого мало положить утеплитель под обшивку: надо поставить герметичные окна, устранить зазоры. Также делают обшивку потолка, стен и пола пеноплексом, пенопластом или минеральной ватой и оборудуют теплый пол.
Правда, выйдет это еще дороже, чем остекление. Примерную стоимость можно подсчитать через калькуляторы материалов: они могут быть на сайтах компаний.
Перед утеплением помещения важно подумать, каким будет его обогрев в холодное время года. Если вы не планируете часто проводить там время, можно не делать электрический теплый пол, а поставить ИК-обогреватель или использовать теплый ковер.
Но если вы хотите максимально задействовать помещение круглый год, то рассмотрите дополнительные варианты отопления, такие как теплый плинтус, ИК-обогреватель, встроенный в потолок. Не забудьте про увлажнитель воздуха.
Какие документы и разрешения необходимы для перепланировки
Самовольная перепланировка — риск получить штраф и в самом худшем сценарии лишиться недвижимости. Согласование необходимо, чтобы иметь актуальные документы для будущей продажи квартиры. А еще, чтобы проведенные работы не стали опасностью для вас и соседей.
Что понадобится:
- Заявление на перепланировку
- Проект перепланировки. Платную услугу оказывают компании с допуском СРО. В среднем делают 5 дней.
- Техническое заключение о допустимости и безопасности работ. Необходимо для сложных проектов, например с проемом в несущей стене. Выдает автор проекта МКД — обычно это бюро, частная организация или государственный проектный институт.
Чтобы найти автора проекта, собственнику нужно обратиться в управляющую компанию. Если дом построен несколько десятков лет назад, нужно подать запрос в муниципальные и государственные архивы. Если это новостройка, достаточно написать застройщику. Также можно не искать самостоятельно, а обратиться в профильную фирму, которая занимается согласованием перепланировок.
- Документы, подтверждающие права на квартиру. Обычно это договор купли-продажи и акт приема-передачи.
- Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома (если перепланировка затрагивает общедомовое имущество).
- Документ, подтверждающий личность собственника квартиры.
- Согласие всех владельцев (проживающих членов семьи и квартиросъемщиков). Заверяется у нотариуса. Готово в тот же день.
- Технический паспорт. Этот документ используют для сделок с недвижимостью и согласования перепланировок. Выдается в Бюро технической инвентаризации (БТИ), можно заказать через МФЦ, филиал Роскадастра. Цена зависит от региона и выбранной организации.
- Выписка из ЕГРН. Не только на свою квартиру, но и на соседей сверху и снизу.
Документы можно подать в МФЦ или сайт госуслуг, или напрямую в Жилищную инспекцию.
Если дом представляет историческую ценность, то такой же комплект документов надо нести в департамент культурного наследия. Чтобы узнать, находится ли ваш дом в их числе, посмотрите реестр объектов культурного наследия.
Как организовать хранение на балконе
Кажется, что на утепленные балкон или лоджию можно убрать что угодно. Но это не так. Эксперты рекомендуют учитывать предельно допустимую нагрузку и подумать над организацией хранения на балконе таким образом, чтобы вещи не испортились, а балкон не стал складом.
Что можно хранить на балконе
Информация о предельных нагрузках указана в СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.
При средней площади балконов — 1,5–6 м2 приблизительная нагрузка — 400 кг на м2. Чем старее дом, тем меньше показатель. Лоджия передает нагрузку на смежные стены, поэтому выдерживает больший вес, чем балкон, — до 600 кг на м2.
На балконах нельзя хранить любые тяжелые вещи — крупную бытовую технику, емкости с водой, мебель. Также горючие, газовые и легковоспламеняющиеся вещества.
На остекленной и утепленной лоджии температура не опускается ниже +5–8 градусов. Вещи защищены от плесени, влажности и сырости. В таких условиях можно хранить:
- одежду — ее стоит сложить в пакеты или убрать в шкаф;
- документы, книги;
- овощи и фрукты — их стоит убрать в ящики или контейнеры;
- обувь — можно положить в коробки;
- инструменты — крепежи, молотки, дрель и пр.
На открытых лоджиях и балконах хранят рыболовные снасти, резиновые лодки, палатки, а еще спортивный инвентарь — санки, лыжи, коньки, ватрушки. Мужчины часто складируют автомобильные шины, а женщины — посуду. Однако с течением времени вещи могут испортиться.
При остеклении можно перенести на балкон соленья, консервы, овощные закрутки. На зиму их прикрывают пледом, чтобы защитить от сильных морозов.
Как правильно зонировать пространство
Поразмышляйте, во что хотите превратить лоджию — в рабочее место, зону отдыха или место для хранения вещей. Варианты можно комбинировать. От этого зависит выбор подходящей мебели и аксессуаров.
Зонировать пространство помогают стационарные и мобильные перегородки. Можно выделить нишу для хранения вещей, а рядом — лаунж-зону с одним-двумя стульями и креслами для посиделок. Поиграйте с освещением — лампами и гирляндами и озеленением.
При ограниченном пространстве проще всего визуально разделить лоджию на две зоны. С одной стороны поставить шкаф или стеллаж, а с противоположной — оформить зону отдыха.
При обустройстве лучше не перебрать с деталями — большое число мелких предметов зрительно уменьшают пространство. Чтобы избежать нагромождения, желательно устанавливать не более одного шкафа, предметы не должны создавать визуальную кашу.
«Не все знают, но на балконах и лоджиях без утепления нельзя делать встроенный шкаф. От перепада температур дверцы перекосит, и пользоваться им станет невозможно. Если у вас нет утепления, выбирайте мебель, которая подходит для сада или улицы, а также варианты из более износостойких материалов», — отмечает Инна Крескиян.
Какую мебель выбрать
Видов мебели для балкона много — пластиковая, складная, плетеная, кованая. Для открытого балкона подойдет плетеная и пластиковая. Чтобы она не нагревалась, на нее кладут подушки и пледы. Складные варианты заносят в непогоду домой. Помните: массивная мебель для балкона не подойдет.
На застекленной лоджии для создания уюта подойдут мягкие кресла, пуфы и небольшие диваны, шкафы, стулья и столы. Иногда встраивают барную стойку и оборудуют уютный уголок.
При нестандартной планировке балкона или маленькой площади с поиском мебели могут быть проблемы. Но в этом помогут специальные онлайн-конструкторы шкафов — например, тут можно сделать модель точных размеров, с выдвижными ящиками, штангами и полками, тут разработать столы, тумбы и шкафы в 3D-проекции, а здесь тоже 3D-конструктор шкафов, можно менять габариты и его наполнение, а также профиль и цвет дверей.
8 отличных идей хранения на балконе
Закрытый шкаф под потолок
Он украдет пару квадратных метров в боковой части балкона, зато у вас будет целая закрытая система. Вещи не будут пылиться и выгорать на солнце. Вместо штанги для одежды можно организовать место для вертикального хранения: спрятать гладилку, сушилку, пылесос.
Диван с ящиками
Софу или диванчик можно оборудовать встроенными ящиками. Внешний вид зоны отдыха ни капли не изменится. Подойдет и кресло, дополненное скрытыми отсеками. В ящики поместятся постельное белье, посуда, гостевые комплекты или книги. Сверху можно положить подушки и теплый плед.
Подвесной стеллаж
Компактный стеллаж не занимает место на полу, поэтому под ним можно расположить стол и стул и оформить рабочее место. Иногда ставят комод или диван. На стеллаже можно разместить документы, книги, горшки с растениями. Мелочи можно сложить в корзины и коробки, чтобы не портили вид и не пылились.
Полки
Навесные полки выручают везде, в том числе на балконе. На них тоже размещают декор, книги, светильники, горшки с растениями, симпатичные коробки и корзины. Но вместительными полки трудно назвать. И захламлять их тоже не стоит, чтобы не создавалось ощущение склада и беспорядка.
Столик
Столик на лоджию можно поставить с полкой снизу. Иногда туда ставят небольшие корзины, но их стоит подобрать под общий стиль. Столики также бывают с откидной крышкой: там располагают мелочи, например книги, посуду. Будет небольшое, но дополнительное место для хранения.
Распашные шкафчики под подоконником
Под окном можно хранить вещи, обувь, домашние заготовки, посуду. Обычно шкафчики оформляют как скрытую систему — кажется, что под подоконником стена. Иногда их делают выступающими и оформляют как сиденье. Застилают пледами, одеялами.
Комод
Шкаф смотрится массивно на маленьком балконе. Органичнее поставить комод. Он занимает низ стены, а верхнюю часть можно заполнить одной-двумя полками, небольшим стеллажом или подвесным декором.
Комод также хорошее решение для балконов без остекления, когда открыты три стороны. Он не перекрывает свет.
Настенная система хранения
По своей конструкции напоминает шкаф, но система открытая, по типу гардеробной. Некоторые прикрывают шкаф плотной шторой, чтобы тратить меньше времени на уборку пыли.
Систему хранения можно собрать под свои потребности: выбрать крючки, нужное количество полок, корзины для хранения вещей. Она подойдет для узких балконов, когда не хочется заморачиваться со шкафом. Еще можно оборудовать специальные крепления для велосипедов, автомобильных шин, лыж.
Заключение
Грамотная организация пространства на балконе сделает его еще одной комнатой или помещением для хранения вещей. Еще лучше — сразу и тем, и другим.
О чем нужно подумать до ремонта:
- Посмотреть идеи в интернете, выбрать удачные для себя.
- Решить, что будете хранить на лоджии.
- Определиться, нужно ли стеклить и утеплять балкон.
- Согласовать разрешение на перепланировку.
- Подобрать мебель — купить или сделать на заказ.
Эксперт советует использовать каждый свободный сантиметр. Хорошо подойдут скрытые системы хранения: шкафы, комоды и стеллажи. Оставшееся пространство будет свободным для стульев, столиков и декора.
Если 2 из 3х сторон открыты, это лоджия или всё таки балконий?
Константин Д.здравствуйте! Балкон — выступающая часть, опирающаяся на конструкции дома. Балкон оборудован перилами и открыт с трех сторон, но часто его застекляют.
Лоджия встроена в здание и открыта только с одной стороны, а остальные стороны закрыты стенами или частью фасада.