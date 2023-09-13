Как сделать дом доступнее для людей с ограниченными возможностями
- Критерии инвалидности и порядок постановки на учёт
- Могут ли люди с инвалидностью получить квартиру от государства
- Как получить квартиру человеку с инвалидностью
- Как получить квартиру от государства при инвалидности. Кто из людей с инвалидностью может претендовать на жилье вне очереди
- Список необходимых документов. Куда подавать заявление. Порядок действий
- Как проводится МСЭ
- Какую жилплощадь может получить человек с инвалидностью
- Какие еще жилищные льготы предусмотрены для людей с инвалидностью в Российской Федерации
Требования к жилью связаны не только со вкусовыми предпочтениями, но и с физическими особенностями человека. Например, квартира на пятом этаже в доме без лифта может подойти молодому и активному жильцу, а вот у пожилых людей и тех, кто имеет ограничения по здоровью, проживание в таких условиях будет вызывать большие затруднения.
Рассказываем в нашей статье, как улучшить жилищные условия людям с ограниченными возможностями, какие необходимы документы и как получить квартиру от государства человеку с инвалидностью.
Критерии инвалидности и порядок постановки на учёт
Гражданин может быть признан инвалидом, если состояние его здоровья отличается устойчивым расстройством функций, которое приводит к ограничению жизнедеятельности. Это может быть как врождённая, так и приобретённая патология. В правительственном постановлении № 95 выделяется три группы инвалидности — в зависимости от тяжести состояния.
Третью группу могут получить люди со стойким расстройством функций организма. Условием для второй выступает необходимость в социальной защите и реабилитации. Первую присваивают в случае серьёзного ограничения жизнедеятельности: полная или частичная утрата подвижности, возможности обслуживать себя, коммуницировать и так далее.
Инвалидность признаётся специальной медкомиссией, на которую выдается направление в органах соцзащиты, пенсионном фонде, в поликлинике или больнице.
Могут ли люди с инвалидностью получить квартиру от государства
Да, действующие в стране меры социальной поддержки позволяют гражданам с инвалидностью получить жилье от государства. Помещения должны быть оборудованы всеми должными приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Разбираемся, как получить квартиру бесплатно человеку с инвалидностью.
Законодательно эти гарантии закреплены в ст. 17 № 181-ФЗ («Обеспечение инвалидов жильем»), а также в действующей в стране федеральной программе обеспечения жильём граждан с инвалидностью. Права на жильё от государства есть у граждан с инвалидностью и членов семей, где есть дети-инвалиды.
Конкретный порядок предоставления недвижимости зависит от региона, от группы инвалидности и от момента постановки на учёт. Так, например, получившие инвалидность первой группы и вставшие на учёт до 2005 года, могут рассчитывать на денежную выплату для покупки жилья.
Если же дата постановки более поздняя, улучшение жилищных условий происходит согласно ст. 57 ЖК — и речь идёт уже о предоставлении квартиры. Важно знать, что за выдачу недвижимости недееспособным отвечают власти конкретного региона. Они принимают соответствующие документы, ставят человека на учёт как нуждающегося в улучшении жилищных условий и выделяют жилплощадь.
В зависимости от региона и конкретных действующих норм жильё может предоставляться по договору соцнайма или выдаваться сразу в собственность. Как получить квартиру от государства по договору социального найма, мы рассказывали в другой статье.
Кстати, речь может идти не только о квартире — по закону люди с инвалидностью имеют право также на получение участка земли под строительство индивидуального дома (ИЖС). Согласно ст. 17 № 181-ФЗ, такое право есть как у получивших инвалидность любой группы, так и у семей, в которых есть дети-инвалиды. Как и в случае с выделением жилья, потребуется справка об инвалидности, выданная медико-социальной экспертизой (МСЭ).
Как получить квартиру человеку с инвалидностью
По закону в большинстве случаев для получения жилья от государства гражданам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) требуется постановка на учёт не только в качестве инвалида, но и в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Для этого человек должен соответствовать определённым критериям:
- считаться не обеспеченным жильём по действующим нормативам;
- входить в число лиц, чья недвижимость не соответствует санитарно-техническим нормам;
- проживать в помещении с другими семьями;
- проживать в помещении с людьми с хроническими болезнями тяжелой формы;
- жить в одной комнате с другой семьей, не состоящей в родственной связи;
- жить в общежитии на постоянной основе.
Может ли гражданин с инвалидностью получить квартиру большей площади, чем заложено в нормативах? Да, вплоть до двукратного превышения, но только в случае, если он страдает тяжелой формой хронического заболевания. Сколько положено квадратных метров на человека, можно узнать здесь.
Как получить квартиру от государства при инвалидности. Кто из людей с инвалидностью может претендовать на жилье вне очереди
По общему правилу граждане с ОВЗ обеспечиваются жильём в порядке очереди. Но в ряде случаев государство может ускорить процесс. Обычно это происходит, если речь идет о несовершеннолетних, сиротах, людях с тяжёлыми заболеваниями.
Есть категория граждан, которые могут претендовать на жильё от государства без очереди. Это дети-инвалиды, не имеющие родителей и достигнувшие возраста 18 лет. Дети-сироты с инвалидностью имеют сразу два основания для получения бесплатного жилья. Они могут рассчитывать на жилплощадь, если состояние здоровья позволяет им жить самостоятельно.
Кроме того, право на внеочередное получение жилья есть у людей с инвалидностью, у которых выявлено хроническое заболевание в тяжелой форме. Как показывает практика Верховного суда, с позиции высшей инстанции, обеспечивать таких граждан жильем власти должны сразу же, как только было выявлено основание для этого.
Ну принимая в расчет дату постановки на учёт и без оценки материального положения на жильё, от государства могут рассчитывать инвалиды Великой Отечественной войны. Также ветераны ВОВ имеют право на жилищную субсидию, которую можно тратить на покупку жилья или строительство дома. Субсидия выдается из расчета 36 кв. м на человека.
Список необходимых документов. Куда подавать заявление. Порядок действий
Чтобы встать на учёт как нуждающемуся в улучшении жилищных условий, человеку с инвалидностью требуется предоставить документы, подтверждающие наличие оснований из списка выше. Затем законом требуется подтвердить статус инвалида.
За предоставление жилья людям с ограниченными возможностями отвечают региональные власти, именно им и адресуется заявление с требованием постановки на учёт, чтобы улучшить жилье. Это можно сделать непосредственно в местных органах управления или через МФЦ.
Принимать такие заявления в конкретном населённом пункте также могут сельсоветы, городские администрации, жилищные департаменты. Уточнить, куда конкретно следует обращаться, можно, например, у социального работника или в медучреждении, которое выявило инвалидность.
Какие документы нужны
К заявлению прилагаются:
- документы, подтверждающие соответствие нужным критериям;
- выписка из домовой книги;
- ксерокопия медицинского заключения, подтверждающая недееспособность;
- индивидуальная программа реабилитации;
- сведения о лицевом счете заявителя;
- справка о составе семьи.
В число прочих бумаг, которые могут потребоваться, входят:
- документы БТИ;
- другие медицинские справки и заключения.
Но одних этих документов для постановки недостаточно: местные власти организуют МСЭ (медико-социальную экспертизу), которая уже установит факт недееспособности и определит конкретные параметры социальной поддержки, включая возможности для улучшения жилищных условий. Важно, что обратиться с заявлением должен сам нуждающийся, сделать это через поручителя (например, оформив нотариальную доверенность) не получится.
Как проводится МСЭ
Для прохождения медико-социальной экспертизы потребуется направление от лечащего врача или работника социальной защиты. Существуют специальные лечебные учреждения — бюро федерального и местного уровней.
Если человек не может самостоятельно передвигаться, экспертизу могут провести дома или в больнице. МСЭ проводится комиссией, все члены которой рассматривают представленные документы, оценивают состояние здоровья человека, его условия проживания, работы (если он ведёт трудовую деятельность), анализируют психологический портрет.
С 1 июля 2022 года правила признания человека инвалидом обновлены. Узнать подробности и позвонить на горячую линию можно по этой ссылке.
Помимо вышеперечисленных документов, заявителю понадобится базовый пакет:
- паспорт;
- СНИЛС;
- можно также приложить характеристику с места работы или учебы.
Какую жилплощадь может получить человек с инвалидностью
Конкретные нормативы зависят от региональных властей. В Москве это, например, от 18 до 36 кв. м на человека. При этом жилплощадь свыше 18 кв. м на человека предоставляется только в случае наличия хронической болезни тяжелого течения, которая входит в список, утвержденный правительством.
По закону граждане с ограниченными возможностями здоровья могут также претендовать на получение земельного участка под ИЖС либо для ведения подсобного хозяйства и садоводства. Участки могут предоставляться в собственность, в аренду, в постоянное бессрочное и в безвозмездное пользование.
Получить льготную землю от государства под сельскохозяйственную или предпринимательскую деятельность граждане с ОВЗ по закону не могут.
Какие еще жилищные льготы предусмотрены для людей с инвалидностью в Российской Федерации
Люди с инвалидностью получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50%. Это касается расходов:
- на наем и содержание жилого помещения;
- на оплату водоснабжения и водоотведения;
- на оплату электроэнергии;
- на капитальный ремонт в здании.
Государственные льготы предоставляются гражданам с ОВЗ во всех регионах страны и не зависят от типа жилья и его статуса — в собственности оно либо в социальном найме.