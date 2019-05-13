Удачные решения для маленькой ванной комнаты
Мало кто из нас может похвастаться просторной ванной в квартире. Но так хочется, просыпаясь утром, ощутить радость нового дня и зарядиться бодростью именно в ванной. Что убрать, что добавить, какие цветовые решения использовать для дизайна маленькой ванной — подробно обо всём в нашем руководстве.
При оформлении компактной (площадью 3-4 кв. м) ванной главное — основательная подготовка. Право на ошибку на такой территории может обойтись действительно дорого.
Выбираем материалы для ванной комнаты
Поскольку ванная комната — помещение повышенной влажности, очень логично и практично заложить в ее проект дополнительную гидроизоляцию потолка и пола. Так вы защитите от затопления себя и застрахуете себя же от подтопления соседей снизу.
Из тех же соображений повышенной влажности не экономьте на мебели, сантехнике и отделочных материалах для ванной. Если смеситель и полотенцесушитель, то с хорошим гарантийным сроком (до 5 лет). Если дверь или мебель, то запаянная по краям, чтобы влага не попадала в стыки.
Подбираем цвета
Белая или почти белая — органичный образ для небольшой ванной комнаты. Для его создания подойдут белый, молочный, светло-бежевый, светло-серый и другие подобные оттенки. Добавить к ним цвета можно при помощи ярких ковриков, полотенец, шторок (используйте не более 1-2 ярких цветов).
Дизайн маленькой ванной в темных тонах — не под запретом, но внедрять темные акценты стоит точечно, например, в одной зоне. Абсолютное цветовое табу для крохотных помещений — темно-коричневый (он съедает и без того маленькое пространство). Темно-зеленого, бордового и темно-синего оттенков тоже лучше избегать.
В небольших ванных также хорошо работают:
- поверхности под бетон
- вкрапления из дерева
- вставки из стекла
Идеи для дизайна ванной
Белый матовый потолок с несколькими источниками света
Зрительно расширит пространство. Для комнаты площадью 3 кв. м понадобится как минимум 4 точки рассеянного потолочного освещения. Оптимально дополнит его встроенная подсветка, например, в шкафчиках.
Размещение стиральной машинки под раковиной
При первом взгляде и даже использовании это может показаться неудобным, так как раковина окажется на непривычной высоте 90 см. Но это — отличная идея как с точки зрения физиологии взрослого человека (с такой раковиной не придется сильно наклоняться), так и необходимой экономии пространства.
Минималистичная раковина с прямоугольным комодом
Стильный акцент, который перетянет внимание на себя и отвлечет от размеров помещения. Позволит организовать больше мест для хранения за счет вместительных выдвижных ящиков.
Простой полотенцесушитель в форме лесенки
По сравнению с полотенцесушителями других конфигураций, он более функционален и меньше нагружает интерьер маленькой ванной.и
Достаточно большой, но неглубокий подвесной шкаф над раковиной
Идеально, если он будет с зеркальными фасадами. Небольшая глубина не украдет лишних метров, а зеркальные поверхности добавят пространству глубины и перспективы.
Как сэкономить место в ванной
Объединение ванной и туалета
Действенный прием, когда в квартире живет не больше двух человек. В этом случае объединение позволит получить более комфортное для использования пространство. Если жильцов трое или больше, туалет и ванная должны обеспечивать параллельное использование, то есть быть разделены.
Подвесной унитаз с инсталляцией
Скрытый сливной бачок и свободное пространство под унитазом визуально добавляют комнате простора, к тому же, свободную нишу проще убирать, там же реально обустроить место для хранения.
Но учитывайте, что для организации инсталляции тоже понадобится место. И, например, в ванной площадью 2,7 кв. м такой унитаз украдет слишком много пространства.
Используем бортики ванны
Если ваша ванна имеет достаточно большие бортики, можно разместить на них нескольких полок для хранения, которые эргономично впишутся в пространство ванной.
Пространство под потолком
В ванной комнате между потолком и дверью часто остается зазор примерно в 30-40 сантиметров. Этого достаточно, чтобы разместить над дверью небольшую узкую полку для хранения мелочей.
Замена ванны на душ
Не на душевую кабину, а именно на душ в строительном исполнении. Он займет меньше места. А если его ограждение и дверь сделать из прозрачного стекла, а часть стены и поддон оформить той же плиткой, что и пол в ванной, то душ еще и зрительно увеличит пространство комнаты.
Важно: разработку дизайна и исполнение такого душа доверяйте только профессионалам. Соблюдение технологии строительства здесь — превыше всего.
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