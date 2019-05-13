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Дом и уют
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Удачные решения для маленькой ванной комнаты

Дата публикации: 13 мая 2019
Обновлено: 08 дек 2024
Удачные решения для маленькой ванной комнаты
Содержание

Мало кто из нас может похвастаться просторной ванной в квартире. Но так хочется, просыпаясь утром, ощутить радость нового дня и зарядиться бодростью именно в ванной. Что убрать, что добавить, какие цветовые решения использовать для дизайна маленькой ванной — подробно обо всём в нашем руководстве. 

При оформлении компактной (площадью 3-4 кв. м) ванной главное — основательная подготовка. Право на ошибку на такой территории может обойтись действительно дорого.

Выбираем материалы для ванной комнаты 

Поскольку ванная комната — помещение повышенной влажности, очень логично и практично заложить в ее проект дополнительную гидроизоляцию потолка и пола. Так вы защитите от затопления себя и застрахуете себя же от подтопления соседей снизу.

Из тех же соображений повышенной влажности не экономьте на мебели, сантехнике и отделочных материалах для ванной. Если смеситель и полотенцесушитель, то с хорошим гарантийным сроком (до 5 лет). Если дверь или мебель, то запаянная по краям, чтобы влага не попадала в стыки. 

Подбираем цвета

Белая или почти белая — органичный образ для небольшой ванной комнаты. Для его создания подойдут белый, молочный, светло-бежевый, светло-серый и другие подобные оттенки. Добавить к ним цвета можно при помощи ярких ковриков, полотенец, шторок (используйте не более 1-2 ярких цветов).

Дизайн маленькой ванной в темных тонах — не под запретом, но внедрять темные акценты стоит точечно, например, в одной зоне. Абсолютное цветовое табу для крохотных помещений — темно-коричневый (он съедает и без того маленькое пространство). Темно-зеленого, бордового и темно-синего оттенков тоже лучше избегать.

В небольших ванных также хорошо работают:

  • поверхности под бетон
  • вкрапления из дерева
  • вставки из стекла

Идеи для дизайна ванной

Белый матовый потолок с несколькими источниками света

Зрительно расширит пространство. Для комнаты площадью 3 кв. м понадобится как минимум 4 точки рассеянного потолочного освещения. Оптимально дополнит его встроенная подсветка, например, в шкафчиках.

Размещение стиральной машинки под раковиной

При первом взгляде и даже использовании это может показаться неудобным, так как раковина окажется на непривычной высоте 90 см. Но это — отличная идея как с точки зрения физиологии взрослого человека (с такой раковиной не придется сильно наклоняться), так и необходимой экономии пространства.

Минималистичная раковина с прямоугольным комодом

Стильный акцент, который перетянет внимание на себя и отвлечет от размеров помещения. Позволит организовать больше мест для хранения за счет вместительных выдвижных ящиков.

Простой полотенцесушитель в форме лесенки

По сравнению с полотенцесушителями других конфигураций, он более функционален и меньше нагружает интерьер маленькой ванной.и

Достаточно большой, но неглубокий подвесной шкаф над раковиной

Идеально, если он будет с зеркальными фасадами. Небольшая глубина не украдет лишних метров, а зеркальные поверхности добавят пространству глубины и перспективы.

Как сэкономить место в ванной

Объединение ванной и туалета

Действенный прием, когда в квартире живет не больше двух человек. В этом случае объединение позволит получить более комфортное для использования пространство. Если жильцов трое или больше, туалет и ванная должны обеспечивать параллельное использование, то есть быть разделены.

Подвесной унитаз с инсталляцией

Скрытый сливной бачок и свободное пространство под унитазом визуально добавляют комнате простора, к тому же, свободную нишу проще убирать, там же реально обустроить место для хранения.

Но учитывайте, что для организации инсталляции тоже понадобится место. И, например, в ванной площадью 2,7 кв. м такой унитаз украдет слишком много пространства.

Используем бортики ванны 

Если ваша ванна имеет достаточно большие бортики, можно разместить на них нескольких полок для хранения, которые эргономично впишутся в пространство ванной.

Пространство под потолком 

В ванной комнате между потолком и дверью часто остается зазор примерно в 30-40 сантиметров. Этого достаточно, чтобы разместить над дверью небольшую узкую полку для хранения мелочей.

Замена ванны на душ

Не на душевую кабину, а именно на душ в строительном исполнении. Он займет меньше места. А если его ограждение и дверь сделать из прозрачного стекла, а часть стены и поддон оформить той же плиткой, что и пол в ванной, то душ еще и зрительно увеличит пространство комнаты.

Важно: разработку дизайна и исполнение такого душа доверяйте только профессионалам. Соблюдение технологии строительства здесь — превыше всего.

Дизайн интерьера
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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