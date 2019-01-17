Перепланировки, от которых лучше отказаться
Посмотрели, какой ремонт сделали друзья в своей квартире, и тоже захотели что-то поменять. Например, объединить кухню с гостиной, чтобы также собираться дружной компанией. Не спешите. Расскажем, какие перемены в интерьере не всегда к лучшему. И подскажем более рациональные альтернативы.
Кухня, объединенная с гостиной
По-особенному семейное и уютное место — кухня-гостиная, где можно вместе собраться за ужином, обсудить события, произошедшие за день, поиграть в настольные игры. Звучит красиво, но на практике это еще и полностью открытое пространство, в котором все постоянно будут друг у друга на виду. А ещё ароматы рыбы и борща, справиться с которыми не всегда под силу даже отличной вытяжке. В общем, не лучший вариант для ценителей тишины и большой семьи.
Как лучше?
Оставьте комнаты изолированными друга от друга, а кухне добавьте дополнительную функцию гостиной. Например, поставьте туда диван, на котором можно будет и отдохнуть после обеда, и пообщаться, и при необходимости разместить гостей на ночь.
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Совмещенный санузел
Что делать, когда в квартире мизерная ванная комната и крохотный туалет? Логичный выход — объединить их и получить пространство, в котором дышать будет хотя бы немного свободнее. Логичный, но опять же на практике не всегда правильный. Например, если в семье больше трех человек со сходными графиками учебы и работы. В этом случае атмфосферы коммуналки и утренней очереди вам не избежать.
Как лучше?
При грамотном подходе добавить пару квадратных метров ванной и туалету можно за счет прилегающего коридора. Варианты попроще: заменить сантехнику на формат «мини», обратить внимание на подвесную мебель и сантехнику или променять большую ванну на менее габаритную душевую.
Присоединенная к комнате лоджия
Мотивы для такой перепланировки могут быть разными: кому-то для полного счастья не хватает именно этих драгоценных метров, кто-то грезит панорамным остеклением, у кого-то созрел план обустройства уютного приватного пространства. Но представьте: типовая квартира без кладовки, с компактной кухней и дефицитом пространства для хранения и единственной лоджией, которую присоединяют к комнате и лишают множества полезных функций.
Как лучше?
Пусть все останется на своих местах. Изолированная лоджия — это и подсобка, и кладовка и уютная зона для отдыха, где можно почитать книжку за чашечкой кофе. В общем, весьма и весьма полезное пространство для типового и малогабаритного жилья.
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Неуместно просторная прихожая
Вроде бы, ничего плохого в желании иметь большую прихожую нет, особенно если метры позволяют. Но излишний простор не сделает помещение более уютным, и по факту вы получите просто много бесполезного пространства. А что еще хуже, оно имеет свойство наполняться ненужными вещами и хламом. Оно вам нужно?
Как лучше?
Драгоценные свободные метры можно использовать грамотно. Например, сделать гардеробную,библиотеку или немного расширить ванную.