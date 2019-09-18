Больше пространства на маленькой кухне
- Держите все на своих местах
- Стремитесь вверх
- Открытые полки
- Присмотритесь к барной стойке
- Используйте столешницы-трансформеры и складную мебель
- Не забывайте про углы и подоконник
- Все на виду и расстоянии вытянутой руки
- Избавляйтесь от громоздких упаковок
- Минимализм и качество
- Что нужно на кухне
- От чего избавиться
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Большая, просторная и светлая кухня — мечта каждой хозяйки. Но, увы, такая роскошь доступна не всем. Реалии современного градостроительства диктуют свои правила, но кто сказал, что мы не можем их менять под себя.
Чтобы процесс приготовления еды был удовольствием, а не суровой повинностью, мы собрали для вас отличные лайфхаки, которые помогут даже из самой компактной кухни сделать достойную арену для кулинарного творчества.
1. Держите все на своих местах
В первую очередь пространство съедают не вещи, а беспорядок. Привыкните к тому, что у каждой вещи должно быть свое место. Это намного проще, чем вечно пытаться разобраться в царящем хаосе и в самый ответственный момент начинать поиски нужного ножа или сковородки.
2. Стремитесь вверх
Настенные шкафы по возможности делайте до потолка — в них можно положить и посуду, которой вы пользуетесь нерегулярно, и мелкую бытовую технику.
За высоким шкафом можно спрятать и трубу от вытяжки, которая, чаще всего, выглядит не очень эстетично и портит всю картину. На сами шкафчики можно поставить красивые корзины и коробы, в которых можно разместить редко используемую кухонную утварь.
3. Открытые полки
Открытые полки выполнят сразу две задачи. Во-первых, все будет на виду, а во-вторых, закрытые шкафы выглядят слишком громоздкими и съедают порядочную часть пространства. Если на открытых полках поддерживать порядок и использовать красивые контейнеры и банки, это очень преобразит интерьер кухни. Можно комбинировать закрытые и открытые полки — это стильно и удобно.
4. Присмотритесь к барной стойке
Да, для чинных семейных ужинов этот вариант вряд ли подойдет, а вот для молодой пары, привыкшей жить в быстром ритме и не устраивающей сложносочиненные обеды с пятью переменами блюд — идеальное решение. Барная стойка не занимает много места, функциональна, удобна и выглядит очень современно.
5. Используйте столешницы-трансформеры и складную мебель
Столешница-трансформер — палочка-выручалочка для маленькой кухни. Одно легкое движение руки — и перед вами полноценный стол. Для небольшой семьи такой вариант станет отличным решением. К тому же такая столешница послужит и дополнительной рабочей зоной. Размером они около 45-50 см и готовы выдерживать вес в 15-30 кг.
Если решили приобрести этот бесценный предмет мебели, не экономьте на качестве — использовать вы его будете часто и долго. То же самое касается и складных стульев — они очень удобны и практически не занимают места.
6. Не забывайте про углы и подоконник
Когда на счету каждый квадратный сантиметр, забывать о возможностях подоконников и углов — просто непростительное упущение.
В углу можно установить раковину, столешницу, повесить угловые шкафчики. Широкий подоконник легко может стать дополнительной рабочей зоной или даже местом для небольших перекусов.
7. Все на виду и расстоянии вытянутой руки
Предметы для ежедневного использования должны быть максимально близки и видны. Кастрюли и сковородки можно повесить на крючки, ножи, чтобы не тупились, держать в специальной подставке, а кухонные приборы — на металлической струне.
8. Избавляйтесь от громоздких упаковок
Покупайте продукты и пересыпайте и перекладывайте их в удобную тару: муку, сахар, крупу — в контейнеры и банки, масло — в красивые бутылки и т.д.
9. Минимализм и качество
Очень важный пункт, который требует особого внимания. На самом деле, вам нужно совсем немного посуды и кухонных предметов, но все они должны быть отличного качества, удобны и радовать глаз. Избавьтесь от хлама и купите в специализированных магазинах для ресторанов самое нужное для идеальной кухни.
Что нужно на кухне
Для подготовки
Три ножа: поварской, фруктовый и зазубренный
Две разделочные доски (одна для овощей, другая для мяса)
Овощечистка
Терка
Мелкая терка
Кухонные ножницы
Открывалка
Дуршлаг
Деревянная ложка
Лопатка
Венчик
Пара пинцетов
Термометр для мяса
Для приготовления еды
7-литровая кастрюля с крышкой
Чугунная сковорода шириной 20–25 см
25-сантиметровая сковорода с длинной ручкой
Чугунок
Для выпечки
Два набора мерных стаканов (один для жидкостей, другой для сыпучих продуктов, например, муки и сахара)
Набор мерных ложек
Три миски разных размеров для смешивания (выбирайте такие, которые можно использовать для сервировки или хранения остатков)
Неглубокий противень
Три формы для выпечки
Для сервировки
По две широкие и средние тарелки, две миски, два стеклянных стакана и набора столовых приборов на каждого члена семьи, плюс два — четыре набора для гостей (зависит от того, как часто вы их принимаете)
Две тарелки для закусок
Другое
Пара прихваток или перчатки
Четыре кухонных полотенца
Боксы для хранения
Блендер или кухонный комбайн
Кофеварка
Чайник
От чего избавиться
Ненужные приборы и аксессуары
Лишние разделочные доски, вафельницы, йогуртницы, если их использование только в планах, а на деле они два года лежат в ящике — все это вам не нужно. Выбрасывайте, раздавайте или продавайте.
Лишняя посуда
Оптимально — два набора посуды и столовых приборов на каждого члена семьи.
Несочетающаяся посуда
Наборы намного удобнее, эстетичнее и занимают меньше места. Одинокие тарелки, миски и чашки убираем или оставляем пару самых любимых.
Бесполезные подарки
Подаренные десертные тарелки, вазы для фруктов, кофейные сервизы — если вам они не нравятся, пользоваться вы этим не будете, факт. Не мучайтесь угрызениями совести, расставаться с вещами, которые занимают много места, но не несут никакой практической или эстетической пользы — не преступление, а освобождение.
Продукты с просроченным сроком годности
Проверьте даты на упаковках и выкиньте все испорченное. И впредь постарайтесь реально оценивать ваши аппетиты и размеры кухни — это сэкономит не только заветные метры, но и деньги.
При подготовке статьи использованы материалы из книги Марго Гуральники «Remodelista. Уютный дом. Простые и стильные идеи организации пространства».