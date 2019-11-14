Как сделать ванную комнату красивой и удобной для всей семьи
Небольшое пространство ванной комнаты должно отвечать сразу нескольким задачам: быть удобным, функциональным и безопасным для всех членов семьи. Ну и, конечно, красивым. Добиться этого непросто, но возможно.
Рассказываем как улучшить эргономику помещения и не делать ремонт в ванной.
1. Яркие шторки
Сделать ванную комнату индивидуальной не так-то просто. Цвета здесь обычно используются самые нейтральные и немаркие, предметы декора тоже не сильно предусмотрены. Один из вариантов акцента — яркие, необычные шторки для ванной. Но не забывайте, что это деталь все же не должна перегружать интерьер и подбирается в его стилистике.
2. Игрушки как декор
Привлечь маленького ребенка к водным процедурам — задача не из легких. Обычно родители прибегают к помощи игрушек. Но необходимость приносить, затем сушить и уносить эту «тысячу мелочей» очень утомляет. Купите для ванны стационарный набор игрушек.
Хранить их можно в специальном мешке или вообще превратить в очень милый элемент декора.
3. Крючки на разной высоте
Если в семье маленький ребенок, не забудьте, что крючки в ванной должны соответствовать и его росту в том числе. Это прививает чувство аккуратности и самостоятельности и помогает избежать хаоса в ванной.
Купите крючки на двустороннем скотче: они не оставляют следов на плитке и их легко перевесить по мере роста ребенка.
4. Цветовые акценты
Использование полотенец одинаковых цветов в большой семье обязательно создаст раздражающую путаницу. Избежать этого очень просто — закрепите за каждым членом семьи определенный цвет текстиля для ванной. Ну и, конечно, у каждого должен быть свой крючок. Так все встанет на свои места.
5. Безопасные краны
Привычные краны с двумя вентилями для горячей и холодный воды — традиционный, но совсем не безопасный вариант, тем более, если в семье маленький ребенок.
Однорычажные краны позволяют и быстрее добиться необходимой температуры, и избежать ожогов. Да и поднять и опустить кран намного проще, чем вертеть мокрыми руками вентиль. Также нынешние однорычажные краны в большинстве своем предусматривают термостаты, поддерживающие температуры воды на определенном уровне.
6. Больше жидкого — меньше твердого
Использование жидкого мыла имеет два неоспоримых преимущества: во-первых, это удобнее, чем удерживать в мокрых руках скользкий брусок, и гигиеничнее, так как на куске мыла могут скапливаться бактерии.
Ну и с эстетическими задачами жидкое мыло справляется лучше: сейчас в продаже очень много красивых диспенсеров, которые выступают самодостаточными элементами декора ванной комнаты.
Классное решение — современный настенный дозатор, он не только повышает гигиеничность процедуры, но и освобождает место на раковине.
7. Организуйте системы хранения
Ванная комната — настоящий храм для всевозможных пузырьков, баночек, флакончиков и тому подобной мелочевки. То, чем вы пользуетесь нерегулярно, лучше сложить в симпатичные коробки или убрать в шкаф и ящики. В общем, убрать с глаз подальше, иначе выжить в этом хаосе будет трудно всем.
Хороший выход — зеркала с внутренней полкой: визуально ничего не меняется, но места для незаменимых бутылочек становится больше.
8. Все нужное — на виду
То же самое работает и в другую сторону — не превращайте ванную в стерильную операционную. Несколько лаконичных полок и самое нужное на них будут вполне уместны. Также обуютить пространство помогут разнообразные предметы декора: ракушки, свечи и т.д.
9. Каждому по возможностям
Опять же, если в семье есть маленький ребенок, стоит помнить и о его комфорте. Например, что он не может самостоятельно дотянуться до раковины и помыть руки. В детских магазинах продаются специальные безопасные подставки. Часто они оснащены и встроенным ящиком для хранения игрушек.
10. Уютный коврик
Коврик для ванны — вещь необходимая. Во-первых, мокрый пол в ванной комнате — явление довольно травмоопасное. Во-вторых, это яркий акцент, который придаст интерьеру индивидуальности не меньше, чем шторка.