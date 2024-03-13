Надо ли платить за квартиру, если там никто не живет
Обязан ли человек платить, если не живет в своей квартире: оплачивать налог на имущество, платить за ЖКХ, вывоз мусора и ремонт дома? Рассказываем в статье, а также делимся полезными советами, которые помогут сэкономить деньги, если вы не живете в квартире, которая вам принадлежит или в которой вы зарегистрированы.
Вы не живете в своей квартире: надо ли за нее платить
Бывает так, что в квартире никто не живет. Допустим, вы уехали в длительный отпуск, решили сменить место жительства, но квартиру продать не успели, или просто пока не готовы ее продавать. Сдавать свое жилье вы тоже пока можете: не получается найти новых арендаторов, а старые квартиранты уже съехали.
Как быть в этой ситуации? По закону, собственник жилья должен оплачивать коммуналку и налог на недвижимость.
В силу ч. 11 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Даже если в квартире никто не зарегистрирован и не живет, собственник жилья обязан оплачивать коммунальные платежи в полном объеме. Кроме того, собственник также обязан оплачивать налог на имущество. Налог надо платить каждый год — не позднее 1 декабря года, следующего за текущим.
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Как сэкономить на платежах за пустующую квартиру
Вообще ничего не платить за свою пустующую квартиру не получится. Но можно сократить расходы, вот лишь несколько способов:
- Перекрыть воду. Даже при небольшой протечке из капающего крана за месяц по квитанции может «накапать» на кругленькую сумму. Кроме того, перекрытие воды обезопасит вас от случайных затоплений ваших соседей.
- Сделать перерасчет. Этот вариант подойдет, если у вас в квартире нет приборов учета (счетчиков). Главное условие — период перерасчета должен составлять не менее пяти календарных дней и не более шести месяцев. Подать заявление на перерасчет можно в вашу управляющую компанию или другую ресурсоснабжающую организацию.
- Воспользоваться субсидиями. Если у вас нет официального дохода, или он очень низкий, вы можете обратиться за субсидией на оплату ЖКУ. Главное — иметь постоянную регистрацию. Важное условие — отсутствие подтвержденной судом задолженности по оплате коммунальных услуг, созданной за последние три года.
А если вы всё же не хотите платить за пустую квартиру и решили её быстро продать, читайте специальную инструкцию.
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