Как обустроить удобную кладовку: 5 шагов
Поддерживать порядок дома гораздо проще, если обустроена правильная система хранения вещей. Вместе с экспертами рассказываем по шагам, как удобнее обустроить кладовку в квартире или частном доме, даже если изначально её не было.
Если на чертежах в техпаспорте кладовка в квартире не предусмотрена, прежде чем начать перепланировку, ознакомьтесь с Жилищным кодексом и КОАП РФ (ст. 7.21). В многоквартирных домах запрещается:
- полностью сносить несущие стены или разбирать их частично;
- закрывать вентиляционные ходы;
- увеличивать площадь санузла или газифицированной кухни за счёт жилых помещений;
- делать перепланировку в аварийных домах.
Перед началом работ проконсультируйтесь с юристом. Для согласования дизайн-проекта кладовки обратитесь в Жилищную инспекцию — через МФЦ или «Госуслуги».
Дальше опишем шаги и поделимся идеями планировки.
Шаг 1. Выберите и подготовьте помещение
Обычно в домах старой постройки кладовка предусмотрена на стадии проекта. Но современные архитекторы чаще всего отказываются от служебного помещения ради экономии площади.
Но не все вещи удобно держать вне дома. Неудивительно, что всё больше людей принимают решение о перепланировке квартиры для оборудования кладовки. Для этой цели можно:
- использовать нишу в любом помещении;
- отделить перегородкой часть комнаты или кухни, использовать тупиковую область коридора;
- установить глубокий шкаф-купе до потолка высотой;
- соорудить место для хранения в торцевой части утепленной лоджии;
- использовать пространство под окнами (по типу «хрущёвского холодильника»);
- сделать антресоль в коридоре или на кухне;
- в частных домах выделить место в мансарде или тёплом подвале, если там не сыро.
Особенности помещений
Кухня. Чаще всего в кладовой, расположенной в кухне, хранят домашнюю консервацию и продукты с долгим сроком годности. Если позволяет площадь, здесь же держат хозяйственную утварь, моющие средства. Необязательно загораживать всё пространство — можно оставить часть полок открытыми и задействовать их как декоративный элемент.
Коридор. В коридоре чаще всего обустраивают гардеробную для сезонной одежды и обуви. Но если помещение просторное, можно оборудовать универсальную кладовую, где можно держать инструменты, спортивную экипировку, дорожные аксессуары и другие крупные вещи.
Утеплённый балкон. На утеплённом балконе для оборудования шкафа-кладовки нужно выбирать материалы, устойчивые к перепадам температуры: пластик или МДФ, пропитанную специальными защитными составами.
Санузел. В санузле хранят бытовую химию для уборки и стирки, моющие средства, гигиенические принадлежности. При большой площади здесь можно организовать мини-прачечную со стиральной машиной, выдвижной гладильной доской и парогенератором. Здесь же удобно оборудовать мобильную зону для сушки вещей.
Мансарда или цокольный этаж. Эти помещения позволяют организовать универсальную кладовую. Но вещи, которыми вы пользуетесь каждый день, здесь лучше не хранить: их будет неудобно носить далеко от жилого помещения. Обычно на чердаке и в подвале держат спортивное и туристическое снаряжение, сезонную одежду, дорожные сумки и чемоданы, ёлочные игрушки.
Дизайн кладовки в частном доме или квартире зависит от планировки. Наиболее частые варианты:
- линейная — расположенная вдоль одной стены, в нише, тупике коридора, на лоджии;
- угловая — устанавливается на стыке двух стен, подходит для небольших комнат;
- П-образная или по периметру — используется в выделенных специально под автономную систему хранения. Под полки и стеллажи задействуются все стены или 3 из них.
Шаг 2. Определитесь с назначением кладовой
Прежде чем обустраивать кладовую, продумайте, что необходимо будет там хранить, как часто туда будет нужен доступ и как много места потребуется. Например, если у вас есть спортивный инвентарь (лыжи, сноуборд), замерьте расстояние и их высоту, чтобы всё поместилось.
Подходите к планировке пространства креативно и не бойтесь пробовать разные сценарии хранения вещей. А перед планировкой можно посмотреть обзоры в интернете или фото организации хранения, чтобы сформировать насмотренность и почерпнуть для себя интересные идеи.
Итак, поймите, хранение каких вещей вам требуется и выберите зону в квартире, которую вы будете оборудовать. От местоположения будет зависеть и дизайн кладовых помещений.
Например, для хранения бытовой техники и средств удобно соорудить в ванной или туалете небольшой закрытый стеллаж. А если санузел совсем маленький, оптимальное решение — использовать пространство под раковиной.
Спортоборудование и туристическое снаряжение удобно держать на балконе. Также для этой цели можно выделить отдельный отсек в большом шкафу-купе в коридоре. Для крупногабаритного инвентаря потребуется специальная система креплений на стенах.
Если вы хотите обустроить место для сезонной одежды или гардеробной, в просторной квартире можно выделить отдельную комнату, установить в одной из спален или в коридоре большой шкаф.
Склад долгосрочных запасов продуктов удобнее всего организовать в кухне. Обязательно предусмотрите надёжные полки, способные выдержать большие нагрузки.
При планировании предлагаем схематично нарисовать план помещений и мест хранения на бумаге, стрелочками обозначив ваши перемещения по комнате. Сразу заметите, что и где вам удобно расположить. Уже отталкиваясь от этой информации, работайте с наполнением и распределением вещей. Например, вы можете обнаружить, что хранить консервацию на балконе не так удобно, как в коридоре. А вот сезонные вещи или новогодние украшения вы хотели бы спрятать на лоджию, так как пользуетесь ими не часто.
Шаг 3. Подготовьте проект будущей системы хранения
При заказе шкафов-купе или стеллажных конструкций магазин или фирма-производитель часто предлагают бесплатно сделать проект по вашим размерам. Но если вы собираетесь оборудовать систему хранения своими руками, продумать варианты планировки кладовки в комнате можно самостоятельно. Сделать это легко на компьютере с помощью онлайн-сервисов.
Онлайн-планировщики кладовых можно найти на сайтах мебельных фабрик и магазинов. Такой сервис есть у компании «Приветмакет», Lemana PRO (Lerua Merlen) и др. Продумать план комнаты-кладовки можно в онлайн-программе для проектирования домов RemPlanner.
Принцип работы подобных сервисов очень простой. Вам нужно только указать размеры, выбрать материалы фасада и внутреннее наполнение. Вот такой проект гардероба получился в бесплатном Конструкторе шкафов-онлайн. В сервисе есть библиотека текстур для отделки корпуса и фасадов, можно выставить собственные размеры и наполнение.
Перед отрисовкой в программе проверьте все размеры помещения, в котором будет организовано хранение. Сделайте замеры вещей (коробок с обувью, длины вещей), а также глубины полок и систем хранения, чтобы они были и не слишком глубокими, и не слишком маленькими. После этого можно отрисовать в конструкторе все идеи и посмотреть, как всё будет выглядеть по факту.
Шаг 4. Спланируйте бюджет
Для составления сметы проекта тоже удобнее воспользоваться онлайн-сервисами. Например, на сайте Zhitov.com можно быстро рассчитать необходимое количество материалов для изготовления шкафа-купе. А на LMebel вы можете предварительно рассчитать стоимость гардеробной при заказе мебели по индивидуальному проекту.
Шаг 5. Рассортируйте вещи и придерживайтесь системы
Как обустроить маленькую кладовую комнату, но вместить побольше вещей? Секрет — в грамотной организации пространства, систематизации хранения и порядке.
Размещайте вещи правильно: те, которые бывают нужны регулярно, — на уровне глаз, ближе к дверям. Предметы, которые используются редко, — в глубине и под потолком. Тяжелые и крупногабаритные вещи лучше разместить внизу. Небольшие предметы стоит держать в закрытых ящиках, коробках или боксах. Для мелочей можно делать небольшие полочки на внутренней стороне двери или боковых стенках.
Чтобы избежать захламления, проводите ревизию кладовой не реже 2 раз в год.
Что понадобится ещё
При обустройстве кладовки нужно подумать об освещении. Вариантов оформления много: светодиодные ленты, точечные потолочные светильники, настенная подсветка.
Также важно продумать систему вентиляции, чтобы предотвратить развитие бактерий и плесени, особенно в ванной комнате, гардеробной и продуктовом шкафу. В помещении с нормальной влажностью достаточно обеспечить естественную циркуляцию воздуха, устанавливая вентиляционные решетки. В частном доме, если на нижнем этаже или в подвале нормальная влажность, можно сделать отверстия в полу.
Неочевидные лайфхаки
- В небольших комнатах увеличить пространство можно, если использовать не прямой шкаф, а угловой радиусный. Такие модели стильно выглядят и могут применяться для любых целей: в качестве гардероба, для хранения продуктовых запасов, бытовой химии.
- Если площадь или особенности планировки не позволяют сделать глубокий гардероб, используйте не стандартные штанги, а вешала.
- Чтобы облегчить доступ к продуктам и посуде, используйте в кухонных шкафах полки-карусели.
Эксперты советуют не бояться располагать системы хранения и кладовые нестандартно и максимально задействовать всё пространство.
Вы можете оставить первый.