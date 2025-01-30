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Дом и уют
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Дизайн интерьера в 2025 году: 6 самых интересных трендов

Дата публикации: 30 янв 2025
Дизайн интерьера в 2025 году: 6 самых интересных трендов
Содержание

Вместе с экспертом собрали самые яркие тренды интерьера квартиры — рассказываем, какие приемы, материалы и цвета особенно актуальны в этом году.

В числе трендов 2025 года будут и тенденции предыдущих лет, такие как геометрия в пространстве, но геометрия не подчеркнутая, а говорящая объемными образами; использование металла в отделке и мебели, а также натуральные обволакивающие оттенки и материалы в интерьере. Также добавятся и новые интересные включения.

Фото эксперта
Анна Доброковская
основатель и руководитель Мастерской Доброковских, архитектор, дизайнер интерьера, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ

Именно о новых трендах мы и расскажем подробнее.

Многослойность

Эффект многослойности достигается благодаря использованию разных фактур, текстур, декора, расцветок и форм в интерьере одной комнаты. Это такие сочетания, как кожа и шелк; ковер из ротанга и деревянная мебель; контрастные цвета, например, светлые оранжевые и темные синие оттенки; круглая арка и зигзагообразный стеллаж. Многослойным интерьер также сделает столкновение разных эпох — винтажные и современные декор или мебель.

Гармоничное совмещение подобных элементов позволяет создать уютное пространство с расслабляющей атмосферой. Такой подход можно применять, например, при обустройстве спален.

Проект из портфолио «Мастерской Доброковских»
Проект из портфолио «Мастерской Доброковских»

Если подобное наполнение вам кажется избыточным, обратите внимание на такой прием, как многослойная однотонность, где за основу берется один цвет, а слои достигаются за счет текстур, материалов и оттенков одной цветовой гаммы.

Сложные текстуры

Другими словами, это акцентные динамичные рисунки, узоры и орнаменты. Вписать их в интерьер непросто, но возможно. При грамотном сочетании с другими текстурами получится придать помещению индивидуальность и характер.

Прежде всего речь об отделке: необычная сложная текстура может быть как у натуральных материалов (дерево с ярко выраженными волокнами, каменная плитка с прожилками разных цветов), так и у искусственных (обои с принтом, панно).

Проект из портфолио «Мастерской Доброковских»
Проект из портфолио «Мастерской Доброковских»

При этом сложные текстуры в интерьер также можно добавить с помощью предметов декора и мебели. Например, купив тот же ковер или стулья из ротанга, стол из необработанного дерева и тому подобное.

Необычные сочетания фактур

Частично этот прием перекликается с одним из элементов многослойности, но может быть более смелым и оригинальным. Он представляет собой использование в одном помещении совершенно разных и на первый взгляд несовместимых материалов. Это, например, шелк в сочетании с кожей и шениллом (может быть, даже с добавлением меха), шерсть и кружево, металл и бархат, дерево и стекло.

Проект из портфолио «Мастерской Доброковских»
Проект из портфолио «Мастерской Доброковских»

Комбинирование сложных ярких цветов

Это такие цвета, которые создаются смешиванием нескольких оттенков. Глядя на них, невозможно сразу же определить, что это за цвет. Например, пыльно-розовый кажется и коричневым, и розовым, и даже бежевым. Чем больше в цвете соединено оттенков, тем он более сложный.

Сложные цвета могут быть как яркими, так и нет, но в тренде этого года первые — к примеру, изумрудный зеленый, горчичный, марсала, бургунди и шартрез. Как правило, они богатые и насыщенные, поэтому лучше всего их энергию будут передавать такие же роскошные текстуры, такие как бархат, атлас, шелк. Удачными являются сочетания цветов: марсала, шартрез и ржавчина; изумрудный, малиновый и белый; бирюзовый, циан и горчичный.

Сложные цвета можно использовать как в отделке, так и в декоре, мебели, текстиле. Они помогут создать в глубину в интерьере и придать ему изысканности и стиля.

Проект из портфолио «Мастерской Доброковских»
Проект из портфолио «Мастерской Доброковских»

Дофаминовый интерьер

Как можно догадаться по названию, основная идея такого интерьера — создание пространства, которое будет вызывать радость и положительные эмоции. Такой эффект достигается множеством деталей, яркой веселой палитрой, необычными формами и милым уютным декором. У каждого человека свой набор вещей и предметов, которые дают ему ощущение счастья, помогают расслабиться и зарядиться энергией. И суть дофаминового интерьера как раз в том, чтобы окружить себя исключительно такими деталями.

Проект из портфолио «Мастерской Доброковских»
Проект из портфолио «Мастерской Доброковских»

Обустраивая комнату в дофаминовом стиле, используйте цвета одинаковой насыщенности. Если вам по душе все броское, выбирайте яркие тона; если хотите дома более спокойную атмосферу, то пастельные.

Что касается необычных форм, встроить их в интерьер можно с помощью декора, например, круглых пуфиков, подушек — тут вы ограничены только собственной фантазией. Не последнюю роль в дофаминовом интерьере играет освещение: он требует как можно больше света, причем лучше естественного, чтобы каждая деталь в пространстве была заметной и яркой.

А еще можно добавить зеленые растения и диффузоры, которые также поспособствуют созданию вдохновляющего пространства.

Цвет Mocha Mousse

Институт цвета Pantone объявил его главным оттенком 2025 года. Это согревающий, насыщенный коричневый оттенок, который дает ощущение комфорта. Изысканно и неповторимо в интерьере цвет Mocha Mousse будет смотреться в сочетании с винными оттенками.

Кроме него, в числе актуальных цветов этого года будет колористическое решение коралловых оттенков с интеграцией изумрудного и аквамарин с нотами горчично-желтого.

По словам Анны Доброковской, в этом году выходят из моды интерьеры в стиле Japandi, контраст и явное подчеркивание геометрии, а также интерьеры монотонные в полностью серых и бежевых тонах.

«Никого уже не удивят интерьеры, которые слишком идеально привязаны к одному стилю. В 2025 году хочется разбудить дизайнерскими решениями, хотя и обволакивающую атмосферу никто не отменял. Очень важно найти баланс в происходящем», — подытожила эксперт.

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Ремонт
Обустройство дома
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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