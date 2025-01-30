Дизайн интерьера в 2025 году: 6 самых интересных трендов
Вместе с экспертом собрали самые яркие тренды интерьера квартиры — рассказываем, какие приемы, материалы и цвета особенно актуальны в этом году.
В числе трендов 2025 года будут и тенденции предыдущих лет, такие как геометрия в пространстве, но геометрия не подчеркнутая, а говорящая объемными образами; использование металла в отделке и мебели, а также натуральные обволакивающие оттенки и материалы в интерьере. Также добавятся и новые интересные включения.
Именно о новых трендах мы и расскажем подробнее.
Многослойность
Эффект многослойности достигается благодаря использованию разных фактур, текстур, декора, расцветок и форм в интерьере одной комнаты. Это такие сочетания, как кожа и шелк; ковер из ротанга и деревянная мебель; контрастные цвета, например, светлые оранжевые и темные синие оттенки; круглая арка и зигзагообразный стеллаж. Многослойным интерьер также сделает столкновение разных эпох — винтажные и современные декор или мебель.
Гармоничное совмещение подобных элементов позволяет создать уютное пространство с расслабляющей атмосферой. Такой подход можно применять, например, при обустройстве спален.
Если подобное наполнение вам кажется избыточным, обратите внимание на такой прием, как многослойная однотонность, где за основу берется один цвет, а слои достигаются за счет текстур, материалов и оттенков одной цветовой гаммы.
Сложные текстуры
Другими словами, это акцентные динамичные рисунки, узоры и орнаменты. Вписать их в интерьер непросто, но возможно. При грамотном сочетании с другими текстурами получится придать помещению индивидуальность и характер.
Прежде всего речь об отделке: необычная сложная текстура может быть как у натуральных материалов (дерево с ярко выраженными волокнами, каменная плитка с прожилками разных цветов), так и у искусственных (обои с принтом, панно).
При этом сложные текстуры в интерьер также можно добавить с помощью предметов декора и мебели. Например, купив тот же ковер или стулья из ротанга, стол из необработанного дерева и тому подобное.
Необычные сочетания фактур
Частично этот прием перекликается с одним из элементов многослойности, но может быть более смелым и оригинальным. Он представляет собой использование в одном помещении совершенно разных и на первый взгляд несовместимых материалов. Это, например, шелк в сочетании с кожей и шениллом (может быть, даже с добавлением меха), шерсть и кружево, металл и бархат, дерево и стекло.
Комбинирование сложных ярких цветов
Это такие цвета, которые создаются смешиванием нескольких оттенков. Глядя на них, невозможно сразу же определить, что это за цвет. Например, пыльно-розовый кажется и коричневым, и розовым, и даже бежевым. Чем больше в цвете соединено оттенков, тем он более сложный.
Сложные цвета могут быть как яркими, так и нет, но в тренде этого года первые — к примеру, изумрудный зеленый, горчичный, марсала, бургунди и шартрез. Как правило, они богатые и насыщенные, поэтому лучше всего их энергию будут передавать такие же роскошные текстуры, такие как бархат, атлас, шелк. Удачными являются сочетания цветов: марсала, шартрез и ржавчина; изумрудный, малиновый и белый; бирюзовый, циан и горчичный.
Сложные цвета можно использовать как в отделке, так и в декоре, мебели, текстиле. Они помогут создать в глубину в интерьере и придать ему изысканности и стиля.
Дофаминовый интерьер
Как можно догадаться по названию, основная идея такого интерьера — создание пространства, которое будет вызывать радость и положительные эмоции. Такой эффект достигается множеством деталей, яркой веселой палитрой, необычными формами и милым уютным декором. У каждого человека свой набор вещей и предметов, которые дают ему ощущение счастья, помогают расслабиться и зарядиться энергией. И суть дофаминового интерьера как раз в том, чтобы окружить себя исключительно такими деталями.
Обустраивая комнату в дофаминовом стиле, используйте цвета одинаковой насыщенности. Если вам по душе все броское, выбирайте яркие тона; если хотите дома более спокойную атмосферу, то пастельные.
Что касается необычных форм, встроить их в интерьер можно с помощью декора, например, круглых пуфиков, подушек — тут вы ограничены только собственной фантазией. Не последнюю роль в дофаминовом интерьере играет освещение: он требует как можно больше света, причем лучше естественного, чтобы каждая деталь в пространстве была заметной и яркой.
А еще можно добавить зеленые растения и диффузоры, которые также поспособствуют созданию вдохновляющего пространства.
Цвет Mocha Mousse
Институт цвета Pantone объявил его главным оттенком 2025 года. Это согревающий, насыщенный коричневый оттенок, который дает ощущение комфорта. Изысканно и неповторимо в интерьере цвет Mocha Mousse будет смотреться в сочетании с винными оттенками.
Кроме него, в числе актуальных цветов этого года будет колористическое решение коралловых оттенков с интеграцией изумрудного и аквамарин с нотами горчично-желтого.
По словам Анны Доброковской, в этом году выходят из моды интерьеры в стиле Japandi, контраст и явное подчеркивание геометрии, а также интерьеры монотонные в полностью серых и бежевых тонах.
«Никого уже не удивят интерьеры, которые слишком идеально привязаны к одному стилю. В 2025 году хочется разбудить дизайнерскими решениями, хотя и обволакивающую атмосферу никто не отменял. Очень важно найти баланс в происходящем», — подытожила эксперт.
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