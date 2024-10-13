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Дом как опора: как атмосфера в доме влияет на наше состояние

Дом и уют
13 окт 2024
4K
Дом как опора: как атмосфера в доме влияет на наше состояние
Содержание

Длительный стресс и жизнь в неопределённости могут ухудшить наше самочувствие и в результате навредить нашим отношениям с близкими и на работе. 

В такие периоды важно всячески себя поддерживать и относиться с особым вниманием к своему комфорту. Честно признаваться себе и родным, что вы устали, стараться брать отпуск, чтобы отдохнуть и не выгореть.

Не менее важно поддерживать правильную атмосферу в доме. Вместе с психологом приведём несколько факторов, которые влияют на наше самоощущение в доме, и расскажем, что можно изменить.

Поддерживайте чистоту и уют в доме

Начнём с базы. Чистая и прибранная квартира, как и сам процесс уборки, действительно помогают почувствовать себя лучше и уютнее в своём доме. Во время уборки мы фокусируемся на действиях, предметах, которые нас окружают, двигаемся — это действует почти как медитация, прочищает голову от навязчивых мыслей и тревог и даже поднимает настроение. 

Если вы понимаете, что слишком устали для уборки, можно вызвать клининг. Или разделить эту обязанность с близкими.

Уют каждый понимает по-своему. Для кого-то уют — много пространства и минимализм. Кому-то нравится, когда в интерьере много разных цветов и деталей. Важно одно — вам должно нравиться в вашем доме. Если что-то смущает, раздражает, мешает почувствовать себя максимально комфортно, попробуйте это исправить. Это полезно не только в долгую, но и в моменте: творческий процесс поможет отвлечься от переживаний и почувствовать себя увереннее, когда всё получится. 

Дом — это то место, которое мы считаем своей территорией, где мы ощущаем себя в безопасности. Не так давно гулял мем в соцсетях: «Дом — это то место, откуда не хочется убегать».

Откуда же берётся ощущение надёжности и безопасности? Опускаем здесь понятные физические и материальные критерии. Очевидно, если дом в аварийном состоянии или соседи рядом, того и гляди, подожгут в угаре не только свою, но и чужую квартиру, спокойствия это не придаст. То есть база нашего стабильного психологического состояния — безопасность в буквальном смысле. Если с этим всё в порядке, то что ещё может влиять на наше состояние?

Вспомним о том, что у нас есть разные каналы восприятия информации. Мы видим что-то (глаза), слышим (уши), осязаем (кожа, руки, ноги), чувствуем запах (нос) и вкус (язык, рот). Тело ощущает габариты пространства. Для кого-то важно освещение, а кому-то, наоборот, приятно жить в полумраке. И всё это вызывает у нас определённые эмоции, воспоминания, ощущения.

Звуки имеют огромное значение, а также запахи: для кого-то черёмуха под окном будет напоминать о последнем экзамене в школе, а для кого-то майские холода и расставание с девушкой. Но и внутри квартиры запахи создают определённое настроение. Например, психологам известно, что запах кофе создаёт ощущение доверия пространству. А что творит с нашим состоянием аромат свежевыпеченного хлеба! Для многих это запах детства.

И получается так: если мы хотим создать нужную для себя атмосферу, мы должны позаботиться о всех своих каналах восприятия, чтобы образы, ощущения, запахи, вкусы, звуки соответствовали тому, с чем мы ассоциируем понятие своего дома. Чтобы глаз радовался, и ничто не вызывало раздражения и отвращения.

Важно задать себе вопрос: когда я это вижу, что я чувствую, какие воспоминания это навевает, какие ощущения в теле вызывает?

Фото эксперта
Ольга Кочеткова-Корелова
психолог

Найдите только своё пространство

Атмосфера в доме — это также ощущение, что «у меня есть моя территория». Даже если семья большая и семеро по лавкам, у каждого члена семьи должно быть что-то только его. Тумбочка, стол, шкафчик, полочка в ванной. И никто не имеет права зайти туда или что-то взять без разрешения хозяина. 

Любое пространство это всегда про границы с миром и другими людьми. И это тоже даёт ощущение комфорта и безопасности.

Важно, чтобы своё пространство было у каждого. Часто родители или взрослые запрещают своим детям переставлять что-то по их усмотрению. Если в целом это никому не навредит и ничего не испортит, разрешите им тоже привнести что-то своё.

Например, бабушка разрешает внучке пожить в своей квартире, но при этом нельзя ничего трогать и менять. Другими словами, внучке даётся послание: «эта территория не твоя, и я буду контролировать тебя и твою жизнь». Будет ли девушка чувствовать себя здесь как дома? Вряд ли. Что можно сделать? Обсудить с бабушкой ситуацию и поделить территорию, где внучка может быть полноценной хозяйкой, а где нет.

Фото эксперта
Ольга Кочеткова-Корелова
психолог

Ощутить своё пространство можно и через ритуалы. Например, вам важно почитать книгу перед сном или выпить утром чашку кофе на кухне в полной тишине и в одиночестве. Если вы живёте не одни, можно договориться с собой, что будете вставать чуть раньше, чем все остальные.

Часто мы действуем «на автомате», а такие действия помогают наладить контакт с собой, вернуться к своим мыслям, желаниям и ощущениям. А ещё такие действия дают чувство контроля над своей жизнью, что очень важно, когда события во внешнем мире невозможно предсказать.

Измените то, что вам не нравится

С пространством, мебелью и предметами в доме нас связывает много воспоминаний. Так можно объяснить желание сделать большой ремонт или переехать в новое место после потери значимых людей. 

Оглядите свою квартиру или дом. Вас всё устраивает? Если вам захотелось новизны, действуйте. И для этого необязательно понадобится много денег.

Если какой-то предмет вызывает неприятные чувства, стоит отыскать причину в прошлом и отделить её от настоящего, присвоив вещи новый смысл. Например, на голубых стенах можно нарисовать облака и солнце, простившись с воспоминаниями о больнице.

Но иногда такие приёмы не работают. Допустим, когда вещь объективно старая, неуместная, диссонирует с общей атмосферой. Или связана с каким-то человеком, воспоминания о котором неприятны.

Иногда вещи раздражают по объективным причинам. Например, мебель расставлена неудобно, и приходится каждый раз обходить стол или диван, чтобы не удариться ногой. Или в комнате стоит продавленный диван, на котором невозможно отдохнуть и выспаться. 

Очень важно доверять себе и своим чувствам. Спрашивать себя: мне это нравится? Мне комфортно? Зачем я всё ещё держусь за эту вещь?

Фото эксперта
Ольга Кочеткова-Корелова
психолог

Подготовьте для себя такой чек-лист. Посмотрите вокруг и задайте себе вопросы:

  • Какие мысли приходят ко мне при виде этой вещи?
  • Какие чувства я испытываю?
  • Как ощущает себя моё тело: хочется отодвинуться, отвернуться или прикоснуться?

Иногда, в период турбулентности, наоборот хочется сохранить дома островок надёжности и предсказуемости, где знаком каждый сантиметр и каждый звук. Если это про вас, с обновлением стоит подождать.

Поддерживайте тёплые связи с близкими 

Очень часто именно близкие люди становятся «мишенью» наших негативных эмоций. Но чтобы в доме было максимально комфортно всем, нужно следить не только за красотой интерьера и чистотой полок, но и за отношениями между людьми, которые в нём живут. Старайтесь поддерживать тёплое общение, основанное на уважении, даже тогда, когда вам что-то не нравится. Доносите просьбы и свою позицию в спокойной форме, без упрёков и претензий.

Важно уметь договариваться, общаться честно и открыто. Говорить прямо о своих чувствах, не «тащить» всё на себе, разделять обязанности по дому и, конечно, устраивать с близкими совместные занятия, которые укрепят вашу связь. 

Мысли о возвращении домой с работы или учёбы не должны вызывать негативных чувств. А если это так, не отмахивайтесь от своих мыслей, а подумайте, что вам не нравится и как это можно изменить?

Семья
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