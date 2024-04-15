Как сделать ремонт и не развестись: 7 советов от психолога
- Обсудите все детали и планы ремонта заранее
- Не замалчивайте обиду
- Будьте терпимы и уважайте мнение друг друга
- Разделите зоны ответственности
- Уделяйте время совместному отдыху
- Будьте готовы к компромиссам
- Не забывайте о поддержке друг друга
- Вопросы психологу
- Как не ругаться во время ремонта: личный опыт семейной пары
Ремонт может стать для семейных отношений серьёзным испытанием на прочность. Этот процесс требует принятия совместных решений, ответственность за которые также нужно нести сообща.
Вместе с психологом, Александрой Елисеевой, постарались разобраться в том, как семейным парам избежать конфликтов при ремонте, и почему этот период принято считать одним из самых сложных.
Ремонт — это кризис, который всегда так или иначе отражается на отношениях. И если проблемы в семье уже есть, то ремонт вряд ли сплотит, скорее наоборот.
Надо понимать, что это испытание на прочность. Это нервный и напряжённый процесс, поэтому если раньше неубранный носок не приводил к скандалу, то во время ремонта он может стать последней каплей.
Обсудите все детали и планы ремонта заранее
Составьте бюджет, распределите обязанности и учтите пожелания каждого из супругов. По возможности, воспользуйтесь услугами дизайнера. Главное — заложить в бюджет 10–20% на форс-мажор.
Плюс здесь нужно учитывать, как вообще устроен бюджет семьи — он общий, или каждый вносит равную часть, или у супругов раздельные бюджеты.
Деньги — это никогда не просто про деньги. Это власть, влияние и проявление привязанности. Соответственно, нужно определить, кто какой вклад вносит и посилен ли он для каждой из сторон. Важно честно ответить себе, на какие жертвы семья готова идти ради ремонта (речь про временные, финансовые затраты), кто будет менеджерить весь процесс.
Не замалчивайте обиду
Основная «техника» — будьте взрослыми, говорите о том, что вас беспокоит, слушайте другого, ищите общее решение, не замалчивайте обиду. Лучше не ждать, пока степень вашего недовольства партнёром дойдёт до критической точки — тогда скандала не избежать. Старайтесь не задевать и не обвинять супруга, говорите только о фактах.
Например, не «мне не нравится», а «этот цвет стен напоминает мне больницу, давай рассмотрим другие варианты».
Также здесь важно договориться, как и в какой форме выражать своё недовольство. Вообще большое значение имеет то, как обычно в семье разрешаются конфликты.
Будьте терпимы и уважайте мнение друг друга
Важно слушать и понимать позицию партнёра, даже если она отличается от вашей. Но это не приходит само собой — многое зависит от того, как в семье решаются другие важные вопросы.
Надо задать себе вопрос, а уважаю ли я мнение супруга по другим важным вопросам? Как мы договариваемся? Слышим ли мы друг друга?
Если этого нет в привычном взаимодействии, то это не появится волшебным образом во время ремонта. Если, например, супруг обычно сам решает, как и куда семья едет в отпуск, и мнение супруги не учитывается, то и здесь будет так же.
Разделите зоны ответственности
Найдите области, в которых каждый из вас может проявить свои сильные стороны, и работайте в команде.
Например, жена отвечает за эстетику, а муж за техническую сторону.
Уделяйте время совместному отдыху
Идеальный вариант — сделать проект с дизайнером, оплатить прорабу работу и уехать в отпуск. Конечно, для большинства это невозможно, иначе и не было бы такой проблемы.
Но в любом случае не стоит забывать о привычных романтических ритуалах, которые уже есть в отношениях — совместные походы в кино, театр, прогулки, ресторан по пятницам.
Совместное времяпровождение поможет укрепить ваши отношения и сделает ремонт более приятным.
Будьте готовы к компромиссам
Иногда приходится идти на уступки, чтобы сохранить гармонию в отношениях.
В любых компромиссах важна граница, после которой человек уже не готов уступать. Об этом стоит договориться заранее. И помнить, что компромисс — это ВЗАИМНАЯ уступка, а не один всегда уступает другому. Потому что так накопятся напряжение и злость в отношениях.
Не забывайте о поддержке друг друга
Ремонт может быть стрессовым, поэтому важно поддерживать и мотивировать друг друга на протяжении всего процесса.
Помните, что это совместный проект. Ремонт однажды будет так или иначе завершён, а с этим человеком ещё надо как-то жить дальше. Поэтому не говорите того, о чём потом пожалеете.
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Вопросы психологу
Совместный ремонт — серьёзное испытание для семейных пар или это скорее стереотип, надуманная проблема, и не всё так страшно?
Зависит от того, как сейчас выстроены отношения в паре, финансовых возможностей и интенсивности самого ремонта (между переклейкой обоев и перепланировкой всей квартиры всё же есть разница). Но, в целом, это испытание, конечно.
Как вы считаете, почему именно разногласия в вопросах ремонта часто становятся причиной семейных конфликтов?
Как и любой кризис, ремонт вскрывает замалчиваемые проблемы семьи. Таким же кризисом будет, например, рождение детей, эмиграция и т.д. Это стрессовый период с большим количеством неопределённости и требующий много сил и времени.
Как не реагировать на «добрые советы» и мнения о моём ремонте и интерьере, которые исходят от других людей (родственников, друзей, знакомых)? Ведь зачастую это вселяет неуверенность в сделанном выборе и в конечном итоге тоже приводит к конфликту внутри семьи.
Опять же, всё зависит от того, как супруги реагируют на любые «советы» людей извне на их отношения. Если муж и жена — одна команда, и всегда прежде всего стоят друг за друга, то и в ремонте будет так же. И наоборот, если кто-то из супругов подвержен влиянию родственников/друзей, то и в этой ситуации он будет находиться «между двух огней».
То есть с этой проблемой надо работать не только в контексте ремонта, а применительно ко всем сферам жизни.
Как не ругаться во время ремонта: личный опыт семейной пары
Пример из личного опыта, Мария, 32 года
Мы с мужем уже почти 15 лет вместе, из которых 11 — в браке. За это время дважды вместе делали ремонт в квартире с нуля. Сейчас построили свой дом и находимся в процессе третьего совместного ремонта.
Если с выбором цветов, материалов, стиля в интерьере у нас сложностей почти никогда не возникало, то вот в части самого процесса проблемы были. В целях экономии всегда делали часть работ самостоятельно — клеили обои, красили откосы на окнах, устанавливали потолочные карнизы. И вот тут всегда возникали конфликты — когда что-то не получалось, срывали злость друг на друге, переходили на повышенные тона. В итоге это всё негативно сказывалось и на личных отношениях.
Мы даже в шутку знакомым и друзьям советовали проверить свои отношения до свадьбы таким способом — вместе поклеить обои.
Понятно, что для сохранения погоды в доме лучше доверить это дело профессионалам, если есть такая возможность. Но мы нашли другой способ.
В процессе нашего второго ремонта муж попробовал клеить обои самостоятельно, и у него получилось даже лучше, чем с моей помощью. Главное — не мешать, а лучше вообще уйти на это время из дома. Теперь это наше правило ремонта №1. Я со своей стороны потом могу помочь с уборкой, приготовить вкусный ужин или просто похвалить за прекрасную работу.