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Дом и уют
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Чувство дома: как обрести гармонию и уверенность в себе

Дата публикации: 30 мар 2024
Чувство дома: как обрести гармонию и уверенность в себе
Содержание

Чувство дома — это ощущение себя на своем месте в жизни, внутренняя гармония, опора, которая дает человеку возможности для развития в социальных сферах.

Обладая чувством дома, внутренней защищенностью, человеку проще преодолевать жизненные препятствия, реализоваться в карьере, строить здоровые отношения с окружающими. В статье разберемся, какие факторы влияют на формирование чувства дома, как укрепить состояние гармонии, безопасности и уверенности в себе.

Отдыхайте в «своем пространстве»

Сразу отметим, что чувство дома напрямую не связано с обладанием недвижимостью. Важно иметь пространство, в котором можно отдохнуть, отпустить суету и проблемы, побыть самим собой.

Собственная квартира, отдельная комната, загородный дом, арендованная студия или номер в отеле — здесь каждый выбирает комфортное решение сам. Но для чувства дома важно обрести «тихую гавань», в которой вам уютно и безопасно, пусть даже в краткосрочной перспективе.

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Проводите время с теми, кто вас любит и понимает

Внутреннее ощущение дома зачастую связано с атмосферой понимания, которую формируют близкие люди, семья и друзья. Здесь есть и отсылки к детству, когда в окружении родных человек мог почувствовать себя беззаботным, любимым, окруженным вниманием.

Ритм современной жизни для многих связан с большим количеством стрессовых ситуаций и коммуникаций — общественный транспорт, рабочие процессы, финансовая нагрузка — зачастую психологически истощают человека. Но решение есть.

Для обретения чувства дома во взрослом возрасте важно поддерживать отношения с людьми, которые могут выслушать, понять и поддержать. Странно представить, но, погрузившись в рутину и каждодневные дела, мы не всегда способны точно осознать, кто эти люди, с которыми нам приятно, спокойно, с которыми можно восстановить силы.

Поможет эксперимент — в течение нескольких месяцев последите, общение с какими людьми дает вам силы, спокойствие, новые идеи и жизненный ресурс. После старайтесь проводить с этими людьми больше времени, организуйте качественный досуг — культурные мероприятия, прогулки и посещения интересных мест.

Ешьте с удовольствием

Нет, это не про здоровое питание. Какая еда ассоциируется у вас с удовольствием? Домашние котлеты, картофельное пюре, а может быть, целый спелый арбуз, который хрустко разрезается на сочные куски, молодой редис с огурцами, сметаной и яйцом, чай с лимоном и варенье — для каждого человека свое.

Составьте список «комфортной» еды, которая по-настоящему приносит вам удовольствие, так вы сможете даже в длительных поездках быстро восстанавливать чувство внутреннего дома. А если есть время и силы, то можно и приготовить любимые блюда самостоятельно.

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Следите за расписанием и высыпайтесь

Возвращаясь к детству и тому беззаботному чувству, важно вспомнить об организации расписания. Родители следили за сном и приемами пищи, школа способствовала интеллектуальному развитию, друзья звали гулять.

Распорядок дня, здоровый сон и физическая активность — базисные необходимости, но не всё так просто. Для ощущения внутреннего дома важно следить за расписанием и распорядком дня. Время для прогулок, качественного отдыха, осознанных размышлений не появляется само.

Важно «искусственно остановиться» и буквально заставить себя отдохнуть, выспаться — осознанно принести себе пользу для обретения внутренней гармонии. Сначала придется мотивировать себя, но позже полезные привычки впишутся в распорядок жизни.

Исследуйте мир вокруг

Опоры можно найти и во внешней среде: в городе, в районе, где вы живете и работаете. В идеальном мире каждый из нас живет, где нравится — с видом на море, горы, цветущие сады, с продуманной инфраструктурой и городскими пространствами. Реальность отличается, но и здесь можно найти то, что поможет найти гармонию.

Отложите телефон и отправляйтесь на прогулку, пройдите пешком от офиса до новой остановки или станции метро, сходите в дальний продуктовый магазин, в общем, сделайте не как обычно, а придумайте новый маршрут. Так вы смените картинку и сможете увидеть новое — в улицах своего города и архитектуре.

Что это даст? Новый визуальный ряд, отличные от привычных маршруты позволяют сфокусироваться и прожить момент. Вы удивитесь, как много интересного и красивого мы не замечаем в своем городе.

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Итоги: как чувство дома влияет на жизнь

Дочитав до конца, кто-то скажет — какая банальность, советы лежат на поверхности. Да, но как часто мы задумываемся о таких вещах? И даже если задумываемся, превращаем ли мы свои задумки и мысли в действия?

Подводя итог, выделим лишь несколько социальных сфер, которые можно улучшить благодаря простым действиям, описанным в материале.

Обратив внимание на ощущение внутреннего дома, человеку проще:

  • справляться с тревогой и конфликтными ситуациями;
  • фокусироваться на конкретных задачах, быть «здесь и сейчас»;
  • общаться с другими людьми, строить здоровые отношения с партнером;
  • получать удовольствие от жизни и смотреть на мир позитивно.

А если для гармонии не хватает уютного жилья, то вы всегда можете выбрать подходящую квартиру или дом для покупки и аренды на Домклик.

Выбрать недвижимость

Материал подготовлен колумнистом, мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Путешествия
Город-миллионник
Дом и уют: кухня
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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