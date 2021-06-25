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Ипотека
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Ипотека для молодой семьи в Сбербанке

Дата публикации: 25 июн 2021
Ипотека для молодой семьи в Сбербанке
Содержание

❗️ Акция «Молодая семья» завершена.

В Сбере есть акция для молодых семей — скидка на ставку по ипотеке 0,4%.

Кто может участвовать в акции «Молодая семья»

Молодой считается семья, в которой хотя бы один из супругов младше 35 лет. Как с детьми, так и без детей.

Участвуют также неполные семьи — с одним родителем и детьми. Например, мама и ребенок. Главное условие — заёмщикам не должно исполниться 35 лет на день подачи документов в банк.

📌 Скидка 0,4% на ставку предоставляется только при покупке недвижимости на вторичном рынке. Если же вы ищете квартиру на первичном рынке, вы можете оформить ипотеку со ставкой от 0,1% по программе «Господдержка 2020».

Как получить скидку по акции «Молодая семья»

Чтобы получить скидку на ставку по ипотеке кроме стандартных документов, дополнительно потребуются:

✅ Свидетельство о заключении или расторжении брака✅ Свидетельство о рождении детей

В рамках акции «Молодая семья» созаемщиков может быть шестеро, а не трое, как в стандартных требованиях. Но тогда это могут быть только супруги и их родители, а кроме того, родство с родителями нужно будет подтвердить документами. Нужны будут:

✅  Паспорта родителей

✅  Свидетельства о рождении супругов

✅  Свидетельства о заключении или расторжении брака родителей✅  Свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества

📌 Сбер поддерживает молодые семьи. Но получить помощь молодые семьи могут и от государства. Об этом подробнее рассказали в статье«Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства».

Дополнительные преимущества

Молодые семьи могут получить отсрочку при рождении ребенка в период действия ипотеки. Отсрочить выплаты можно на 3 года при рождении одного ребенка и 5 — при рождении двух детей.

Отсрочка будет предоставлена только по основному долгу, проценты нужно будет продолжать платить — то есть ежемесячный платёж уменьшится на часть основного долга в платеже.

Рассчитать ипотеку для молодой семьи

Семья
Молодая семья
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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