Ипотека для молодой семьи в Сбербанке
❗️ Акция «Молодая семья» завершена.
В Сбере есть акция для молодых семей — скидка на ставку по ипотеке 0,4%.
Кто может участвовать в акции «Молодая семья»
Молодой считается семья, в которой хотя бы один из супругов младше 35 лет. Как с детьми, так и без детей.
Участвуют также неполные семьи — с одним родителем и детьми. Например, мама и ребенок. Главное условие — заёмщикам не должно исполниться 35 лет на день подачи документов в банк.
📌 Скидка 0,4% на ставку предоставляется только при покупке недвижимости на вторичном рынке. Если же вы ищете квартиру на первичном рынке, вы можете оформить ипотеку со ставкой от 0,1% по программе «Господдержка 2020».
Как получить скидку по акции «Молодая семья»
Чтобы получить скидку на ставку по ипотеке кроме стандартных документов, дополнительно потребуются:
✅ Свидетельство о заключении или расторжении брака✅ Свидетельство о рождении детей
В рамках акции «Молодая семья» созаемщиков может быть шестеро, а не трое, как в стандартных требованиях. Но тогда это могут быть только супруги и их родители, а кроме того, родство с родителями нужно будет подтвердить документами. Нужны будут:
✅ Паспорта родителей
✅ Свидетельства о рождении супругов
✅ Свидетельства о заключении или расторжении брака родителей✅ Свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества
📌 Сбер поддерживает молодые семьи. Но получить помощь молодые семьи могут и от государства. Об этом подробнее рассказали в статье«Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства».
Дополнительные преимущества
Молодые семьи могут получить отсрочку при рождении ребенка в период действия ипотеки. Отсрочить выплаты можно на 3 года при рождении одного ребенка и 5 — при рождении двух детей.
Отсрочка будет предоставлена только по основному долгу, проценты нужно будет продолжать платить — то есть ежемесячный платёж уменьшится на часть основного долга в платеже.