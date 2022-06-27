Ипотека с 18 лет в СберБанке: ответы на популярные вопросы
Теперь получить ипотеку Сбера на жильё можно с 18 лет — ранее минимальный возраст заёмщиков составлял 21 год.
Отвечаем на популярные вопросы о том, как оформить ипотеку в СберБанке сразу после совершеннолетия.
По какой программе можно оформить ипотеку с 18 лет?
Молодым людям доступны почти все ипотечные программы Сбера:
- Ипотека на готовое жилье
- Ипотека на новостройку
- Семейная ипотека
- Ипотека с господдержкой
- Дальневосточная ипотека
- Ипотека на строительство жилого дома
- Ипотека на загородную недвижимость и землю
- Ипотека на гараж, машино-место или кладовую
- Рефинансирование ипотеки
- Нецелевой кредит под залог недвижимости
Отличаются ли условия для заемщиков младше 21 года?
Условия выдачи ипотечных кредитов и ставки для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории.
Первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет.
Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 60 млн рублей.
Стаж на текущем месте работы — не менее 3 месяцев.
Можно ли оформить ипотеку по программе господдержки с 18 лет?
Да.
Нужны ли обязательно поручители?
Такого требования нет. Но по желанию, например, для увеличения суммы кредита можно привлечь созаемщиков и поручителей — ими могут быть не только родственники.
Можно ли получить скидку на ставку по ипотеке?
Да. Можно получить скидки:
- 0,3% на ставку при покупке квартиры на Домклик
- 1% за счет оформления пакета «Домклик Плюс»
- 0,3% за электронную регистрацию сделки
Выбрать квартиру
Как правильно рассчитать ипотеку?
Для начала нужно выбрать подходящие условия ипотеки СберБанка — программу, ставку, ежемесячный платеж и срок. Это можно сделать онлайн без посещения банка в личном кабинете Домклик.
В ипотечном калькуляторе укажите:
- Цель кредита — покупка квартиры в новостройке или на вторичном рынке, либо выберите ипотечную программу («Семейная ипотека» или «Ипотека с господдержкой»).
- Стоимость недвижимости, которую вы хотите купить.
- Сумму, которые вы готовы внести в качестве первоначального взноса.
- Срок, на который вы планируете брать кредит.
На основе указанных данных калькулятор покажет вам ипотечную ставку, сумму кредита, необходимый доход и ежемесячный платеж.
Посчитайте разные варианты на калькуляторе, пока не подберете подходящий.
Подробнее о том, как подать заявку на ипотеку
Если что-то непонятно или появятся вопросы — есть чат с ипотечным консультантом, который работает круглосуточно.
Если предварительный расчет ипотеки на калькуляторе вас устраивает, нужно отправить заявку в банк и дождаться решения — обычно оно приходит в течение дня.