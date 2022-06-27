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Ипотека
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Ипотека с 18 лет в СберБанке: ответы на популярные вопросы

Дата публикации: 27 июн 2022
Ипотека с 18 лет в СберБанке: ответы на популярные вопросы

Теперь получить ипотеку Сбера на жильё можно с 18 лет — ранее минимальный возраст заёмщиков составлял 21 год. 

Отвечаем на популярные вопросы о том, как оформить ипотеку в СберБанке сразу после совершеннолетия.

По какой программе можно оформить ипотеку с 18 лет?

Молодым людям доступны почти все ипотечные программы Сбера:

Отличаются ли условия для заемщиков младше 21 года?

Условия выдачи ипотечных кредитов и ставки для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. 

Первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет.

Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 60 млн рублей.

Стаж на текущем месте работы — не менее 3 месяцев.

Можно ли оформить ипотеку по программе господдержки с 18 лет? 

Да.

Нужны ли обязательно поручители? 

Такого требования нет. Но по желанию, например, для увеличения суммы кредита можно привлечь созаемщиков и поручителей — ими могут быть не только родственники.

Можно ли получить скидку на ставку по ипотеке? 

Да. Можно получить скидки:

  • 0,3% на ставку при покупке квартиры на Домклик
  • 1% за счет оформления пакета «Домклик Плюс»
  • 0,3% за электронную регистрацию сделки

Выбрать квартиру

Как правильно рассчитать ипотеку? 

Для начала нужно выбрать подходящие условия ипотеки СберБанка — программу, ставку, ежемесячный платеж и срок. Это можно сделать онлайн без посещения банка в личном кабинете Домклик.

В ипотечном калькуляторе укажите:

  • Цель кредита — покупка квартиры в новостройке или на вторичном рынке, либо выберите ипотечную программу («Семейная ипотека» или «Ипотека с господдержкой»). 
  • Стоимость недвижимости, которую вы хотите купить. 
  • Сумму, которые вы готовы внести в качестве первоначального взноса. 
  • Срок, на который вы планируете брать кредит.

На основе указанных данных калькулятор покажет вам ипотечную ставку, сумму кредита, необходимый доход и ежемесячный платеж. 

Посчитайте разные варианты на калькуляторе, пока не подберете подходящий.   

Подробнее о том, как подать заявку на ипотеку

Если что-то непонятно или появятся вопросы — есть чат с ипотечным консультантом, который работает круглосуточно.

Если предварительный расчет ипотеки на калькуляторе вас устраивает, нужно отправить заявку в банк и дождаться решения — обычно оно приходит в течение дня. 

Рассчитать ипотеку

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Молодежь
Молодая семья
Молодежная
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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