Как строят отношения и быт в России — исследование Домклик и VK Знакомств
Домклик и сервис VK Знакомства провели опрос среди пользователей ВКонтакте о совместном проживании. Исследование показало, что познакомившиеся в интернете пары съезжаются на два месяца раньше, чем те, что встретились в офлайне.
Среди главных плюсов совместной жизни респонденты выделили: создание семейного уюта, совместное планирование будущего и возможность проводить больше времени вместе.
VK Знакомства — сервис, который помогает найти пару для романтического общения и выстраивать диалог с новыми людьми. Летом 2024 года VK Знакомства достигли показателя 1 миллион мэтчей в сутки, количество активных пользователей в сентябре — более 4 миллионов человек.
69% участников опроса в возрасте от 18 до 35 лет познакомились офлайн, 31% — в интернете. Среди интернет-пар 26% нашли друг друга в VK Знакомствах.
Как быстро готовы съехаться онлайн-пары и почему
Большинство респондентов считают, что для принятия решения о совместном проживании достаточно 7 месяцев. В итоге онлайн-пары съезжаются спустя 9 месяцев после знакомства, офлайн-пары — через 11. В числе плюсов совместного проживания участники опроса назвали:
- создание семейного уюта — 42%
- совместное планирование будущего — 42%
- возможность проводить больше времени вместе — 37%
- достижение общих целей — 33%
Среди познакомившихся онлайн больше тех, кто выше всего ценит возможность проводить время вместе — об этом заявили 46% опрошенных.
Где чаще всего живут вновь образованные пары
Чаще местом совместного проживания становится жильё мужчин: у 31% есть собственные квартиры, 27% — снимают. На совместно купленной жилплощади проживают 15% опрошенных.
Исследование показало, что только для 36% опрошенных важно наличие у партнёра собственной квартиры, 64% посчитали иначе. Среди мужчин 85% заявили, что наличие своей жилплощади для них роли не играет, с ними согласились 56% женщин.
Наиболее важными факторами выбора совместного жилья 50% респондентов назвали безопасное расположение и хорошую инфраструктуру, 40% — простор, светлые комнаты и комфорт, 39% — уютную общую зону с мебелью для общения и отдыха.
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