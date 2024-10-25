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Как строят отношения и быт в России — исследование Домклик и VK Знакомств

Новости
25 окт 2024
484
Как строят отношения и быт в России — исследование Домклик и VK Знакомств
Содержание

Домклик и сервис VK Знакомства провели опрос среди пользователей ВКонтакте о совместном проживании. Исследование показало, что познакомившиеся в интернете пары съезжаются на два месяца раньше, чем те, что встретились в офлайне.

Среди главных плюсов совместной жизни респонденты выделили: создание семейного уюта, совместное планирование будущего и возможность проводить больше времени вместе.

VK Знакомства — сервис, который помогает найти пару для романтического общения и выстраивать диалог с новыми людьми. Летом 2024 года VK Знакомства достигли показателя 1 миллион мэтчей в сутки, количество активных пользователей в сентябре — более 4 миллионов человек.

69% участников опроса в возрасте от 18 до 35 лет познакомились офлайн, 31% — в интернете. Среди интернет-пар 26% нашли друг друга в VK Знакомствах.

Как быстро готовы съехаться онлайн-пары и почему

Большинство респондентов считают, что для принятия решения о совместном проживании достаточно 7 месяцев. В итоге онлайн-пары съезжаются спустя 9 месяцев после знакомства, офлайн-пары — через 11. В числе плюсов совместного проживания участники опроса назвали: 

  • создание семейного уюта — 42%
  • совместное планирование будущего — 42%
  • возможность проводить больше времени вместе — 37%
  • достижение общих целей — 33%

Среди познакомившихся онлайн больше тех, кто выше всего ценит возможность проводить время вместе — об этом заявили 46% опрошенных.

Где чаще всего живут вновь образованные пары

Чаще местом совместного проживания становится жильё мужчин: у 31% есть собственные квартиры, 27% — снимают. На совместно купленной жилплощади проживают 15% опрошенных. 

Исследование показало, что только для 36% опрошенных важно наличие у партнёра собственной квартиры, 64% посчитали иначе. Среди мужчин 85% заявили, что наличие своей жилплощади для них роли не играет, с ними согласились 56% женщин. 

Наиболее важными факторами выбора совместного жилья 50% респондентов назвали безопасное расположение и хорошую инфраструктуру, 40% — простор, светлые комнаты и комфорт, 39% — уютную общую зону с мебелью для общения и отдыха. 

Семья
Аналитика Домклик
Молодежь
Молодая семья
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