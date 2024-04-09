Что делать с объявлением на Домклик, когда появился покупатель
Если вы уже нашли покупателя на объект или ваше объявление о продаже недвижимости стало неактуальным по другой причине, в любом случае в него требуется внести изменения.
Это нужно для того, чтобы проинформировать других пользователей о том, что данный объект не стоит рассматривать к покупке. Регулярная актуализация объявлений позволит избежать нежелательных звонков и сформировать у клиентов положительное впечатление об агенте.
Рассказываем, что делать с неактуальными публикациями.
Если объект продан
Если сделка уже прошла или объект снят с продажи по другой причине, объявление нужно удалить с витрины Домклик.
Если покупатель найден, но сделка ещё не прошла
Бывает и так, что покупатель уже есть, но публикацию объявления нужно продолжить. Это может потребоваться в том случае, если вы не уверены в сделке.
Чтобы модерация не удалила вашу публикацию в ответ на жалобы пользователей, необходимо:
- При публикации через фид: как можно оперативнее добавить в начало описания объекта недвижимости информацию: «У меня уже есть покупатель» или «Уже внесён аванс».
- При ручном размещении: в разделе «Цена и условия продажи» поставить отметку «У меня уже есть покупатель». В объявлении появится значок «Внесён аванс».
В обоих случаях объявление будет также доступно на сайте. Это не повлияет на срок ожидания скидки 0,3% и на возможность выбрать объект в сделку, но вы защитите себя от снятия объявления из-за жалоб.
Важно! Если ваше объявление было отклонено модерацией по причине «Продано», вы можете самостоятельно вернуть его на витрину, выполнив действия, описанные выше. При этом срок ожидания скидки по ипотеке сохраняется.
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