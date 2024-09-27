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Покупка жилья у застройщика онлайн: особенности и преимущества

Партнёрам
27 сен 2024
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Покупка жилья у застройщика онлайн: особенности и преимущества
Содержание

Уже больше года на Домклик можно покупать недвижимость у застройщика полностью онлайн, без посещения банка или офиса продаж девелопера — в июле 2023 года сервис Госключ был интегрирован в процесс заключения жилищных сделок.

Это приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи (УКЭП и УНЭП) и подписывать юридически значимые документы в электронном виде. А сама сделка проходит удобно и безопасно для всех участников сделки.

Особенности онлайн-сделки с новостройками

Если квартира в новостройке реализуется онлайн, у такой сделки будет несколько ключевых преимуществ перед привычной оффлайн-сделкой.

1. Весь процесс происходит удаленно

Не нужно ехать в банк или в офис застройщика. Покупатель может выпустить электронную подпись и подписать документы для сделки онлайн.

2. Подпись универсальна

Клиент может использовать электронную подпись не только на этой сделке, но и в личных целях. Например, УНЭП пригодится для заключения электронного договора купли‑продажи автомобиля, а УКЭП — для распределения пенсионных накоплений.

3. Безопасность и конфиденциальность

Выпуск электронной подписи соответствует закону №63-ФЗ «Об электронной подписи». Данные конфиденциальны — подписать документы сможет только клиент, у третьих лиц не будет доступа к ним.

Что нужно для совершения сделки онлайн

Чтобы совершить онлайн-сделку, клиент (потенциальный покупатель жилья) должен иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах, загранпаспорт нового образца на 10 лет, телефон с NFC или сданную биометрию.

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Пользуются ли онлайн-сделки популярностью

Да. Сервис активно используется покупателями жилья в новостройках и партнёрами Домклик – каждая вторая сделка проходит онлайн.

Лидирующие позиции занимает А101 – один из крупнейших девелоперов Москвы. 37% сделок застройщика проводятся полностью онлайн.

Сервис удобен и полезен для всех участников сделки. Теперь клиенту не нужно посещать офис банка —  документы можно подписать электронно. Это позволяет экономить время и силы, а сделка проходит комфортно и безопасно.

Фото эксперта
Рустам Азизов
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов, ГК «А101»

Компания вносит значительный вклад в развитие Троицкого и Новомосковского административных округов. В портфеле А101 – ЖК Скандинавия, Прокшино, Дзен-кварталы и другие.

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