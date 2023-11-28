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Как оформить сделку онлайн: рекомендации для партнёров

Дата публикации: 28 нояб 2023
Как оформить сделку онлайн: рекомендации для партнёров
Содержание

В июле 2023 года сервис Госключ был интегрирован в процесс заключения жилищных сделок на Домклик. 

Данное приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи (УКЭП и УНЭП) и подписывать юридически значимые документы в электронном виде.

Теперь купить недвижимость у застройщика за собственные средства можно полностью онлайн, без посещения офиса банка. Такая сделка проходит быстро и безопасно для клиента.

Преимущества использования сервиса

  • Онлайн-сделка: клиент сможет выпустить электронную подпись и подписать документы для сделки удаленно
  • Универсальная подпись: клиент сможет использовать электронную подпись не только на сделке, но и в личных целях
  • Безопасность: выпуск электронной подписи соответствует закону №63-ФЗ «Об электронной подписи»
  •  Приватность данных: подписать документы сможет только клиент, у третьих лиц не будет доступа к ним

Что понадобится клиенту

  1. Подтверждённая учётная запись на Госуслугах
  2. Загранпаспорт нового образца — на 10 лет и телефон с NFC или сданная биометрия

Как провести сделку с Госключом

1. Завести заявку в СЭР и выбрать Госключ в блоке выпуска УКЭП (доступно только на сделках первичного жилья за наличный расчет/без ипотеки Сбера).

2. Нажать кнопку «Начать оформление». Клиенту автоматически будет отправлена СМС со ссылкой на сайт с подробной информацией о Госключе и деталях проведения сделки

3. Клиенту необходимо перейти по ссылке из СМС и следовать инструкции

4. Авторизоваться (войти/зарегистрироваться) в личном кабинете на Домклик. Важно: номер телефона должен совпадать с номером в учётной записи на Госуслугах.

5. Автоматически откроется страница на Госуслугах. Клиенту нужно авторизоваться и дать согласие на обработку персональных данных.

6. После согласия система переведет клиента на первоначальную страницу с информацией о Госключе. Клиент получит сообщение об успешном входе на портал Госуслуги.

7. Клиенту необходимо скачать мобильное приложение «Госключ», выпустить УНЭП — для дистанционного подписания документов-оснований выпуска УКЭП и следовать инструкции в приложении.

8. В блоке УКЭП, в заявке СЭР, появится информация об успешном прохождении первых шагов клиентом. Вы можете прикреплять документы по сделке и переводить заявку на этап подписания.

9. Нажать «Отправить на подписание» в заявке СЭР. Клиенту необходимо зайти в МП «Госключ», выпустить УКЭП и подписать документы по сделке.

10. После успешного подписания документов в мобильном приложении «Госключ» в заявке напротив клиента появится статус «Подтвержден». Заявка готова к отправке в Росреестр.

Важно! Если возникли технические сложности или клиент передумал использовать Госключ, нужно обратиться в чат поддержки СЭР или перевести клиента на обычный процесс по выпуску УКЭП/подписанию сделок через МП, используя кнопку «Сменить схему».

 

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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