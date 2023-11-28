Как оформить сделку онлайн: рекомендации для партнёров
В июле 2023 года сервис Госключ был интегрирован в процесс заключения жилищных сделок на Домклик.
Данное приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи (УКЭП и УНЭП) и подписывать юридически значимые документы в электронном виде.
Теперь купить недвижимость у застройщика за собственные средства можно полностью онлайн, без посещения офиса банка. Такая сделка проходит быстро и безопасно для клиента.
Преимущества использования сервиса
- Онлайн-сделка: клиент сможет выпустить электронную подпись и подписать документы для сделки удаленно
- Универсальная подпись: клиент сможет использовать электронную подпись не только на сделке, но и в личных целях
- Безопасность: выпуск электронной подписи соответствует закону №63-ФЗ «Об электронной подписи»
- Приватность данных: подписать документы сможет только клиент, у третьих лиц не будет доступа к ним
Что понадобится клиенту
- Подтверждённая учётная запись на Госуслугах
- Загранпаспорт нового образца — на 10 лет и телефон с NFC или сданная биометрия
Как провести сделку с Госключом
1. Завести заявку в СЭР и выбрать Госключ в блоке выпуска УКЭП (доступно только на сделках первичного жилья за наличный расчет/без ипотеки Сбера).
2. Нажать кнопку «Начать оформление». Клиенту автоматически будет отправлена СМС со ссылкой на сайт с подробной информацией о Госключе и деталях проведения сделки
3. Клиенту необходимо перейти по ссылке из СМС и следовать инструкции
4. Авторизоваться (войти/зарегистрироваться) в личном кабинете на Домклик. Важно: номер телефона должен совпадать с номером в учётной записи на Госуслугах.
5. Автоматически откроется страница на Госуслугах. Клиенту нужно авторизоваться и дать согласие на обработку персональных данных.
6. После согласия система переведет клиента на первоначальную страницу с информацией о Госключе. Клиент получит сообщение об успешном входе на портал Госуслуги.
7. Клиенту необходимо скачать мобильное приложение «Госключ», выпустить УНЭП — для дистанционного подписания документов-оснований выпуска УКЭП и следовать инструкции в приложении.
8. В блоке УКЭП, в заявке СЭР, появится информация об успешном прохождении первых шагов клиентом. Вы можете прикреплять документы по сделке и переводить заявку на этап подписания.
9. Нажать «Отправить на подписание» в заявке СЭР. Клиенту необходимо зайти в МП «Госключ», выпустить УКЭП и подписать документы по сделке.
10. После успешного подписания документов в мобильном приложении «Госключ» в заявке напротив клиента появится статус «Подтвержден». Заявка готова к отправке в Росреестр.
Важно! Если возникли технические сложности или клиент передумал использовать Госключ, нужно обратиться в чат поддержки СЭР или перевести клиента на обычный процесс по выпуску УКЭП/подписанию сделок через МП, используя кнопку «Сменить схему».