Регистрация права собственности застройщиком на Домклик: как воспользоваться новой услугой
Домклик продолжает совершенствовать оформление сделок с жильём и упрощать процессы для клиентов и российских застройщиков. Теперь провести переход права собственности к покупателю быстро и безопасно можно через Домклик. Покупатели квартир в новостройках не заметят рутины с документами: буквально за несколько дней квартира перейдёт в собственность, и для этого им не нужно ничего делать, в том числе идти в Росреестр или в МФЦ. Право собственности за них зарегистрирует застройщик — онлайн и без лишних бумаг.
В чём суть
Новая услуга позволяет покупателям квартир в новостройках избежать похода в Росреестр или МФЦ. Все действия, необходимые для регистрации права собственности, совершает застройщик в онлайн-системе застройщика «СЭР».
Оформить первичное право собственности можно как в ипотечной сделке, так и в сделке за свои средства.
Преимущества сервиса
- Повышение лояльности клиентов. Услуга освобождает людей от рутинного процесса и повышает лояльность к застройщику, который упрощает для них клиентский путь
- Регистрация права собственности для покупателя пройдет незаметно, почти автоматически. Достаточно принять квартиру, и уже через несколько дней он получит выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
- Экономия времени. Онлайн-регистрация длится 3 рабочих дня, без посещения госорганов
- Автоматическая оплата госпошлины. Оплата происходит во время отправки заявки в Росреестр
- Регистрация без лишних бумаг. Нужен только акт приёма-передачи
- Отслеживание статуса документов и быстрое информирование о готовности. Сообщим вам и клиентам о завершении регистрации
- Готовые документы участники сделки получат на электронную почту
- Поддержка. Специалисты Домклик оперативно ответят на возникающие вопросы
Как пользоваться сервисом
Услуга «Регистрация права собственности» находится в онлайн-системе застройщика «СЭР», в сервисе «Электронная регистрация»— вкладке «Регистрация права».
После завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию, покупатель принимает квартиру и подписывает акт приёма-передачи. После этого застройщику, который работает с сервисом Домклик, нужно загрузить акт в сервис электронной регистрации, заполнить нужные данные онлайн и отправить заявку клиента на первичную регистрацию права в Росреестр. При этом электронная подпись (УКЭП) клиента не понадобится.
Право собственности будет зарегистрировано за 3 рабочих дня. Документ — выписку из ЕГРН — участники сделки получат на электронную почту.
Как подключиться к сервису
Чтобы начать работу с сервисом, свяжитесь с вашим менеджером по работе с партнёрами в Домклик.
Стоимость услуги (за отправку одной заявки) — 500 рублей без госпошлины.