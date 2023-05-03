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Регистрация права собственности застройщиком на Домклик: как воспользоваться новой услугой

Дата публикации: 03 мая 2023
Регистрация права собственности застройщиком на Домклик: как воспользоваться новой услугой
Содержание

Домклик продолжает совершенствовать оформление сделок с жильём и упрощать процессы для клиентов и российских застройщиков. Теперь провести переход права собственности к покупателю быстро и безопасно можно через Домклик. Покупатели квартир в новостройках не заметят рутины с документами: буквально за несколько дней квартира перейдёт в собственность, и для этого им не нужно ничего делать, в том числе идти в Росреестр или в МФЦ. Право собственности за них зарегистрирует застройщик — онлайн и без лишних бумаг.

В чём суть

Новая услуга позволяет покупателям квартир в новостройках избежать похода в Росреестр или МФЦ. Все действия, необходимые для регистрации права собственности, совершает застройщик в онлайн-системе застройщика «СЭР».

Оформить первичное право собственности можно как в ипотечной сделке, так и в сделке за свои средства.

Преимущества сервиса

  • Повышение лояльности клиентов. Услуга освобождает людей от рутинного процесса и повышает лояльность к застройщику, который упрощает для них клиентский путь
  • Регистрация права собственности для покупателя пройдет незаметно, почти автоматически. Достаточно принять квартиру, и уже через несколько дней он получит выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
  • Экономия времени. Онлайн-регистрация длится 3 рабочих дня, без посещения госорганов
  • Автоматическая оплата госпошлины. Оплата происходит во время отправки заявки в Росреестр
  • Регистрация без лишних бумаг. Нужен только акт приёма-передачи
  • Отслеживание статуса документов и быстрое информирование о готовности. Сообщим вам и клиентам о завершении регистрации
  • Готовые документы участники сделки получат на электронную почту
  • Поддержка. Специалисты Домклик оперативно ответят на возникающие вопросы

Как пользоваться сервисом

Услуга «Регистрация права собственности» находится в онлайн-системе застройщика «СЭР», в сервисе «Электронная регистрация»— вкладке «Регистрация права». 

После завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию, покупатель принимает квартиру и подписывает акт приёма-передачи. После этого застройщику, который работает с сервисом Домклик, нужно загрузить акт в сервис электронной регистрации, заполнить нужные данные онлайн и отправить заявку клиента на первичную регистрацию права в Росреестр. При этом электронная подпись (УКЭП) клиента не понадобится.

Право собственности будет зарегистрировано за 3 рабочих дня. Документ — выписку из ЕГРН — участники сделки получат на электронную почту.

Как подключиться к сервису

Чтобы начать работу с сервисом, свяжитесь с вашим менеджером по работе с партнёрами в Домклик.

Стоимость услуги (за отправку одной заявки) — 500 рублей без госпошлины.

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