Заявки на ипотеку Сбербанка теперь без финансовых документов
С 14 ноября 2023 года можно получить решение по ипотечной заявке Сбера без предоставления документов, подтверждающих доход заёмщика.
Как это работает
Шаг 1. Рассчитываете параметры кредита в калькуляторе. Регистрируете клиента, после чего попадаете на страницу анкеты.
Шаг 2. Заполняете заявку. Анкета стала короче и теперь содержит всего 3 блока:
- Личные данные
- Документы (для загрузки паспорта)
- Паспортные данные
В рамках пилота клиентам, по которым банк ранее запрашивал документы, подтверждающие доход, теперь будет рекомендовано подтвердить доход через выписку в СФР (ПФР) — кнопка в блоке «Личные данные».
Шаг 3. Отправляете заявку в банк. После этого на экране появится обратный отсчет времени до принятия решения. Средний срок рассмотрения — 3 минуты.
Если дохода клиента будет недостаточно, заявка будет возвращена с одной из рекомендаций:
- привлечь созаёмщика
- увеличить первоначальный взнос
- уменьшить сумму кредита
- закрыть кредитные карты
- иное
Или заявка будет одобрена с повышенной процентной ставкой.
С 14 ноября 2023 года актуально для: Владимирской области, Кировской области, Нижегородской области, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской и Чувашской республик.
В дальнейшем проект будет доступен на всей территории России.
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