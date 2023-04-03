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Заявки на ипотеку Сбербанка теперь без финансовых документов

Дата публикации: 03 апр 2023
Заявки на ипотеку Сбербанка теперь без финансовых документов

С 14 ноября 2023 года можно получить решение по ипотечной заявке Сбера без предоставления документов, подтверждающих доход заёмщика.

Как это работает

Шаг 1. Рассчитываете параметры кредита в калькуляторе. Регистрируете клиента, после чего попадаете на страницу анкеты.

Шаг 2. Заполняете заявку. Анкета стала короче и теперь содержит всего 3 блока:

  • Личные данные
  • Документы (для загрузки паспорта)
  • Паспортные данные

Как оформить заявку на ипотеку без финансовых документов: инструкция для партнёров Домклик №1

В рамках пилота клиентам, по которым банк ранее запрашивал документы, подтверждающие доход, теперь будет рекомендовано подтвердить доход через выписку в СФР (ПФР) — кнопка в блоке «Личные данные».

Шаг 3. Отправляете заявку в банк. После этого на экране появится обратный отсчет времени до принятия решения. Средний срок рассмотрения — 3 минуты.

Как оформить заявку на ипотеку без финансовых документов: инструкция для партнёров Домклик №2

Если дохода клиента будет недостаточно, заявка будет возвращена с одной из рекомендаций:

  • привлечь созаёмщика
  • увеличить первоначальный взнос
  • уменьшить сумму кредита
  • закрыть кредитные карты
  • иное

Или заявка будет одобрена с повышенной процентной ставкой.

С 14 ноября 2023 года актуально для: Владимирской области, Кировской области, Нижегородской области, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской и Чувашской республик.

В дальнейшем проект будет доступен на всей территории России.

Читайте также — Как ускорить выход на сделку: рекомендации партнёрам

Ипотека
Без справок
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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