«Мы точно увидим больше экспериментов с функциями для горожан»: интервью с архитектором
Современная концепция проектирования городских пространств, включая жилые районы, представляет собой многогранный и динамичный процесс, который стремится ответить на вызовы нашего времени.
Поговорили с Сергеем Трухановым, основателем и руководителем бюро T+T Architects, об основных векторах развития архитектурного дела в сфере девелопмента.
Концепция проектирования городских пространств «живи и работай»
Сергей, сейчас очень популярно проектирование городских пространств по концепции «живи и работай». Что вы думаете о ней?
«Живи и работай» — это красивая аллегория концепции 15–минутного города, которая является одним из магистральных трендов в урбанистике. Желание людей жить, трудиться, отдыхать и получать различные сервисы в рамках одной локации вполне закономерно. В какой-то период времени рынок недвижимости начал активно прорабатывать идею на практике, а мы лишь попали в тренд с рядом своих проектов.
Сейчас данная концепция стала одним из основных факторов развития девелопмента, инфраструктуры и городской среды. Обеспечение комфортного доступа для горожан ко всем необходимым функциям на расстоянии вытянутой руки находится в приоритете у строительной индустрии.
Как считаете, в чём новизна и преимущества такого подхода в сравнении с привычными рецептами строительства?
Возведение жилья в таком ключе предполагает выход проектной мысли за границы непосредственно участка застройки. Причем данный принцип отлично работает вне зависимости от типологии, а любое здание или квартал/кластер должны быть связаны с окружением и оставаться проницаемыми. Речь идет о пешеходном транзите, взаимном дополнении функций, сценариев и т.д.
С одной стороны мы внимательно смотрим на то, как извлечь максимум пользы для будущих жильцов из окружения, а с другой — как наш проект может улучшить и обогатить городской контекст.
Разумеется, есть ряд нюансов, таких как комфортное для резидентов разделение на общественное и приватное, установка режимов функционирования, но во главе угла стоит идея бесшовности среды.
Какие недавние примеры работы с жилыми городскими пространствами Москвы, по вашему мнению, заслуживают внимания?
В современной Москве очень много действительно запоминающихся девелоперских проектов, каждый из которых есть за что выделить. Пожалуй, из наиболее масштабных историй стоит отметить тот же «Зиларт». При всей его дискуссионности и полярности мнений о результате с точки зрения эстетики или структуры нельзя отрицать тот факт, что это один из самых больших и комплексных градостроительных кейсов в современной Москве. К тому же он знаменует одну из важных глав развития столицы — преображение речного фронта.
Настоящей вехой в летописи города является процесс включения набережных в его жизнь. Сегодня они перестают быть «задним двором» мегаполиса, активно застраиваются разными типологиями: общественными, жилыми, деловыми, и благоустраиваются. Отдельные обновленные участки постепенно притягиваются друг к другу, и дело идет к созданию протяженного бесшовного пространства. Москва получает собственный речной фасад — узнаваемый и впечатляющий, что безусловно достойно войти в учебники по истории.
Это важная, но одновременно очень трудоемкая и долгая работа, которая требует серьезных финансовых вложений, терпения, последовательности реализации. Главное — сейчас не ослаблять усилия, не сбавлять темпы реализации программы и довести ее до логического завершения.
Развитие промзоны
Как вы думаете, в чём заключается привлекательность бывших промзон и индустриальных объектов для создания современных и стильных городских пространств?
Если говорить о привлекательности промзон с точки зрения жилой и многофункциональной застройки, то стоит отметить транспортную доступность и инженерную обеспеченность. Такие локации обычно тесно интегрированы в городскую ткань, удобно подключены к важным инфраструктурным узлам и линиям, хорошо обеспечены мощностями.
Поэтому бывшие промышленные территории очень интересны девелоперам — они предоставляют огромные возможности по реализации масштабных проектов, интересных концепций и к тому же потенциально крайне востребованы у покупателей. Разумеется, есть в данном формате и свои сложные моменты в виде необходимости рекультивации земель и освобождения окружения от ненужной и неэстетичной застройки. Но в любом случае потенциальная выгода и результат легко перекрывают все возможные издержки.
Сотрудничество застройщиков и архитекторов
На ваш взгляд, как архитектура влияет на разнообразие функциональных сценариев для жителей современных ЖК?
В процессе формирования архитектурной концепции и идеологии создается функциональная программа, обеспечивающая вариативность сценариев проживания и рекреации.
Задумывая свой продукт, девелоперы также обращают внимание на то, что именно будет давать данный кейс городу и покупателям, ведь от этого во многом зависит успех финансовой модели и репутация.
Командная работа застройщика и архитектора позволяет не только понять, как в полном объеме реализовать все заданные функции, но и сделать что-то, выходящее за рамки изначального плана. Анализируя подобные инициативы, архитекторы стремятся выжать максимум из проекта с точки зрения комфорта будущих жителей и бизнес-интересов заказчика.
Сергей, насколько важна рабочая синергия архитектора и девелопера для качественной реализации проекта?
По-настоящему крутой проект получается тогда, когда сотрудничество застройщика и архитектора складывается не в канцелярском формате: заказчик — деньги, подрядчик — ресурс, а если оба участника процесса становятся полезными и инициативными партнерами. Они подстегивают друг друга, мотивируют, активно предлагают, рассматривают идеи и гипотезы, отбрасывают лишнее, добирают необходимое. Когда критика ведется в конструктивном формате, есть взаимное уважение к компетенциям и знаниям, имеет место постоянный обмен информацией, тогда креативность и эффективность повышаются на порядок.
Это и есть тот самый проектно-ориентированный подход, когда основной приоритет на время реализации кейса — не статус в контракте, громкость имени или номинальный авторитет, а курс на создание лучшего продукта.
Вектор и цели развития архитектуры комфорта и среды
Как считаете, какие тенденции в проектировании жилых пространств будут актуальны в ближайшее время?
Индустрия держит курс на мультифункциональность, гибридные концепции, поиск новых сочетаний типологий, стилевых решений. Мы точно увидим больше экспериментов с функциями для горожан, ряд из которых станут стандартом для рынка.
Фокус будет направлен на изучение повседневной жизни резидентов, того, как они работают, отдыхают. В результате трансформируется сам подход к проектированию, сместив акценты с голых цифр по объемам квадратных метров на то, сколько сценариев в них заложено. Все это позволит совершить качественный скачок в подходах к реализации любых объектов жилой недвижимости вне зависимости от их класса.
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