Москва-Сити: молодой символ современной архитектуры и успеха в столице
Деловой центр города, как называют район Москва-Сити, — один из самых молодых и динамично развивающихся районов, который вырос на левом берегу Москвы-реки в XXI веке. Все, что нужно знать, если вы планируете жить здесь, — рассказываем в этой статье.
История района
История района Москва-Сити насчитывает всего три десятка лет. В начале 90-х годов прошлого века в столице решили создать собственный международный деловой центр — по аналогу с парижским и лондонским. План развития территорий неподалеку от Международного выставочного центра, разработанный мастерской «Моспроекта-2» под руководством известного архитектора Бориса Тхора, был одобрен властями города в 1991 году. В итоге бывшее «кладбище» промышленных объектов, которое раньше было на месте района, стало местом сосредоточения деловой жизни столицы.
Всего за 25 лет территория с бывшей каменоломней превратилась в визитную карточку Москвы с офисными башнями, министерствами, жилыми высотками и модным торговым центром «Афимолл».
Для удобства большая часть небоскрёбов соединена между собой сложной системой подземных переходов, чтобы жильцы могли комфортно дойти до соседней башни на важную встречу, минуя дождь и снег на улице. А по пути – ещё могли взять с собой стакан латте в кофейне или букет цветов.
И все же история создания сложилась не так, как предполагалось изначально: в ходе реализации в проект был внесен ряд изменений. Вместо комплекса небоскребов с высотностью, нарастающей по спирали, с парком отдыха и аквапарком, появился уникальный футуристический центр, увенчанный самым высоким небоскребом в Европе — башней «Федерация».
Так и не реализованы проекты: комплекс «Миракс-сад», триумфальная арка, парламентский центр, башня «Россия» в виде колокольни.
Расположение
ММДЦ не является отдельным районом столицы, входит в состав Краснопресненского района в ЦАО.
Инфраструктура
Территория Сити входит в границы Пресненского района столицы и включает все, что нужно для удобной и комфортной жизни: развитый общественный транспорт, подземные паркинги, крупный торговый центр, фитнес-центры, уютный парк для прогулок, рестораны, школы, детские сады и многое другое. Все необходимое для жизни есть непосредственно и на территории самого ММДЦ.
Раньше район был неудобен с точки зрения транспорта: одна-единственная ветка метро не справлялась с огромным трафиком.
Сегодня же локация вошла в маршрут БКЛ, которая сильно разгрузила радиальные линии. Ещё достроили проспект Багратиона, который упростил выезд в сторону Рублёвского шоссе. Пробок стало меньше, а красивых квартир и апартаментов больше.
Поблизости есть несколько станций метро: «Деловой центр», «Международная», чуть подальше «Кутузовская» и «Шелепиха».
Рядом находятся Третье транспортное кольцо, Кутузовский проспект, набережные Тараса Шевченко и Краснопресненская. Поэтому относительно быстро и без проблем можно оказаться в любой точке города.
Интересные места
Пресненский район предлагает широкий выбор мест, где можно провести время интересно, красиво и со вкусом. Их можно найти и в Сити, даже не покидая Делового центра. Расскажем о некоторых из них.
Где погулять
Парк «Красная Пресня»
Небольшой и очень уютный зеленый парк неподалеку от Международного выставочного центра, где всегда можно хорошо провести время. Это отличное место для прогулок и отдыха с детьми. Для любителей велопрогулок тут есть велодорожки.
Мост «Багратион»
Торгово-пешеходный мост, построенный по проекту Бориса Тхора из стекла и бетона и названный в честь великого русского полководца, относится к комплексу «Москва-Сити». Попав на мост, несложно будет найти отличное место на фоне башен для фото.
Комплекс «Москва-Сити»
Красивые места в Москва-Сити — на каждом шагу. Башня «Эволюция», которая имеет форму ДНК; золотая башня «Меркурий-Сити», многофункциональный комплекс «IQ-квартал» — каждым зданием здесь можно любоваться часами. Сегодня комплекс включает 22 небоскреба, в которых находятся апартаменты, офисы, рестораны, зоны отдыха.
Можно подняться на смотровую площадку «Панорама 360» на 89-м этаже башни «Федерация», занесенной в Книгу рекордов России как самая высокая в стране.
Пару лет назад недалеко от входа на станцию метро «Выставочная» была создана новая площадь, которую планируют сделать популярным местом для проведения культурно-развлекательных мероприятий.
Где культурно отдохнуть
Концертный зал РАМ имени Гнесиных
Создание площадки началось еще в 1937 году, но было заморожено. Свои двери она открыла только в ноябре 1958 года. Концертный зал стал основной сценой для студентов и преподавателей учреждения. Репертуар Академии Гнесиных включает концерты, оперы, постановки. Зрителям доступны тематические абонементы, просветительские лекции и мастер-классы от преподавателей академии.
Экспоцентр
Международный выставочный центр находится в шаговой доступности от комплекса «Москва-Сити». Это — главное место проведения международных выставок в городе: только в прошлом году здесь их прошло 80, а участие в них приняло 18,5 тысячи компаний.
Торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити»
Один из самых больших торговых центров столицы расположен на площади более чем в 283 кв. м и предлагает посетителям более 400 магазинов, а также кафе, рестораны, спортивные клубы, кинотеатр.
Где вкусно поесть
Myth
Ресторан-клуб на 90-м этаже башни «Федерация». Меню лаконичное, европейская кухня.
Ruski
Панорамный ресторан в Сити на 85-м этаже небоскреба «Око», самый высокий ресторан в Европе. Оформление ресторана — современная роскошь с натуральными материалами в отделке и спокойной цветовой палитрой. Меню — авторское переосмысление наследий русской гастрономической культуры.
Azur by Erdal
Мясной панорамный ресторан премиум-класса на 1-м этаже Neva Towers. Здесь готовят мясо в разных вариациях, а также есть полноценное меню с морепродуктами.
Аристократ Сити
Ресторан находится на мосту Багратион, откуда открывается потрясающий вид на город и Москву-реку. Основа меню — европейские и азиатские блюда из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов.
Образование
Близость к центру предоставляет жителям района широкий выбор образовательных учреждений. Вот некоторые из них.
Детские сады
- Частные: «Дискавери», «Горница-узорница», «Smile fish», «Бэби-клуб»;
- Государственные: детский сад при школе №2055, детский сад при школе №56.
Школы
- Частные: «Смарт Скул», «Виктория», «Lanchman school»;
- Государственные: «Романовская школа», школа №2055, школа №1241, школа №2030.
Почему стоит жить в районе Москва-Сити
Москва-Сити — главный деловой центр столицы, где кипит жизнь. При этом Сити органично совмещает в себе все, что нужно для комфортной жизни. Например, спортивные залы, магазины или рестораны, которые могут располагаться прямо в башне, в которой вы живете.
Жилые башни напоминают собой вертикальные города с большим набором удобств, сервисов и коммерческих помещений. Такие комплексы закрывают базовые потребности жильцов и даже больше, чтобы они жили в полном комфорте.
У жителей Сити есть свое мобильное приложение, в котором можно заказать на дом что угодно: от продуктов до личного помощника.
Если вы любите урбанизм, цените удобство расположения, хотите иметь возможность закрывать все потребности не выходя из дома или в шаговой доступности, то вам стоит присмотреться к этому району.
Близость Сити к интересным историческим объектам, центру столицы, наличие развитой инфраструктуры, включая рестораны, фитнес-центры и планы по дальнейшему развитию, — все это повод отдать предпочтение Сити для жизни.
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