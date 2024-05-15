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Недвижимость
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ЖК на месте промзон: как в Москве развивают территории бывших заводов

Дата публикации: 15 мая 2024
ЖК на месте промзон: как в Москве развивают территории бывших заводов
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За промышленные зоны власти Москвы активно взялись больше 10 лет назад. С 2013 года на месте заброшенных предприятий построили как минимум 40 млн «квадратов» недвижимости — как жилой, так и нежилой. Рассказываем о наиболее крупных ЖК, которые появились на таких территориях.

Жилой комплекс «Символ»

На месте этого ЖК в районе Лефортово стоял металлургический завод «Серп и Молот», но теперь о нем напоминает разве что одноименная железнодорожная станция. В 1883 году французский предприниматель основал здесь Товарищество Московского металлического завода. В 1918 году его национализировали, а в 1922-м переименовали в «Серп и Молот».

Завод выплавлял чугун, сталь и металлопрокат. Из этой стали, например, изготовлены скульптура «Рабочий и колхозница» и элементы колонн на станции метро «Маяковская». В советское время на предприятии производили трубы, изделия из стали, проволоку и металлические листы.

Оно активно развивалось и стало одним из крупнейших промышленных предприятий Москвы. Но в 90-е годы спрос на продукцию резко упал, стали закрываться цеха, и в 2011 году завод окончательно закрылся. Так в Лефортово образовалась промзона площадью около 60 гектаров.

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

С 2015 года на ее месте строят ЖК «Символ». Дома в 13-29 этажей занимают огромную территорию — по проекту, их 26. Некоторые корпуса комплекса еще строят — сдать последние планируется в 2025 году.

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ЖК «Символ»

Здания легко узнаваемы благодаря необычному дизайну: многие из них имеют пластичные формы, подчеркнутые гнутыми композитными панелями на фасадах. Внутри они обустроены в том же бионическом стиле. Из окон квартир открываются виды на город и на собственный парк «Зеленая река», который частично уже построили.

Кроме этого, тут будет несколько школ, детские сады, поликлиника, офисы и другие объекты.

Жилой комплекс «Зиларт»

Территория бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» занимает примерно 40% Даниловского района Москвы. Около 100 лет здесь работал автомобильный завод имени Лихачева. Его основали в 1916 году в рамках правительственной программы по созданию в России автомобильной промышленности.

В разные годы существования завода на нем ремонтировали автомобильную технику, выпускали двигатели для первых советских танков, грузовики, легковые автомобили, автобусы, лимузины для советской элиты, холодильники и даже велосипеды.

Территория предприятия постоянно расширялась и застраивалась, причем не только производственными цехами. При заводе, например, действовали учебные заведения. А рядом с ним строились жилые дома для работников, фабрики-кухни, медицинские, образовательные, культурные учреждения и детсады.

С 90-х завод начал деградировать, объем выпускаемых автомобилей значительно уменьшился. Кроме этого, у него накопились миллиарды рублей долгов, существенную часть производственных площадей перестали использовать, а некоторые объекты на территории и вовсе были разрушены.

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Промзона «ЗИЛ», фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

В конце 2012 года власти Москвы решили превратить промзону в городской район с жилыми домами. В ее северной части площадью 146,7 гектара возводят ЖК «Зиларт». Он займет 65 гектаров территории. Дома комплекса построены по авторскому проекту — над их дизайном работали ведущие российские архитектурные компании.

Здесь можно увидеть, например, дом с алюминиевым фасадом, который, по задумке, должен переливаться на солнце, как бриллиант; здание с 22-метровой золотой аркой и дом с зайцами на фасадах.

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ЖК «Зиларт»

Вдоль квартала тянется зеленая набережная Марка Шагала, которая является неким связующим звеном с остальной частью города. С другой стороны комплекса построен парк «Тюфелева роща» — именно там можно увидеть такой необычный элемент, как голубая лагуна.

«Зиларт» — это «город в городе», который отличается от Москвы более спокойным ритмом, находясь как бы в центре потока, но не сливаясь с ним. На территории ЖК открыта одна из самых больших школ в России, а также детский сад. Всего же проектом предусмотрено две школы и девять детсадов.

Жилой комплекс «Ривер Парк»

Бывшая промзона «Нагатинский затон» представляет собой прямоугольный участок, растянувшийся вдоль одноименной заводи на Москве-реке. Ее площадь — почти 33,5 гектаров. С 1945-го по 2014 год здесь находился «Московский судоремонтный и судостроительный завод».

На предприятии в основном строили суда, механизмы для них, ремонтировали самоходный флот. За время существования завода на нем создали более 1,8 тыс. судов: это были и пассажирские, и грузовые теплоходы, и речные буксиры-толкачи.

Со временем рядом с предприятием даже появились рабочий поселок и несколько учебных заведений, которые потом объединили в Московскую государственную академию водного транспорта. В начале нулевых завод занялся строительством экспедиционных судов и моторных яхт.

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Однако позже завод попал в программу реновации промзон: московские власти решили перенести его в другое место, сохранив производство. В комплексе градостроительной политики и строительства столицы объяснили такой шаг тем, что промышленность в городе «утяжеляет» соседние районы, создает сложности в транспортной логистике и влияет на окружающую среду.

Так, производственные мощности перебазировали на «Верфь братьев Нобель», расположенную в Рыбинске, а на месте завода строят жилой квартал «Ривер Парк» площадью 29 га. Предполагается, что дома, а их будет 19, займут только треть этой территории, остальное — общественные зоны. Последние корпуса застройщик планирует сдать в 2025 году.

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ЖК «Ривер Парк»

Дома «Ривер Парка» привлекают внимание своей геометрией, большими окнами и каскадами террас. Дворы — закрытые и приподнятые над уровнем земли. У жителей комплекса есть своя прогулочная набережная с местами для отдыха и велосипедными дорожками, подземный и наземный паркинги, детский сад и школа. В проекте также есть собственный пляж, зоны для тренировок и яхт-клуб River Port.

Район, в котором расположен ЖК, довольно тихий и зеленый. Добираться сюда удобно как на машине, так и на метро. Ближайшая станция — «Нагатинский Затон» — примерно в 10 минутах ходьбы. Доехать до центра города на автомобиле можно за 25 минут.

ЖК «Мещерский лес»

Некогда на площади 34,4 гектара в Солнцево располагался Домостроительный комбинат №3 (ДСК-3), созданный в 1964 году на базе Востряковского завода железобетонных конструкций. Компания успешно занималась изготовлением панельных многоэтажных домов.

В 2005 году предприятие вошло в состав группы компаний «ПИК», а в 2013-м его объединили с другим комбинатом — №2 (тоже принадлежит ГК с 2001 года). Спустя два года власти Москвы согласились реорганизовать площадки завода за счет инвестора. А само производство перенесли на территорию ДСК-2.

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Жилой комплекс «Мещерский лес» здесь уже построили. Он состоит из 17 корпусов по 22-26 этажей — последние сдали еще в 2022 году. На первых этажах расположены кафе, магазины, салоны красоты и другие объекты. Возле домов есть как закрытые дворы-парки, так и открытые пространства с игровыми площадками и для отдыха. А вот машин во дворах нет — для них предусмотрены паркинги.

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ЖК «Мещерский лес»

Стороны домов контрастируют между собой: с одной из них проходит шоссе, с другой — пешеходный бульвар, засаженный зеленью. Те, кому нужно больше деревьев, могут выбрать для прогулки Мещерский лес, который находится вблизи ЖК.

ЖК «Береговой» и «Мой адрес на Береговом»

По сравнению с другими проектами застройка бывшей промзоны «Филевский Парк» самая молодая. ЖК «Береговой» и «Мой адрес на Береговом» тут начали возводить в 2017-м и 2018 году. Ранее на этой площадке действовал Московский завод железобетонных изделий и труб. Он появился в 1956 году на базе двух промышленных предприятий, которые производили бетон и изделия из железобетона.

Компания выпускала различные конструкции и железобетонные изделия для строительства зданий и инженерных сооружений. В начале 2000-х завод приостановил деятельность, а его территория пришла в ненадлежащее состояние. При этом прибрежный участок тоже никак не использовался и пришел в запустение. И в 2016 году власти утвердили проект реорганизации промзоны.

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Дома в этих комплексах уже достроили и сдали, но вокруг них пока благоустроено не все пространство. Плюс ко всему на территории возводят еще несколько зданий. Когда все работы завершатся, эти кварталы органично впишутся в атмосферу центра города.

ЖК расположены на берегу Москвы-реки — из окон квартир открывается вид на воду и небоскребы, в том числе комплекса Москва-Сити. Часть прибрежной территории уже благоустроили и открыли в 2023 году. По ней можно как прогуляться пешком, так и прокатиться на велосипеде.

Слева от «Берегового» строят ЖК «Береговой-2» из трех корпусов, ни один из них пока не сдали.

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Это лишь малая часть проектов, которые развивают на месте промышленных зон в столице. Если посмотреть карту строек, таких можно насчитать 37. Они занимают около 18,8 тыс. гектаров, это более 17% территории старой Москвы.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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