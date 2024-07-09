Где купить квартиру в Москве
- Сколько стоит квартира в Москве
- В каком округе Москвы купить квартиру
- Центральный округ (ЦАО): столица столицы
- Северный округ (САО): кони, реки и дворец
- Северо-Восточный округ (СВАО): колыбель российского телевидения и достижения страны Советов
- Восточный округ (ВАО): знаменитые парки и вечные пробки
- Юго-Восточный округ (ЮВАО): территория промзон и фонтанов
- Южный округ (ЮАО): самый населенный и самый застраиваемый
- Юго-Западный округ (ЮЗАО): самый умный в Москве
- Западный округ (ЗАО): наследие советской элиты
- Северо-Западный округ (СЗАО): оптимальное соотношение цены и качества
- Зеленоградский округ (ЗелАО): Кремниевая долина по-русски
- Новомосковский округ (НАО): самый перспективный
- Троицкий округ (ТАО): еще Москва и почти Калуга
Москва — центр притяжения для всей России. Сюда едут работать, учиться, развлекаться, гулять, смотреть, восхищаться. Жить здесь — мечта многих, вспомним Ломоносова и его трехнедельный пеший путь в столицу.
Купить квартиру в Москве — дорого, но, если такая возможность появилась, первый вопрос будет — где?
Стоимость квартир зависит от района, типа дома (новостройка или вторичка), качества ремонта квартиры, инфраструктуры. Далеко не всех привлекает низкая стоимость строящихся жилых кварталов в отдаленных районах столицы: семьям с детьми нужно больше школ или близость института, работающей молодежи — самый короткий маршрут до работы, пенсионерам — поликлиника и парк рядом с местом проживания. Разбираемся вместе, как выбрать подходящее жилье в Москве.
Сколько стоит квартира в Москве
По понятным причинам, московская недвижимость — самая дорогая в России.
Согласно «Обзору рынка» от Домклик средняя стоимость квадратного метра в московской новостройке — 396 509 рублей, во вторичке — 309 091 рубль (данные предоставлены за последние 30 дней с момента публикации).
Следить за изменениями цен на жилье в России можно онлайн в проекте «Обзор рынка». Информация обновляется ежедневно.
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В каком округе Москвы купить квартиру
Административно Москва разделена на 12 округов. В границы старой Москвы входят Центральный, Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный и Северо-Западный округа.
Плюс 3 округа «столичного Подмосковья», полностью находящиеся за пределами МКАДа: Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский.
Центральный округ (ЦАО): столица столицы
Все дороги ведут в Кремль, а значит — в центр. Купить квартиру в месте, где количество знаменитых достопримечательностей на один квадратный километр зашкаливает — мечта. Потрясающие архитектурные подвиги, главные театры и музеи, лучшие рестораны и бары, самые элитные магазины, добраться до которых можно пешком практически из любой точки округа — здесь наше все.
В состав ЦАО входит 10 районов: Арбат — самый маленький, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский — самый крупный, Таганский, Тверской, Хамовники и Якиманка.
Транспорт
Главные магистрали округа: Садовое и Бульварное кольца, Новый Арбат, Тверская улица и Проспект Мира.
В центре отличная транспортная система, самая большая в столице концентрация станций метро, но это не спасает ЦАО от вечных пробок, ужасной загазованности и критической нехватки парковочных мест. В центре находится и большинство столичных вокзалов. В Красносельском сразу три: Площадь трех вокзалов — настоящая городская достопримечательность.
Экология
Активных промышленных зон в ЦАО почти нет. Если даже из спальных районов промзоны вывозят за МКАД, то что говорить про элитный центр. Те, что есть, преобразуют в лофтовые премиальные бизнес-центры и арт-пространства. Горстка работающих не особо влияет на экологию.
В ЦАО Москва может и златоглавая, но точно не зеленая — с экологией здесь на троечку. Захватить дыхание тут может не только от красоты, но и от простой нехватки свежего воздуха. Все живописные ландшафты сосредоточились на окраинах. В центре зеленые зоны есть — прекрасные, но маленькие. Они не справляются с такой транспортной и человеческой загруженностью.
Самые главные природные точки ЦАО: Гоголевский бульвар на Арбате; Бауманский сад и Чистые пруды в Басманном; Сретенский бульвар в Красносельском; Патриаршие пруды и парк Красная Пресня в Пресненском; Александровский парк, Тайницкий сад, парк Зарядье и сад Эрмитаж в Тверском; парк Горького и Нескучный сад в Якиманке. И рекордсмен по зеленым территориям — Мещанский район: Рождественский бульвар и сквер на Цветном бульваре, Екатерининский парк, часть Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
Инфраструктура
Инфраструктура округа, как и полагается для лица столицы — на высшем уровне. Самая развитая — в центре центра — Тверском районе. Поликлиник, больниц, престижных школ — в избытке. Деловая жизнь тоже преимущественно сосредоточена здесь. Особенно это касается Пресненского района, где расположены «город в городе» Москва-Сити и Дом международной торговли.
Есть тут и выдающиеся спортивные объекты: спорткомплекс «Олимпийский» в Мещанском и «Лужники» в Хамовниках.
Проблема, которую отмечают многие — в Центральном округе мало доступных магазинов среднего сегмента. То есть, до какого-нибудь недорогого продуктового волне возможно придется ехать на такси — так себе экономия.
Жилой фонд ЦАО, как восточный базар — очень пестрый, а застройка — плотная. На одной улице спокойно могут соседствовать дома дореволюционной постройки, реконструированные особняки, элитные сталинки и современные ЖК. Много старых домов, требующих основательного ремонта. Земля здесь дорогая, новостройки соответственно — тоже, в основном премиум- и элит-класса.
Самым престижными местами для покупки жилья считаются пафосные Патриаршие и Хамовники — район, где сосредоточена почти четверть всех элитных новостроек Москвы.
Хотя недвижимость здесь самая разная, общий знаменатель — все очень дорого.
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Северный округ (САО): кони, реки и дворец
Северный округ начинается от Белорусского вокзала и тянется вверх до самого МКАДа.
САО разделен на 16 районов, большая часть из которых современные, благоустроенные «спальники»: Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное и Западное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Коптевский, Левобережный, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Ховрино, Хорошевский, и стоящий особняком, окруженный со всех сторон Московской областью Молжаниновский район, на территории которого находится самый крупный аэропорт города — Шереметьево.
Транспорт
Главные дороги округа — Ленинградское, Волоколамское и Дмитровское шоссе.
С транспортной ситуацией в Северном округе все более-менее: работает более 20 станций метро, есть станции МЦК. Но вечный коллапс на Ленинградском шоссе — постоянная головная боль автомобилистов.
В Левобережном находится недавно реконструированный Северный речной вокзал — очень уютное и живописное место для прогулок. Отсюда можно уплыть на круизном лайнере в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и другие города России.
Экология
Экология округа — палка о двух концах. С одной стороны, здесь достаточно зеленых природных зон, практически в каждом районе есть благоустроенные парки и скверы. С другой — вечно стоящая Ленинградка и вредные промзоны ежедневно наносят вред экологии округа.
Самые обширные зеленые территории САО: комплекс Петровского парка и Петровского путевого дворца в районе Аэропорт; Тимирязевский парк в одноименном районе; парк Дружбы в Левобережном; часть Химинского лесопарка и Грачевский парк в Ховрино.
Инфраструктура
На севере все в порядке с инфраструктурой — в каждом районе хватает школ, поликлиник, магазинов. На Ходынском поле находится самый большой торгово-развлекательный комплекс Европы «Авиапарк». В округе много крупных мест для занятий спортом: арена «ЦСКА», спортивный комплекс «Динамо», дворец спорта «Мегаспорт» и, конечно, знаменитый Центральный ипподром — первый в России.
В рейтинге престижных районов для покупки жилья лидируют Беговой, Хорошевский, Аэропорт и Сокол — все они близки к центру, с отличной транспортной организацией и с рядами статусных сталинок и новостроек бизнес- и премиум-класса. Отдаленные спальные районы в основном застроены типичными брежневками и современными новостройками.
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Северо-Восточный округ (СВАО): колыбель российского телевидения и достижения страны Советов
Условно он ограничен Дмитровским и Ярославским шоссе, переходящим в Проспект Мира на пути к центру. На севере округ заканчивается МКАДом, на юге практически дублирует линию Третьего транспортного кольца. За МКАД выходит только один район — Северный.
СВАО разделен на 17 районов: Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, Бутырский, Лианозово, Лосиноостровский, Марфино, Марьина Роща, Останкинский, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Северное и Южное Медведково, Ярославский и замкадный Северный.
Транспорт
Главные магистрали округа — Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, Проспект Мира.
В Северо-Западном округе много станций метро, действует единственная в Москве линия монорельсовой дороги — от метро «Тимирязевская» до улицы Сергея Эйзенштейна на ВДНХ. С автовокзала недалеко от ВДНХ можно уехать в города ближайшего Подмосковья северо-западного направления. Пробки есть, пробок много — но где в Москве их нет. Округ не входит в «антилидеры» Москвы по загруженности дорог.
Экология
В СВАО достаточно развита промышленность. Но нельзя сказать, что это наносит большой урон экологии. Благополучное воздействие на экологию также оказывает соседство с огромным природным комплексом «Лосиный остров».
Практически треть территории округа — это зеленые зоны: Гончаровский парк в Бутырском; Лиаонозовский парк и сквер усадьбы Алтуфьево в Лианозово; Джамагаровский пруд в Лосиноостровском; огромная территория ВДНХ, крупнейший в Европе Ботанический сад РАН и Останкинский парк в Останкинском; усадьба Свиблово в одноименном районе; парк «Долгие пруды» и природный заказник «Северный» в одноименном районе; Лианозовский питомник в Бибирево.
Инфраструктура
С инфраструктурой в округе все в порядке — объекты распределены равномерно и с избытком. 11 из 17 районов СВАО изначально проектировались как спальные. Они быстро и грамотно строились сразу вместе с инфраструктурой — так что с детскими садами, школами и поликлиниками в округе проблем нет.
Главный «достопримечательный» район СВАО — безусловно, Останкинский. Именно здесь находится всемирно известная Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) с восхитительными павильонами, красивыми фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» и одним из символов страны Советов — монументальной скульптурой «Рабочий и колхозница». Тут же возвышается «игла» Останкинской телебашни, входящая в тройку самых высоких сооружений Европы, и располагается музейно- мемориальный комплекс «Аллея космонавтов».
На территории района Ростокино над долиной реки Яуза растянулась бывшая часть Мытищинско-Московского водопровода — Ростокинский акведук или Миллионный мост — считается, что Екатерина II выделила на его строительство ровно миллион рублей. Сейчас это очень красивый и атмосферный пешеходный мост.
Выбор жилья в СВАО — на любой вкус: от эконом-сегмента до элитных новостроек и добротных сталинок. В спальных районах много повидавших виды хрущевок и панелек, но многие из них включены в программу реновации.
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Восточный округ (ВАО): знаменитые парки и вечные пробки
В состав округа входит 16 районов: Богородское, Вешняки, Измайлово, Северное и Восточное Измайлово, Восточный, Ивановское, Гольяново, Косино-Ухтомский, Метрогородок — крупнейший по площади район Москвы, Новокосино, Новогиреево, Перово, Преображенское, Соколиная гора и Сокольники.
Транспорт
Основные магистрали округа — Щелковское шоссе и Шоссе Энтузиастов.
С метро в округе все в порядке — своей станции нет только у Ивановского. В Гольяново находится недавно реконструированный, огромный и современный Московский центральный автовокзал. Вечные пробки и загазованность воздуха — привычные спутники жителей ВАО. «Щелковское и Энтузиастов стоят» — не исключение, а ежедневная реальность. Вообще по уровню пробок округ уверенно занимает «топовые» позиции в соответствующим рейтинге.
Экология
Экологическая ситуация востока неоднозначна. С одной стороны, это один из самых зеленых округов Москвы — здесь сконцентрирована чуть ли не половина всех зеленых массивов столицы. С другой стороны, большое количество промышленных предприятий, вечные пробки и загазованность — огромная проблема для экологии округа.
В каждом районе есть свои парки и скверы для прогулок. Самые известные: часть национального парка «Лосиный остров», занимающая значительную часть районов Гольяново и Метрогородок; Терлецкий лесопарк в Ивановском; природно-исторический парк Косинский с уникальными озерами ледникового происхождения в Косино-Ухтомском; огромный Измайловский лесопарк, занимающий большую часть района Измайлово; знаменитый парк «Сокольники» в одноименном районе — самом экологически чистом на востоке столицы; Кусковский лесопарк в Вешняках.
Инфраструктура
Инфраструктура на среднем уровне — где-то пусто, где-то густо. Но в общем практически во всех районах ВАО достаточно школ, больниц, детских садов, доступных магазинов. Любителям спорта тоже есть, где разгуляться — в округе много спортивных сооружений: стадионы «Локомотив», «Луч», «Крылья Советов», «Олимп», «Авангард», «Спартаковец», Дворец спорта в Сокольниках.
Помимо «зеленых» достопримечательностей можно выделить «Кремль в Измайлово» — масштабный новодельный культурно-развлекательный комплекс, возведенный по образцам русского зодчества на территории усадьбы «Измайлово». Отношение к нему неоднозначное: одни считают, что он способствует возрождению и популяризации русской культуры, другие видят его помпезным, безвкусным и лубочным. Но народу здесь много всегда — факт.
Центры притяжения для жаждущих эстетики — архитектурно-художественный ансамбль «Кусково» в Вешняках и старинная усадьба Измайлово в одноименном районе.
Жилой фонд Восточного округа достаточно старый. По большей части это «привет» из советского прошлого — панельки и хрущевки, а также новостройки родом из 2000-х. Но в рамках программы реновации строятся новые дома, а старые сносят.
Выбрать квартиру в Восточном административном округе
Юго-Восточный округ (ЮВАО): территория промзон и фонтанов
Юго-Восточный стабильно возглавляет рейтинги самых неблагоприятных и непрестижных для жизни округов. Изначально он застраивался как промышленный, таким и остался — округом спальных районов с квадратными километрами промзон.
Административно округ разделен на 12 районов: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино — самый большой по населению район Москвы (в Марьино бы спокойно разместилось, например, все население Таганрога), Некрасовка, Нижегородский, крупнейший район округа Печатники, Рязанский, Текстильщики и Южнопортовый.
Транспорт
Основные магистрали округа — Волгоградский и Рязанский проспекты, Шоссе Энтузиастов.
С транспортом в ЮВАО — на среднем уровне. Метро есть почти во всех районах, в маленьком Южнопортовом и вовсе четыре станции на район. Обделена лишь многострадальная Капотня. В Печатниках также находится московский Южный порт.
Экология
Промзон в округе с избытком. Преобладающие отрасли — нефтеперерабатывающая и химическая, что очень негативно влияет на экологию. Ситуацию усугубляет и неблагоприятная роза ветров — мало того, что округ кишит вредными предприятиями, так и загрязненный воздух со всей Москвы слетается именно сюда.
Спасают юго-восток территория Кузьминского лесопарка в Кузьминках; парк усадьбы Люблино в одноименном районе; Жулебинский заказник в Выхино-Жулебино; парк им. 850-летия Москвы и Братиславский парк в Марьино; Лефортовский парк с Екатерининским дворцом в Лефортово.
Опаснее всего считается жизнь в Капотне, которая давно стала именем нарицательным для обозначения самого неблагополучного района Москвы: плохой жилой фонд, нет метро, нефтеперерабатывающий завод, оказывающий влияние на весь округ. Чуть получше с экологией дела обстоят в Некрасовке, выросшей на месте бывших полей аэрации, и в Нижегородском, большая часть которого занята промзоной.
Своеобразная гордость округа — обилие фонтанов. Во дворах, на площадях — в общей сложности их тут около 220.
Инфраструктура
Образование, здравоохранение и торговля здесь вполне приемлемы — школ, детских садов, поликлиник и магазинов достаточно. Инфраструктурно лучше всего развиты спальные районы Выхино-Жулебино, Кузьминки, Марьино, Рязанский район, Текстильщики.
Жилой фонд в основном старый: хрущевки, панельки, высотки начала 2000-х. Исключение — Некрасовка — самый быстрорастущий район с новостройками эконом-класса и сталинки в Лефортово — одном из старейших районов Москвы.
Выбрать квартиру в Юго-Восточном административном округе
Южный округ (ЮАО): самый населенный и самый застраиваемый
Южный — спально-промышленный округ. По сути — это такая точка перехода от проблемного юго-востока к престижному западу столицы.
Южный округ берет свое начало практически от Садового кольца и спускается вниз по Москве до южной границы МКАДа.
В ЮАО 16 районов, все они находятся в пределах МКАДа. 14 из них, за исключением Донского и Даниловского, можно считать полноценными «спальниками»: Западное и Южное Бирюлево, Братеево, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Орехово-Борисово Северное и Южное, Царицыно, Северное, Южное и Центральное Чертаново.
Транспорт
Основные магистрали округа: Каширское и Варшавское шоссе, проспект Андропова, Ленинский, Нахимовский и Севастопольский проспекты.
С метро проблем нет, свои станции есть во всех районах, кроме Бирюлево. Дороги здесь — одни из самых загруженных в городе. В районе Нагатинского Затона находится Южный речной вокзал.
Экология
Экологическая ситуация здесь меняется от района к району. Жители округа любят проводить время в уникальных Бирюлевском дендропарке и лесопарке в Восточном Бирюлево; Братеевском каскадном парке и Братеевской пойме в Братеево; парке «Садовники» в Нагатино-Садовниках; музее-заповеднике «Коломенское» и Нагатинской пойме в Нагатинском Затоне — самом экологичном районе округа; на Борисовских прудах и в музее-заповеднике «Царицыно» в Северном Орехово-Борисово; части Битцевского лесопарка в Центральном Чертаново; Аннинском лесопарке и Покровском сквере в Центральном Чертаново. Югу Москвы принадлежит около 30% всех водных поверхностей столицы, здесь около 70 водоемов.
Инфраструктура
С инфраструктурой все в порядке — детских садов и школ на юге достаточно, но с чем действительно хорошо, так это со спортивными объектами, больницами и поликлиниками, округ считается самым медицинским в Москве. На территории ЮАО работают крупные рынки «Каширский двор», «Коломенская ярмарка» и «Царицыно».
Достопримечательностей в округе тоже хватает. В Донском районе находится один из старейших и красивых монастырей России — Донской, а также памятник русского архитектурного авангарда — Шуховская башня.
И, безусловно, две главные достопримечательности округа — музей-заповедник «Коломенское» со своими знаменитыми яблоневыми садами, старинными постройками и церквями. И имперский музей-заповедник «Царицыно» с поющим фонтаном, комплексом дворцовых построек и пейзажным парком.
Южный — самый застраиваемый округ столицы. Здесь идет активный вывод промышленных зон за пределы МКАДа. Соответственно, освобождается много территорий, активно осваиваемых застройщиками. Поэтому ближе к своим окраинам юг Москвы пестрит новым жильем всех типов: от эконом- до премиум-сегмента.
Самыми престижными для покупки недвижимости считаются ближайшие к центру районы — Даниловский и Донской, с жилым фондом от крепких сталинок до современных ЖК, а также зеленый и благоустроенный район Братеево. Наименьшим успехом у покупателей пользуются Западное и Восточное Бирюлево.
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Юго-Западный округ (ЮЗАО): самый умный в Москве
Юго-Западный округ начинается за пределами исторической Москвы — от площади Гагарина с памятником легендарному космонавту за границы МКАДа.
Округ разделен на 12 районов: Академический, Гагаринский, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Обручевский, Северное и Южное Бутово, Теплый Стан, родина советских хрущевок — Черемушки, и Ясенево.
Транспорт
Главные магистрали ЮЗАО: Ленинский, Севастопольский и Нахимовский проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзная улица и Симферопольское шоссе.
Юго-Западный — единственный округ Москвы, который почти не может пожаловаться на транспортную загруженность: дорог много, и все они спланированы таким образом, что практически до любой точки столицы отсюда можно доехать несколькими маршрутами. Станций метро достаточно — практически все жители округа могут пешком дойти до станции метро, в замкадном Бутово так и вообще своя линия. Обделенными метрополитеном остались лишь Котловка и Ломоносовский районы.
Экология
За что не возьмись в ЮЗАО — все хорошо, а с экологией по меркам Москвы так вообще прекрасно. Большую часть округа занимают зеленые территории. К тому же удачная роза ветров, отсутствие крупных промзон и то, что округ находится на возвышенности, обеспечивают юго-западу всегда чистый и свежий воздух.
Не курорт, конечно, но для Москвы это настоящая удача. В Теплом Стане с этим лучше всего, здесь находится высшая точка столицы — он максимально «продуваем». Чуть хуже, но не критичная ситуация в районах, приближенных к центру и расположенных у главных автомагистралей: Гагаринском, Академическом и Котловке.
Самые крупные зеленые зоны юго-запада: парк «Два медведя» в Зюзино; Коньковские пруды в Коньково; парк «Сосенки» в Котловке; парк и усадьба Воронцово в Обручевском; парк в пойме Битцы, парки и оранжереи Ботанического сада ВИЛАР в Северном Бутово — одном из самых экологичных районов Москвы; Теплостанский и Троицкий лесопарки в Теплом Стане; часть Бутовского лесопарка и самый большой ландшафтный парк за МКАДом в Южном Бутово; и район Ясенево, со всех сторон опоясанный зеленым кольцом Битцевского леса.
Инфраструктура
Инфраструктура в ЮЗАО на высшем уровне. Больше всего округу повезло с образованием. Раньше тут жила практически вся элита советской, а затем и российской науки. Здесь располагается Российская Академия наук, более 160 НИИ, крупные столичные вузы.
Из достопримечательностей округа стоит выделить Государственный цирк на проспекте Вернадского — крупнейший в мире стационарный цирк, и 22-этажное здание Президиума РАН, в народе прозванное «золотыми мозгами».
Недвижимость здесь всегда была популярна. Жилой фонд — на любой вкус: элитные новостройки в Ломоносовском, сталинки в Гагаринском и Академическом, современные новостройки и уцелевшие панельки в других спальных районах. Развивающееся быстрыми темпами замкадное Южное Бутово негласно признано «образцовым спальным районом XXI века» — здесь в ходу глобальная малоэтажная застройка.
Выбрать квартиру в Юго-Западном административном округе
Западный округ (ЗАО): наследие советской элиты
Западный округ исторически считается одним из самых престижных и респектабельных в Москве — в советское время на Кутузовском проживала практически вся партийная и государственная элита страны. Времена прошли, статус остался.
Округ начинается на правом берегу Москвы-реки и следует за ее изгибами от Воробьевых гор до проспекта Жукова, на западе уходя за МКАД.
Округ разделен на 13 районов: Дорогомилово, Крылатское, раздробленное на пять обособленных частей Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского — самый маленький, Раменки — самый большой, замкадные Солнцево, Внуково и Ново-Переделкино, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково, Филевский парк.
Транспорт
Главные автомагистрали округа: Кутузовский проспект и проспект Вернадского, Рублевское, Можайское, Аминьевское и Мичуринское шоссе.
Дорог много, пробки — почти постоянные. Станций метро достаточно.
Экология
На западе Москвы она отличная. Также его можно назвать самым «флористическим» — в округе очень много цветов: на площадях, во дворах и просто на улицах. Причем такое «цветение» обеспечивается не только администрацией, но и во многом стараниями жителей округа.
Самые крупные, известные и благоустроенные зеленые зоны запада: Большой Очаковский пруд в Очаково-Матвеевском; природный заказник «Долина реки Сетунь», растянувшийся на районы Можайский, Раменки, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское; огромная территория заказника Воробьевы Горы, Ботанический сад МГУ в Раменках; Тропаревский парк, Юго-Западный лесопарк и парк Олимпийской деревни в Тропарево-Никулино; Филевский парк в Фили-Давыдково; природный комплекс парка культуры и отдыха в Филевском парке, который занимает почти половину района; пляжи, часть природно-исторического парка «Москворецкий» и Татаровская пойма в Крылатском; лесные массивы в Кунцево.
Действующих промышленных зон в округе тоже достаточно, и это не лучшим образом влияет на его экологию. Самая большая концентрация предприятий в районах Можайский и Очаково-Матвеевское.
Инфраструктура
По своей инфраструктуре ЗАО очень неоднороден: все самое дорогое, статусное и элитное — это про приближенные к центру районы на Кутузовском проспекте. Дальше обстановка в разы проще и скромней — на западе Москвы как нигде четко прослеживается граница «премиум» и «эконом» жизни.
Это очень спортивный округ: дворец спорта «Крылья Советов» в Можайском, огромный спортивный комплекс в Крылатском — наследник Олимпиады-80. Деловая жизнь кипит здесь также активно — офисы многих крупных компаний расположены в ЗАО, плюс от Дорогомилово рукой подать, точнее реку переплыть до Москвы-Сити, административно относящейся к Пресненскому району ЦАО.
Помимо природных, в округе очень много «рукотворных» достопримечательностей. Самые известные: сталинская высотка здания МГУ, киностудия «Мосфильм» и «посольский городок» в Раменках, усадьбы Нарышкиных и ДК им. Горбунова (знаменитая «Горбушка») в районе Филевский парк. Рекордсмен по «батальным» достопримечательностям — Дорогомиловский район: здесь находятся Центральный музей Великой Отечественной войны, музей «Бородинская битва», Поклонная гора, Триумфальные ворота.
Главная гордость Западного округа — несокрушимые сталинки вдоль Кутузовского проспекта в Дорогомилово. В этих домах, навсегда отмеченных «знаком качества», удобные планировки, высокие потолки, большие окна — стоимость квартир в них до сих пор может легко конкурировать с недвижимостью в самых дорогих районах ЦАО. Больше всего новостроек премиум-, бизнес- и элит-класса сконцентрировано именно на западе Москвы.
Выбрать квартиру в Западном административном округе
Северо-Западный округ (СЗАО): оптимальное соотношение цены и качества
Это непромышленный, тихий, спокойный и зеленый округ Москвы.
Северо-запад разделен на 8 районов: экспериментальное замкадное Куркино и Митино, Покровское-Стрешнево, Строгино, Хорошево-Мневники, Щукино, Северное и Южное Тушино.
Транспорт
Главные автомагистрали округа: МКАД, Волоколамское, Пятницкое, Звенигородское и Строгинское шоссе.
С транспортной доступностью в округе не все так просто. Главные магистрали города сюда практически не доходят, очень часто округ «стоит».
Экология
Северо-запад для Москвы, что Карелия для России — территория лесных массивов и водоемов, они занимают почти половину СЗАО. Самые известные зеленые точки на карте округа: долина реки Сходни в Куркино — за холмистый ландшафт Куркино прозвали «Швейцарией за МКАДом»; Новогорский и Митинский лесопарки и ландшафтный парк «Митино» в одноименном районе; природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево» в одноименном районе; Химкинское водохранилище и Алешкинский лесопарк в Северном Тушино; Строгинская пойма, природно-исторический парк «Москворецкий» и Рублевский лес в Строгино; Серебряный бор в Хорошево-Мневниках; Щукинский парк и Всехсвятская роща в Щукино; усадьба Братцево, Сходненская чаша и природно-исторический парк «Тушино» в одноименном районе.
Инфраструктура
Уровень инфраструктуры северо-запада — средний. Вроде школ, больниц, детских садов хватает, а вроде могло бы быть и побольше.
Недвижимость здесь представлена самая разная: коттеджи, таунхаусы и высотки по индивидуальным проектам в Куркино, типовые панельки, новостройки разных сегментов.
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Зеленоградский округ (ЗелАО): Кремниевая долина по-русски
Зеленоградский — самый маленький округ Москвы — окружен московской областью (граничит с Солнечногорском и Химками) и полностью находится за МКАДом, в северо-западном направлении, в 37 км от центра столицы. Исторически город развивался как научно-промышленный центр российской и советской электроники и микроэлектроники, и даже получил неофициальный статус «Советской Силиконовой долины».
Транспорт
Практически единственная проблема — транспортная. Главные магистрали города — Ленинградское и Пятницкое шоссе — почти всегда загружены и не справляются с гигантским трафиком. Районы города связаны сетью автобусных маршрутов. До Москвы зеленоградцы добираются на личных автомобилях, МЦД, маршрутках и автобусах.
Условно Зеленоград можно разделить на Старый и Новый Город. Первый, находящийся между Октябрьской железной дорогой и Ленинградским шоссе, это четыре района: Матушкино, Савелки, Крюково и Старое Силино. Новый город — один и самый крупный по территории и населению район Крюково.
Экология
В ЗелАО прекрасная экология — этому способствуют удаленность от центра Москвы и отсутствие промышленных производств. Оправдывая свое имя и занимая выгодное северо-западное положение, Зеленоград буквально купается в зелени: много парков, скверов, лесных массивов. Через весь город протекает река Сходня.
Инфраструктура
С инфраструктурой — на твердую пятерку. В каждом районе Зеленограда достаточно магазинов, торговых центров и спортивных объектов. Отлично налажена система здравоохранения и образования.
Жилой фонд Зеленограда — относительно новый и вполне качественный. Практически все старые дома были ликвидированы еще в рамках первой программы сноса.
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Новомосковский округ (НАО): самый перспективный
Новомосковский и Троицкий стали полноценными округами Москвы в 2012 году. Устав быть «нерезиновой», Москва в один миг увеличила свою территорию почти в два с половиной раза, а бывшие подмосковные дачи и поселки стали «Новой Москвой».
Новомосковский граничит с Юго-Западным, Западным и Троицким округами.
Административно Троицкий и Новомосковский делятся не на районы, а на поселения. Исключения есть, например, городской округ Щербинка.
Транспорт
Основные магистрали округа — Киевское и Варшавское шоссе.
В НАО активно строится метро. Сейчас в округе действует 8 станций Сокольнической и Калининско-Солнцевской линий. До 2035 года запланировано открытие еще 20. Также есть свои платформы МЦД.
Экология
Экология в округе на радость всем жителям — много зелени и водоемов, активных промышленных предприятий практически нет, плотного транспортного движения тоже.
Инфраструктура
Новая Москва — это и новая инфраструктура: жилищная, транспортная и социальная. В новосмосковских ЖК часто вместе с домами сразу возводятся свои школы, поликлиники, детские сады и даже целые эко-проекты с парками, прудами, спортивными объектами.
В округе много достопримечательностей: старинные дворцово-парковые ансамбли, усадьбы и церкви. Самая известная — расположенная на территориях Щербинки и Рязановского поселения красивейшая усадьба «Остафьево» — в прошлом центр культурной Москвы и место встреч ключевых фигур Золотого века русской литературы.
Еще одна «литературная» достопримечательность округа — писательский поселок «Переделкино» в поселении Внуково. Здесь в разное время жили Борис Пастернак, Корней Чуковский, Андрей Вознесенский и другие столпы российской словесности.
Неосвоенные территории Новой Москвы дают застройщикам неограниченные возможности для маневров. Округ быстро обрастает коттеджными поселками, таунхаусами, ЖК эконом-, бизнес- и комфорт-класса.
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Троицкий округ (ТАО): еще Москва и почти Калуга
Все тезисы, выше описывающие Новомосковский округ, можно перенести и на Троицкий, который также вошел в состав Москвы в 2012 году в рамках проекта по расширению территории столицы. Только темпы развития, ввиду своей отдаленности, в разы ниже.
Троицкий — самый большой округ Москвы. Он продолжает Новомосковский и доходит аж до самой Калужской области (во многих домах «ловятся» калужские радио и телевидение).
В состав ТАО входит 9 поселений и один наукоград Троицк, давший название всему округу.
Транспорт
Основные магистрали — Калужское и Киевское шоссе.
С транспортом все сложно. В Троицком нет метро, но есть в ближайшей Коммунарке. До Москвы жители округа предпочитают добираться на автобусах и маршрутках.
Экология
Экологическая обстановка очень благоприятная, благодаря обширным зеленым территориям, отсутствию промзон и крупных магистралей.
Инфраструктура
В поселениях развито малоэтажное строительство — коттеджи и таунхаусы, в самом Троицке активно возводятся современные ЖК.
Во многих поселениях развито фермерство, животноводство, сельское хозяйство.
Сейчас Троицк встраивают в программу развития столицы. Насколько это удастся, можно будет судить к концу программы — к 2040 году.
Предполагается строительство новых школ, детских садов, медицинских учреждений, торговых и деловых центров. Планируется создать учебно-образовательный кластер с университетским кампусом на базе Высшей школы экономики.
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