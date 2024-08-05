Домклик сравнил цены на новостройки и вторичное жилье в Северо-Западном федеральном округе
Стандартная квартира в новостройке в Северо-Западном федеральном округе в среднем стоит 9,8 млн руб., на вторичном рынке — 7,9 млн руб. А частный дом обойдется покупателям в 6,9 млн руб. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Домклик.
Как и что считали аналитики
Эксперты изучили объявления о продаже недвижимости на Домклик в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в целом в Северо-Западном федеральном округе в июле 2024 года. Они оценивали стоимость стандартных квартир на первичном и вторичном рынках, а также загородных домов. Их площадь — 50 и 100 «квадратов» соответственно.
Сколько стоит жилье в СЗФО
Как показало исследование, новостройки — наиболее дорогой сегмент для покупки жилья. Цена квартиры площадью 50 «квадратов» равна 9,8 млн руб., тогда как на «вторичке» приобрести аналогичный лот можно за 7,9 млн руб. При этом частный дом (площадью 100 кв. м) стоит еще меньше — 6,9 млн руб.
В Санкт-Петербурге жилье стоит дороже, чем в среднем по округу. Самую высокую цену эксперты зафиксировали на частные дома — 14,1 млн руб. Немного дешевле продается жилье в новостройке — 12,7 млн руб. Но выгоднее всего в этом городе покупать «вторичку», в среднем лот здесь обойдется в 10,5 млн руб.
Что касается Ленинградской области, стоимость квартиры в новостройке и загородного дома почти одинаковая — за 7,9 млн руб. и 7,8 млн руб. соответственно. Готовая квартира стоит 6,8 млн руб.
Если сравнивать эти данные со средними значениями по округу, окажется, что жилье на первичном и вторичном рынках в Ленинградской области стоит дешевле, чем в целом по СЗФО, отмечают эксперты. Они также добавляют, что в Ленобласти больше всего бюджетных новостроек среди крупнейших регионов РФ. Их доля составляет почти 100%.
При этом цены на частные дома в Ленинградской области более высокие, чем в целом по округу. Это обусловлено большим количеством объявлений в населенных пунктах вблизи дорогого Санкт-Петербурга, включая Всеволожск и Гатчину.
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