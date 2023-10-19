Автодом или дом на колесах: типы, цены, как купить и ответы на популярные вопросы
- Дом на колесах или прицеп: что выбрать
- Какие водительские права нужны, чтобы управлять автодомом и прицепом
- Можно ли перевозить автодом или прицеп на пароме
- Инфраструктура и кемпинги в России для путешествий на автодоме
- Где можно останавливаться на ночлег на автодоме
- Куда поехать отдыхать на караване или автодоме в России
- Сколько стоят прицепы и автодома
- Стоит ли покупать отечественный прицеп или дом на колесах
- Есть ли смысл самостоятельно переделывать машину в автодом
- Если делать дом на колесах самостоятельно, как получить регистрацию в ГИБДД этого транспортного средства
- Минусы проживания в автодоме
- Бытовые советы тем, кто планирует купить автодом или прицеп
- Где хранить автодом зимой
- Что выгоднее: купить или арендовать автодом
- На каком топливе лучше брать автодом: бензин, дизель, газ
- Какая плита лучше подойдет для кухни в автодоме
- На какие моменты обращать внимание при покупке б/у автодома
- Как часто в автодоме надо менять туалет
- Есть ли у автодома «срок годности»
- Как уместить все вещи в прицепе или автодоме на маленьком пространстве
Иметь свой автодом — мечта многих людей. Дом на колесах позволяет путешествовать везде, где есть дороги, и дает ощущение свободы. Какие бывают дома на колесах, как выбрать подходящий автодом, в чем их отличие от прицепов, и можно ли сделать дом на колесах самостоятельно?
Рассказываем об этом вместе с экспертом, автором ютуб-канала «Автодом и Дом на колесах» Александром Епифанцевым.
Дом на колесах или прицеп: что выбрать
Есть прицепы, еще их называют караваны, а есть автодома на базе автомобилей.
Прицепы бывают разных размеров: от совсем маленьких прицепов-капель с кухней на улице, до очень больших американских Fifthweel по 10 м длиной со всеми удобствами.
В России наиболее популярен средний класс караванов длиной от 3-5 м. Внутри есть все удобства для проживания: спальные места, гостиная зона со столом и диванами, кухня, туалетная комната с душем, умывальником, биотуалетом.
Автодома тоже бывают очень разные. От компактных цельнометаллических фургонов до больших, размером с туристический автобус. Чаще встречается средний класс на базе таких автомобилей как Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter на 4-6 мест. Есть полуинтегрированные, есть альковные и интегрированные. Отличаются они формой жилого модуля.
По поводу того, что выбрать — прицеп или автодом, решайте сами. Всё зависит от ваших целей и бюджета. Какого-то общего правила тут нет, ориентируйтесь на то, что вам комфортнее. Соотношение прицепов и автодомов сейчас составляет примерно 40/60 в пользу домов на базе автомобилей.
Какие водительские права нужны, чтобы управлять автодомом и прицепом
Большинство автодомов специально делают в легковой категории В, изредка встречаются большие и тяжелые, тогда надо иметь грузовую категорию прав С.
Прицепы обычно весят около 1500 кг и для буксировки потребуется дополнительная категория Е. Для легкого прицепа до 750 кг дополнительная категория не нужна, достаточно легковой В.
Можно ли перевозить автодом или прицеп на пароме
И с караванами, и с автодомами можно заезжать на паром, если судно предоставляет услугу перевозки автомобилей.
Инфраструктура и кемпинги в России для путешествий на автодоме
Кемпинг — это площадка с местами для стоянки, где можно подключить дом на колесах к электричеству. Более продвинутые кемпинги предлагают широкий спектр услуг, подключение на месте стоянки к воде, канализации. На территории таких кемпингов часто есть кафе, бассейн, детские площадки, аквапарк, выделенная зона пляжа.
Культура путешествий с автодомами в России медленно, но развивается. За последние 3 года появилось заметное количество производителей различных классов домов на колесах. Инфраструктура появляется соразмерно росту количества домов на колесах, то есть очень неспешно.
Сезон путешествий на автодомах короткий, специальных кемпингов мало. Обычно удобства для отдыхающих с автодомами оборудуют на существующих туристических базах.
Где можно останавливаться на ночлег на автодоме
В РФ остановиться с автодомом для ночевки можно везде, где это не запрещено дорожными знаками и общим законодательством для транспортных средств. Каких-то специальных ограничений нет.
Куда поехать отдыхать на караване или автодоме в России
Начинающие путешественники с автодомами обычно начинают с исследования своего и соседних регионов. С автодомом путешествовать можно везде, где есть дороги общего пользования.
Сегодня самыми популярными регионами в РФ дорожных путешествий являются Краснодарский Край, Крым, Дагестан, Карелия, Алтайский Край, Горный Алтай, Ленинградская область, Московская область и Республика Татарстан.
Сколько стоят прицепы и автодома
На вторичном рынке мини-прицепы стоят в среднем около 300 тыс. рублей. Прицепы среднего класса — от 500-600 тыс. Новые прицепы-капли отечественного производства стоят примерно от 600 тыс. Новые отечественного караваны на 4 человек — от 1,5 млн рублей. Новые импортные караваны — примерно от 2 млн.
Автодома заводского исполнения, на ходу и в рабочем состоянии есть от 1,5 млн руб. На отечественном шасси типа «ГАЗель» может быть и дешевле. Новые автодома среднего класса сейчас стоят от 7-8 млн рублей и выше.
Стоит ли покупать отечественный прицеп или дом на колесах
Производителей в России становится всё больше. Чаще всего строят прицепы-капли с кухней снаружи и кроватью внутри. Их можно буксировать любой машиной, хранить в гараже или в подземном паркинге. В общем, минимум вопросов. Также набирает популярность класс небольших караванов со всеми удобствами внутри. Стоят такие новые — например, АвтокемперПром «Лиса» — около 1,5 млн руб.
Автодома на шасси автомобилей строят мало. Обычно берут легкие коммерческие грузовики и переоборудуют салон: делают так называемые «кастенвагены».
Есть ли смысл самостоятельно переделывать машину в автодом
Конечно, дешевле сделать автодом самому, в этом будет экономический смысл. Цены в компаниях будут дороже из-за небольшого количества заказов и индивидуальных предпочтений заказчиков. На отечественном рынке выйти в серийное производство автодомов пока никому не удалось, поэтому маржа производителей всегда большая.
Если делать дом на колесах самостоятельно, как получить регистрацию в ГИБДД этого транспортного средства
С внесением изменений в тип транспортного средства (переводом из грузового фургона в легковой автодом) сейчас сложно. Самому это сделать практически невозможно. У ателье — компаний, которые занимаются переделкой машин в автодома — есть сертификаты, отработанные схемы и процедуры, как это сделать. Поэтому по поводу перерегистрации транспортного средства в Госавтоинспекции лучше обратиться к этим компаниям.
Минусы проживания в автодоме
Если человек высокий или тучный, то обычный автодом ему вряд подойдет, будет тесно. Надо выбирать более «люксовый» класс с высоким потолком и просторным салоном.
Если автодом не подключен ко всем коммуникациям в кемпинге, то его надо заправлять водой, выносить биотуалет, сливать канализацию. Со временем это превращается рутину. Кому-то это может быстро надоесть.
Некомфортно путешествовать и тем более жить в автодоме в регионах, где температура часто опускается ниже 0. В этом случае в разы увеличивается расход газа и топлива на обогрев, автодом становится сложнее обслуживать.
Бытовые советы тем, кто планирует купить автодом или прицеп
Автодом надо укомплектовать различными аксессуарами, которые значительно облегчают жизнь. Их довольно много. Различные шланги для подключения к воде, для отвода канализации. Нужен резервуар для сбора сточных вод. Канистра, чтобы доливать воду.
Для комфорта на стоянке многие устанавливают тент-маркизу. Также надо иметь стульчики и стол для посиделок на улице. Желательно иметь газовый гриль для готовки на улице, большой ковер, чтобы постелить у фургона. Многие также часто вешают гамак на стоянках в лесу.
Где хранить автодом зимой
Зимой в России автодом лучше хранить в сухом и теплом гараже. Исключение — южные регионы, но даже там в январе-феврале обычно прохладно и сыро.
Выбрать и купить гараж или машиноместо можно на Домклик. Покупку при этом лучше планировать заранее. Если полной суммы не хватает, можно взять кредит. Подробнее о том, как это сделать, читайте в статье: Ипотека на гараж и машиноместо в Сбере: условия и как получить.
При этом путешествовать зимой можно практически куда угодно, где есть нормальная дорога. Многие любят именно зимой съездить куда-нибудь на север. До -10 можно жить практически в любом автодом, отопление справляется. Есть и более подготовленные к зиме автодома: разумеется, стоят они дороже. У них более толстые стены, мощное отопление, теплый пол и изолированная от холода канализация и водоснабжение.
Что выгоднее: купить или арендовать автодом
Если есть возможность путешествовать больше, чем 3 месяца в году, или вообще работать на удаленке, то есть смысл купить автодом. В других случаях в аренду брать целесообразнее.
На каком топливе лучше брать автодом: бензин, дизель, газ
Большинство экспертов рекомендую дизель и бензин. Газ — тоже хорошо, но не везде есть газовые заправки.
Какая плита лучше подойдет для кухни в автодоме
В прицепах и автодомах используется два типа варочных панелей: газовые и электрические. Как правило, удобнее и дешевле — газовые плиты.
На какие моменты обращать внимание при покупке б/у автодома
Всё оборудование автодома, такое как отопление, бойлер, холодильник, электрика, кухня, биотуалет — стоит довольно дорого. Поэтому перед покупкой подержанного автодома важно внимательно проверить, чтобы всё исправно работало.
Как часто в автодоме надо менять туалет
Стандартная емкость биотуалета — 20 л. Одному человеку этого запаса в среднем хватает на 2-3 дня. Соответственно, если вы путешествуете с семьей, биотуалет в автодоме надо будет менять плюс-минус раз в день.
Есть ли у автодома «срок годности»
При хорошем уходе и хранении в теплом гараже автодом легко может прослужить 20-30 лет.
Как уместить все вещи в прицепе или автодоме на маленьком пространстве
В автодоме много мест для хранения. Конечно, весь гардероб с собой брать не стоит, но места достаточно, чтобы разложить и одежду, и пару комплектов постельного белья, и личные вещи. У многих моделей есть большой багажник, куда помещаются велосипеды, кемпинговая мебель, спортивный инвентарь.
В автодоме важно сразу складывать вещи на свои места, прятать по ящикам, а не раскладывать-развешивать по салону. Тогда будет уютно и хорошо.
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