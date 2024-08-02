Чаты с покупателем на Домклик: преимущества и рекомендации по использованию
При публикации объявления о продаже недвижимости на Домклик чаты для общения с покупателем подключаются автоматически. Рассказываем подробнее о преимуществах и возможностях этого вида коммуникаций.
Зачем нужны чаты и почему их не стоит отключать
В повседневной жизни всё чаще мы с вами отказываемся от звонков в пользу чатов. Мы пишем родным и коллегам, пишем онлайн-консультанту и записываемся к врачу через чат в приложении, пишем пожелания при бронировании отеля или благодарность за сервис. Однако при продаже квартиры многие продавцы ждут звонки, меряют контактность по их количеству и часто оставляют для связи только возможность позвонить. Но правильно ли это?
По статистике, на данный момент около 25% от общего числа контактов приходится на чаты. То есть, отключив возможность написать в чат, потенциально вы теряете до четверти контактов.
Но и это ещё не всё. На Домклик есть преимущества, доступные продавцам только при работающем чате.
Главные преимущества работы с чатами на Домклик
Возможность рассылки скидок
Сервис доступен всем партнёрам Домклик, оформившим подписку (любого уровня). Рассылка персональных скидок позволяет привлечь заинтересованную аудиторию, которая ранее не выходила на контакт.
Уведомление о скидке получает только потенциальный покупатель, что не влияет на историю цены в объявлении, но ускоряет продажу. Сообщение приходит в чат, там же покупатель может ответить о заинтересованности в сделке.
В 2 раза больше запросов
Возможность задать вопрос в чате существенно увеличивает число откликов со стороны потенциальных покупателей, которые предпочитают сообщения звонкам.
Простое начало диалога
На ваших объявлениях для покупателей сразу откроется возможность предложить торг. Это позволит заинтересованным пользователям легче решиться на начало диалога, а вам — быстрее найти покупателя на объект.
Запись на просмотр
Если покупатель заинтересовался недвижимостью на Домклик, ему больше не надо звонить продавцу или риелтору. Достаточно просто нажать на кнопку «Записаться на просмотр», выбрать дату, время и отправить заявку. Как только от продавца придёт подтверждение, можно приезжать и смотреть объект. При необходимости можно договориться в чате о переносе даты/времени показа.
Сервис «Хочу скидку»
Все хотят получить дисконт, но не все могут об этом сказать или попросить. В итоге многие проходят мимо потому, что дорого. Но чаще всего в цену уже заложен торг.
Чтобы помочь покупателю скорее принять решение и выйти на контакт с продавцом, мы добавили на объявление бейдж «Хочу скидку». Нажав на него, пользователь может направить продавцу вопрос в чат о возможности сделать скидку и указать её желаемый размер.
Всё это даёт продавцу тёплый лид, заинтересованного покупателя и возможность скорее выйти на сделку. Нужно просто включить чаты и получать новые заявки.
Рекомендации по использованию чатов
Многие современные CRM имеют встроенные функции общения в режиме «единого окна». Покупатель может задать вопрос в карточке объявления на сайте на Домклик, а вы получите сообщение в привычной CRM-системе или в мессенджере. Чтобы подключить возможность получать заявки из нового канала, необходимо обратиться к разработчику вашей CRM.
Правила общения в чате:
- Регулярно проверяйте чаты и отвечайте клиентам — вопрос в сообщении актуален в среднем в течение 2 часов.
- Не торопитесь запрашивать у собеседника контакты, чтобы перезвонить. Если бы он хотел позвонить, то сделал бы это сам.
Если по какой-то причине сейчас вам неудобно пользоваться чатами, эту опцию можно отключить в редактировании своего объявления. Позже её можно будет подключить снова.
Если объявление опубликовано от имени агентства недвижимости, включить или выключить чаты может только его руководитель.
Для этого надо зайти в настройки в разделе my.domclick.ru, где осуществляется управление публикациями. Чаты включатся сразу на всех объявлениях всех риелторов, которые работают в агентстве.
Здравствуйте, где могу посмотреть информацию по звонкам,кто мне звонил.???
Татьяна К.Здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.
здравствуйте, просмотрев статистику по запросу контактов к объявлению, была удивлена, что запросов было 20, но ко мне никто не обращался, что со статистикой
Ольга Л.Здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.
Здравствуйте, я продаю квартиру по генеральной доверенности- собственность моего друга. Покупатель деньги будет перечислять на мой счет, если я представляю его интересы во всех структурах или на счет самого продавца?
Пользовательздравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Добрый день.Я партнер Домклик. В рекламе в контактах указан телефон и чат. Телефон работает , а вместо слова ,,написать,, стоит черный квадрат.
Галина Ж.здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.
Галина Ж.Добрый день.Мне не нужна консультация менеджера. тем более он звонил. и сказал , что это техническая ошибка. .которую мы не можем исправить второй месяц. Мне клиенты Домклик не могут написать сообщение . вместо слово ..написать.. стоит черный квадрат. Пожалуйста помогите.
Галина Ж.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!