Зачем нужны подменные номера
Преимущества подменных номеров:
- Статистика звонков. После включения подменных номеров вы увидите количество принятых и пропущенных звонков на графиках
- Защита от спама. Спам-звонки и СМС с рекламой блокируются и не отображаются в статистике
А в скором времени также станет доступна запись разговоров. Это поможет руководителю агентства недвижимости в оценке работы сотрудников.
Как это работает на Домклик
- При размещении объявления вы указываете свой настоящий номер телефона
- Мы автоматически меняем ваш номер телефона на номер, предоставленный Домклик
- Покупатель звонит по объявлению, мы соединяем его с вами, при этом никаких сообщений о переадресации или других препятствий звонящий не встретит.
То есть все покупатели смогут дозвониться до вас, как если бы звонили на ваш настоящий номер. А вы услышите автоматическое уведомление, что звонок поступил с Домклик.
Подменные номера предоставляются бесплатно. Отключить их невозможно.
Как покупатель узнает мой настоящий номер телефона
Вы можете сообщить настоящий номер телефона во время разговора.
Мне кажется, подменный номер не работает
Вы можете проверить это самостоятельно.
Для этого позвоните по номеру, указанному в вашем объявлении, с любого другого телефона кроме того, который вы указали при размещении. Если вы позвоните с телефона, который указали при размещении, вы позвоните сами себе и звонок не пройдёт.
Если вы проверили, и номер, предоставленный Домклик, действительно не работает, создайте обращение в службу поддержки.
Почему в объявлении чужой номер
Мы заменили ваш настоящий номер телефона на другой — предоставленный Домклик — для показа вам точного количества звонков по вашим объявлениям и защиты вас от СМС-спама и мошенников.
Покупатели смогут дозвониться до вас — как если бы в объявлении был указан ваш настоящий номер.
Отключить подменные номера невозможно.