Жители России в августе оформили рекордный объём ипотеки в Сбере
Сбер в августе 2023 года выдал свыше 146 тыс. ипотечных кредитов на 517,6 млрд рублей. По данным Домклик, это рекордные показатели за всю историю.
В августе СберБанк заработал чистую прибыль в размере 140,9 млрд руб. Такой результат стал возможен благодаря уверенному росту бизнеса: кредиты корпоративным клиентам выросли на 2,3% за месяц, мы выдали рекордный объем ипотечных кредитов — более 500 млрд рублей.
Объём выдач в августе превысил июльский на 34%, когда банк выдал жилищных кредитов на 386 млрд рублей.
По мнению аналитиков Домклик, это следствие ряда событий, в числе которых — резкое увеличение ключевой ставки (на 350 б.п. до 12%) и предшествующий ему ажиотаж, продолжительное сохранение Сбером возможности оформления ипотеки на старых условиях, а также последовательное смягчение банком условий по ключевым льготным программам, которое затронуло как саму ставку, так и лимиты выдач.
Всего за 8 месяцев 2023 года Сбером выдано 819,4 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей — это на 6% больше, чем за весь прошлый год.
Рекордный спрос на льготную ипотеку
Аналитики Домклик отмечают рост спроса и на льготные ипотечные программы банка. Так, 69,5 тыс. кредитов на 304,2 млрд рублей россияне оформили в августе по программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT»: объём выдач на 50% превысил показатель июля, когда был установлен предыдущий рекорд по льготной ипотеке.
- По «Семейной ипотеке» россияне взяли жилищных кредитов на 136,7 млрд рублей, что на 54% больше по сравнению с июлем, рекорд за всё время действия программы.
- По «Господдержке» — на 133,4 млрд рублей. Больше, чем в июле, на 50%, рекорд за всё время действия программы.
- По «Дальневосточной ипотеке» — на 13,4 млрд рублей. Рост по сравнению с июлем на 5%, рекорд за всё время действия программы.
- По «Ипотеке для IT» — на 20,6 млрд рублей — больше, чем в июле, на 63%, рекорд за всё время действия программы.
Где было выдано больше всего кредитов
Московская область продолжает лидировать по количеству выдач (11,2 тыс.), а Москва по-прежнему занимает второе место (8,8 тыс.), хотя отрыв от Подмосковья немного сократился (с 2,6 до 2,3 тыс. шт.). Краснодарский край остался на третьей строчке рейтинга (7,4 тыс. выдач), а Санкт-Петербург — на четвертой (7,2 тыс.).
По данным Домклик, спрос вырос практически во всех крупнейших регионах. Лидерами стали Новосибирская область (+39,1%), Омская область (+36%), а также Красноярский край и Москва (по +35,8%). Среди регионов, где нет городов-миллионников, отметились Республика Северная Осетия-Алания (+44%), Курская область (+43,7%) и Томская область (+37,3%).