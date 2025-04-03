Инфляция «придет в норму» к концу года, ожидают в ЦБ
Инфляция в России в ближайшие месяцы будет снижаться и стабилизируется к концу 2025 года. Таковы ожидания Центробанка.
«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Она также добавила, что регулятор осторожно относится к снижению ключевой ставки. Более того, в Банке России не исключают дальнейшего повышения показателя, если реализуются инфляционные риски.
Для того чтобы снизить инфляцию, ЦБ поднимает ключевую ставку, соответственно, от ее уровня будут зависеть дальнейшие шаги по изменению базового показателя.
Ранее, в феврале, в Сбере повысили прогноз по инфляции до 7,5-8,5% на конец этого года. В начале декабря 2024 года прогнозировалось значение 6-7%.
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
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