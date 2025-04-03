Где в Москве недорого снять жилье: карта цен от аналитиков Домклик
Рынок арендного жилья продолжает активно трансформироваться: на протяжении последнего года мы наблюдаем существенные колебания как в объемах предложения, так и в уровне арендных ставок.
Аналитический центр Домклик провел новое исследование, посвященное московскому рынку арендного жилья. Специалисты проанализировали актуальные объявления, определив среднюю стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м в разных районах столицы. На основе этих данных была составлена тепловая карта цен.
Также эксперты изучили изменение арендных ставок за последние шесть месяцев и выделили районы с самым значительным падением и ростом цен.
Где цена за аренду квартиры ниже
Согласно данным сайта Домклик на середину марта, медианная стоимость аренды кв. м составляет около 2,6 тыс. рублей. Это значит, что аренда стандартной квартиры площадью 35 кв. м обойдется примерно в 75,4 тыс. рублей.
Эксперты Домклик выделяют несколько групп районов, где стоимость аренды значительно ниже общегородского уровня.
Новомосковский АО. Минимальные арендные ставки зафиксированы в Бекасово, Вороново и в Троицке: стоимость долгосрочной аренды стандартной квартиры (площадью 35 кв. м) составит 23,2 тыс. рублей, 31,1 тыс. рублей и 36,5 тыс. рублей соответственно. Стоит отметить, что из перечисленных районов лишь Троицк выделяется достаточным объемом предложения: количество предложений насчитывает несколько десятков.
В Домклик отметили, что в Новой Москве также присутствуют районы, где и стоимость предложения, и количество выставленных лотов существенно выше. Так, например, в районе Коммунарка аренда квартиры обойдется уже в 55 тыс. рублей, а объем предложения составляет около 4% от общего количества лотов по Москве (входит в топ-5).
Зеленоградский АО. К бюджетным также относятся районы Зеленоградского АО, расположенного почти в 20 км от МКАД. Лоты с наиболее низкими ценами предлагаются в районах Силино (29,8 тыс. рублей), Старое Крюково (31,1 тыс. рублей), Крюково (36,2 тыс. рублей).
Восточная часть Москвы. Относительно низкая стоимость аренды также характерна для районов в восточной части столицы. К таковым относятся Вешняки (38,5 тыс. рублей), Некрасовка (39,7 тыс. рублей), Ивановское (42 тыс. рублей), Выхино-Жулебино (42,1 тыс. рублей) и Новокосино (42,6 тыс. рублей). Причем Вешняки и Ивановское расположены внутри МКАД.
Другие бюджетные районы Москвы в пределах МКАД. Что касается районов в «старых» границах столицы, то минимальная стоимость съемного жилья зафиксирована в Алтуфьево (29,6 тыс. рублей), Восточном Бирюлево (38,8 тыс. рублей), Южном Тушино (41,8 тыс. рублей), Братеево и Зябликово (по 42 тыс. рублей).
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Районы с высокими ценами на аренду
Самыми дорогими по стоимости традиционно стали районы центральной части Москвы: Пресненский, Хамовники и Замоскворечье. Стоимость долгосрочной аренды квартиры площадью 35 кв. м составит 127,3 тыс. рублей, 123,2 тыс. рублей и 115,8 тыс. рублей соответственно. Высокой стоимостью также отличаются Арбат и Якиманка: стоимость долгосрочной аренды «однушки» обойдется арендатору в сумму около 100 тыс. рублей.
Отметим, что районы Центрального административного округа лидируют и по количеству квартир для сдачи на долгий срок. Так, в Пресненском районе сосредоточено 9,8% от общего объема предложения по Москве, а в Хамовниках – 4,4% (оба входят в топ-3 по количеству выставленных лотов).
Среди районов, расположенных за пределами Садового кольца, по стоимости лидируют Беговой (104,2 тыс. рублей), Аэропорт (100,6 тыс. рублей) и Дорогомилово (94 тыс. рублей).
В каких районах Москвы цены снижаются, а в каких растут
Эксперты сравнили полученные данные с результатами аналогичного исследования, проведенного в октябре прошлого года.
Сравнение показало, что наибольшие темпы роста цен отмечены в следующих районах:
- Нагатино-Садовники (+38%);
- Ростокино (+32%);
- Митино (+29%);
- Восточное Измайлово (+28%);
- Фили-Давыдково (+27%).
В Домклик добавили, что перечисленные районы в основном относятся к среднему ценовому диапазону, и при этом не очень удалены от центра. Эксперты полагают, что рост цен в этих локациях может быть связан с миграцией арендаторов из центральной части столицы: многие сегодня ищут более доступные варианты при сохранении приемлемой транспортной доступности.
Напротив, наибольшее падение цен на аренду зафиксировано в бюджетных районах на окраинах Москвы:
- Вешняки (-52%);
- Крюково (-39%);
- Бекасово (-32%);
- Северный (-31%);
- Ивановское (-29%).
Методология: как и что считали аналитики
В рамках исследования были рассмотрены объявления о сдаче квартир на длительный срок в Москве, актуальные на середину марта (данные сайта Домклик).
Для каждого района Москвы была определена стоимость аренды стандартной квартиры – произведение медианной стоимости кв. м и стандартной площади (35 кв. м). Результаты расчетов представлены в виде тепловой карты цен.
Также для каждого района Москвы эксперты рассчитали изменение медианной стоимости кв. м на рынке предложения. В результате были определены топ-5 районов по росту и снижению арендных ставок.
С Очаково-матвеевским что-то не то посчитано. Он у вас дороже Гагаринского, Ломоносовского и в одной цене с Даниловским.
Пользовательздравствуйте! Тепловая карта цен составлена специалистами на основе анализа актуальных объявлений. Аналитики определили среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры в 35 кв. м в разных районах столицы, а также изучив изменение арендных ставок за последние полгода, выделили районы с самым значительным падением и ростом цен.
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