Что грозит садоводам за самозахват части дороги, напомнили в Росреестре
Собственника земельного участка в СНТ, который установил забор за его границами и незаконно занял часть дороги, чем затруднил проезд машинам, могут оштрафовать на 10-20 тыс. руб. Об этом сообщило столичное управление Росреестра.
«В случае выявления самовольного занятия участка дороги, инспектор земельного надзора Росреестра направит собственнику предписание об устранении обнаруженных нарушений», — говорится в сообщении.
Кроме этого, акт осмотра внесут в специальный реестр контрольных мероприятий.
Если собственник не устранит нарушение, на него составят протокол по статье 19.5 КоАП: по части 25, если предписание не исполнено впервые, по части 25 — если повторно. Этот протокол направят в мировой суд, который может привлечь к административной ответственности. Тогда в первом случае гражданина оштрафуют на 10-20 тыс. руб., во втором — на 30-50 тыс. руб.
За что могут оштрафовать собственников дачи
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