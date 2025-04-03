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Что грозит садоводам за самозахват части дороги, напомнили в Росреестре

Дата публикации: 03 апр 2025
Что грозит садоводам за самозахват части дороги, напомнили в Росреестре

Собственника земельного участка в СНТ, который установил забор за его границами и незаконно занял часть дороги, чем затруднил проезд машинам, могут оштрафовать на 10-20 тыс. руб. Об этом сообщило столичное управление Росреестра.

«В случае выявления самовольного занятия участка дороги, инспектор земельного надзора Росреестра направит собственнику предписание об устранении обнаруженных нарушений», — говорится в сообщении.

Кроме этого, акт осмотра внесут в специальный реестр контрольных мероприятий.

Если собственник не устранит нарушение, на него составят протокол по статье 19.5 КоАП: по части 25, если предписание не исполнено впервые, по части 25 — если повторно. Этот протокол направят в мировой суд, который может привлечь к административной ответственности. Тогда в первом случае гражданина оштрафуют на 10-20 тыс. руб., во втором — на 30-50 тыс. руб.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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