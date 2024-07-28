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Как быстро накопить на первый взнос по ипотеке: 10 советов от экспертов
28 июл 2024
245K
Где в Москве продаются самые дешевые квартиры – карта стоимости первичного и вторичного жилья от аналитиков Домклик
03 июл 2024
26K
Аналитики Домклик рассказали, какую ипотеку оформляет молодежь в 2024 году
28 июн 2024
6K
Взять ипотеку на покупку и строительство дома в Сбере теперь можно с 18 лет
13 мая 2024
7K
Хочу купить квартиру. С чего начать?
04 мая 2024
928K
Как студенту взять ипотеку
25 янв 2024
11K
Сбер рассказал, кто берёт молодёжную ипотеку
01 сен 2022
3K
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