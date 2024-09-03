Выплаты на погашение ипотеки многодетным в Арктике предложили увеличить
Минвостокразвития рассмотрит возможность выплаты 1 млн руб. на погашение ипотеки за третьего или последующих детей в арктических регионах России. Об этом сообщил глава министерства Алексей Чекунков.
«В Приморье уже более тысячи семей воспользовались этой мерой поддержки. Дальний Восток вообще опережает Россию по количеству семей с тремя детьми на 2%. У нас около 16% семей имеют третьего и больше детей. Это хорошее предложение распространения на арктические регионы. Мы обязательно его проработаем», — сказал он «Российской газете».
Речь идет о региональной выплате в 550 тыс. руб. Есть еще федеральная — 450 тыс. руб. Она положена многодетным семьям по всей России. В числе регионов, где ввели дополнительную льготу, например, Приморский, Хабаровский края и Амурская область.
Как получить региональный материнский капитал
Когда уже такую региональную выплату утвердят в Республике Саха (Якутия)??? Вроде бы тоже регион на треть арктический и жилье здесь не из дешевых…
Станислав А.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.
Уточним, подписанный президентом указ увеличил сроки оформления ипотеки до 01.07.2031, и предоставил это право семьям с детьми, рожденными до 31.12.2030. Подробнее рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/novosti/post/mnogodetnye-smogut-obratitsya-za-vyplatoj-na-ipoteku-s-8-avgusta.