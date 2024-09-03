Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
402

Выплаты на погашение ипотеки многодетным в Арктике предложили увеличить

Дата публикации: 03 сен 2024
Выплаты на погашение ипотеки многодетным в Арктике предложили увеличить

Минвостокразвития рассмотрит возможность выплаты 1 млн руб. на погашение ипотеки за третьего или последующих детей в арктических регионах России. Об этом сообщил глава министерства Алексей Чекунков.

«В Приморье уже более тысячи семей воспользовались этой мерой поддержки. Дальний Восток вообще опережает Россию по количеству семей с тремя детьми на 2%. У нас около 16% семей имеют третьего и больше детей. Это хорошее предложение распространения на арктические регионы. Мы обязательно его проработаем», — сказал он «Российской газете».

Речь идет о региональной выплате в 550 тыс. руб. Есть еще федеральная — 450 тыс. руб. Она положена многодетным семьям по всей России. В числе регионов, где ввели дополнительную льготу, например, Приморский, Хабаровский края и Амурская область.

Материалы по теме:

Как получить региональный материнский капитал

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
С
Станислав А.
05 сен 2024

Когда уже такую региональную выплату утвердят в Республике Саха (Якутия)??? Вроде бы тоже регион на треть арктический и жилье здесь не из дешевых…

Домклик
05 сен 2024

Станислав А.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.

Уточним, подписанный президентом указ увеличил сроки оформления ипотеки до 01.07.2031, и предоставил это право семьям с детьми, рожденными до 31.12.2030. Подробнее рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/novosti/post/mnogodetnye-smogut-obratitsya-za-vyplatoj-na-ipoteku-s-8-avgusta.

Рекомендуем
Как бесплатно получить землю под строительство дома от государства
86K
Многодетным семьям на семь лет продлили выплату на погашение ипотеки
13K
Как сэкономить на покупке жилья более 2,5 млн рублей
22K
Как многодетной семье в России бесплатно получить хороший участок земли
6K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
908
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
126
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал