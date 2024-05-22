Маленькие квартиры хотят исключить из «Семейной ипотеки»
Покупку жилья меньше 35 «квадратов» в рамках «Семейной ипотеки» предлагают ограничить. Об этом сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
«Обсуждается в рамках "Семейной ипотеки" ввести ограничение на приобретение семьями с детьми малогабаритных квартир (до 35 кв. м) в проектах, запущенных с 1 января 2025 года», — сказал он.
Мутко отметил, что это не должно сказаться на ценах малогабаритного жилья.
Льготная программа «Семейная ипотека» действует до конца июня 2024 года. Ранее президент Владимир Путин поручил продлить ее до 2030 года. Условия, на которых программа останется на рынке, пока обсуждаются.
Условия «Семейной ипотеки»
Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.
Его могут получить:
- семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
- семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.
Абсолютно правильное решение! Я бы даже добавил, чтобы метраж соответствовал количеству проживающих, если в семье есть ребенок, то не меньше 60 метров должно быть условие.
Какая логика, чтобы не распространять Семейную ипотеку на квартиры до 35кв.м? Чтобы не проектировали малогабаритки? Семьям с двумя детьми и 40 и 50 метров это не много.