В современных кампусах предусмотрят жилье для педагогов
Правительство России подумает над предоставлением жилья ученым и преподавателям вузов в рамках проекта по созданию сети современных кампусов. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
«Правительству РФ рассмотреть вопрос о включении в проект по созданию сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования мероприятий, направленных на обеспечение научных и научно-педагогических работников этих организаций жилыми помещениями, в том числе служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, наемных домах», — говорится в тексте поручений.
Доклад по этому вопросу кабмин должен подготовить до 15 сентября этого года.
Сеть современных кампусов создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Всего к 2036 году в России должно появиться 40 таких объектов. Для реализации отобрали уже 17 проектов, в том числе в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Калининграде, Челябинске, Хабаровске и Москве.
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Казань?
Алсу Б.здравствуйте. Возможно будет и там.