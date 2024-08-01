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Новости
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В современных кампусах предусмотрят жилье для педагогов

Дата публикации: 01 авг 2024
В современных кампусах предусмотрят жилье для педагогов

Правительство России подумает над предоставлением жилья ученым и преподавателям вузов в рамках проекта по созданию сети современных кампусов. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

«Правительству РФ рассмотреть вопрос о включении в проект по созданию сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования мероприятий, направленных на обеспечение научных и научно-педагогических работников этих организаций жилыми помещениями, в том числе служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, наемных домах», — говорится в тексте поручений.

Доклад по этому вопросу кабмин должен подготовить до 15 сентября этого года.

Сеть современных кампусов создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Всего к 2036 году в России должно появиться 40 таких объектов. Для реализации отобрали уже 17 проектов, в том числе в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Калининграде, Челябинске, Хабаровске и Москве.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
А
Алсу Б.
01 авг 2024

Казань?

Домклик
01 авг 2024

Алсу Б.здравствуйте. Возможно будет и там.

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