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Новости
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Сельским учителям хотят полностью компенсировать расходы на ЖКУ

Дата публикации: 16 июл 2024
Сельским учителям хотят полностью компенсировать расходы на ЖКУ

Педагогам в селах предложили возмещать 100% оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Такую инициативу озвучила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Предлагается предоставить компенсацию в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах», — говорится в письме Лантратовой вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

Депутат указала на повышение тарифов на ЖКУ с 1 июля этого года. По словам Лантратовой, они выросли на 4-15% в зависимости от региона, и средняя стоимость услуг ЖКХ составляет 6,1 тыс. руб. в месяц.

И такая поддержка, как компенсация платы за жилье, позволит улучшить материальное положение педагогов, а также снизить отток кадров из сел, считает замглавы комитета.

На случай отсутствия в бюджете денег для реализации инициативы Лантратова предложила альтернативу — ежегодную индексацию выплаты 1,2 тыс. руб., которую получают сельские учителя.

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Новости
Для учителей
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии1
П
Пользователь
16 июл 2024

Хорошая инициатива. Но она не учитывает интересы учителей,проживающих в городе ,но работающих в сельской местности. Да ,такие энтузиасты тоже есть ,ездят ежедневно на работу ,а дома готовятся к занятиям ,используют электроэнергию , свою оргтехнику. Может возможно компенсировать хотя бы расходы на электроэнергию?

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