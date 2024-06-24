Льготную ипотеку могут расширить на некоторых педагогов
Правительство России подумает над предоставлением льготной ипотеки преподавателям колледжей в рамках проекта «Профессионалитет». Такое поручение дал президент Владимир Путин.
«Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта "Профессионалитет"», — говорится в тексте поручений.
Речь идет в том числе об учителях, которые прошли подготовку в рамках проекта. Также кабинет министров должен подумать над другими мерами социальной поддержки.
Доклад по этому вопросу правительству нужно подготовить до 1 августа этого года.
«Профессионалитет» — это образовательная программа в колледжах, которая готовит специалистов для ведущих предприятий того или иного региона. Проект подразумевает интеграцию образовательных учреждений и реального сектора экономики. Таким образом, предприятия могут участвовать в управлении колледжами, например, в разработке образовательных программ.
Сколько раз можно взять льготную ипотеку
Два учителя математики живут в строительном вагончике - позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А учителя общеобразовательных школ где должны жить? В коробке из-под телевизора? Государство жильём не обеспечило, а накопить с мизерной зарплаты нет возможности!