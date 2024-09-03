В Сбере заявили о росте спроса на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку
Доля выдач по льготной программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека в Сбере в июле составила рекордные 7,6%. Такие данные Домклик привела пресс-служба банка в ходе IX Восточного экономического форума.
При этом, по данным за неполный август, этот показатель не опустился ниже 7%.
«Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека в июле заняла второе место среди других льготных программ по количеству выданных кредитов (3,8 тыс.), уступив лишь «Семейной ипотеке».
Аналитики Домклик объясняют это отменой «Господдержки» и изменениями условий «Семейной ипотеки».
«Дальневосточную ипотеку» запустили в декабре 2019 года. За пять лет программа стала доступна разным категориям заемщиков. Кроме того, ее распространили на арктические территории России. В результате, по данным Домклик, в 2023 и 2024 годах количество выдач не опускалось ниже 1 тыс. в месяц, а доля от общего числа ипотечных сделок почти все время превышала 2%.
Круг потенциальных заемщиков программы продолжает расширяться. Так, в июне 2024 года Сбер смягчил условия для учителей и врачей: теперь им достаточно трехмесячного (а не пятилетнего) стажа работы, чтобы взять «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
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