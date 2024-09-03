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В Сбере заявили о росте спроса на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку

Дата публикации: 03 сен 2024
В Сбере заявили о росте спроса на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку

Доля выдач по льготной программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека в Сбере в июле составила рекордные 7,6%. Такие данные Домклик привела пресс-служба банка в ходе IX Восточного экономического форума.

При этом, по данным за неполный август, этот показатель не опустился ниже 7%.

«Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека в июле заняла второе место среди других льготных программ по количеству выданных кредитов (3,8 тыс.), уступив лишь «Семейной ипотеке».

Аналитики Домклик объясняют это отменой «Господдержки» и изменениями условий «Семейной ипотеки».

«Дальневосточную ипотеку» запустили в декабре 2019 года. За пять лет программа стала доступна разным категориям заемщиков. Кроме того, ее распространили на арктические территории России. В результате, по данным Домклик, в 2023 и 2024 годах количество выдач не опускалось ниже 1 тыс. в месяц, а доля от общего числа ипотечных сделок почти все время превышала 2%.

Круг потенциальных заемщиков программы продолжает расширяться. Так, в июне 2024 года Сбер смягчил условия для учителей и врачей: теперь им достаточно трехмесячного (а не пятилетнего) стажа работы, чтобы взять «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку.

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Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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