«Дальневосточную ипотеку» могут распространить на водителей автобусов
Власти Якутска предложили включить в льготную программу «Дальневосточная ипотека» водителей автобусов. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев.
По его словам, водителей не хватает, причем не только в Якутске, и сейчас стоит задача запустить программу для повышения престижа этой профессии.
«Одна из инициатив, с которой мы выступаем на федеральном уровне, — включение водителей автобусов в программу "Дальневосточной ипотеки", чтобы они могли покупать жилье под 2% по льготной ипотеке. Потому что без водителей автобусов общественный транспорт невозможен, это очень важная профессия, крайне важная профессия для любого города», — сказал Григорьев в эфире телеканала «Россия-24».
Мэр Якутска также рассказал, что активно ведутся работы по обустройству жилых помещений в общежитиях.
По программе «Дальневосточная ипотека» можно оформить ипотеку на покупку квартиры на вторичном или первичном рынках , жилого дома, жилого дома с земельным участком, построить дом. Срок кредита — до 20 лет, максимальная сумма — 9 млн руб.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
Сделайте уже для всех дальневосточников, кто проживает более 10 лет. Каждая профессия важна. А то как то не понятно, водитель автобуса влажный специалист, а водитель грузовика нет?
Елена А.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
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