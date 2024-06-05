В Сбере прогнозируют аномальный спрос на льготную ипотеку в июне
Спрос на ипотеку с господдержкой в июне может быть очень высоким, затем он спадет и к августу-сентябрю выйдет на нормальный уровень. Такое мнение высказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью «Интерфаксу».
1 июля завершается действие льготной программы «Господдержка», которая поддерживала высокий спрос на жилье в новостройках со стороны россиян. Кроме этого, должны измениться условия «Семейной ипотеки».
Мы ожидаем увидеть в июне всплеск спроса на ипотеку с господдержкой. Выводов из него каких-то делать не надо, так как он будет аномальным. Потом в любом случае будет определенная просадка, из которой тоже не надо делать окончательных выводов. И, наверное, уже к августу-сентябрю мы будем видеть примерно сложившийся темп.
По мнению Царева, объемы кредитования могут сократиться, на сколько именно — зависит от того, какие программы будут на рынке ипотеки.
Менеджер сбербанка в чате сообщил, что при рождении единственного ребёнка (не инвалида) в 2024 году можно снизить процент по действующей ипотеке сбербанка на первичку, но заявку отклонили, т.к. ребенок рождён после 2023 года.
Анастасия П.здравствуйте. Условия для снижения описаны в этой статье https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-snizit-stavku-po-deistvuyushei-ipoteke-sberbanka-dlya-semei-s-detmi
Одно из требований: на момент обращения в банк за снижением ставки ребёнок должен быть рождён не позднее 31 декабря 2023 года и ему/ей не исполнилось 18 лет.
}{отели взять ипотеку, давали под 5%, но посмотрев цены на жилье отказались, нафиг нафиг, это как же надо себя неуважать, чтобы по таким ценам брать.
Пользовательздравствуйте. Благодарим, что поделились своим мнением)